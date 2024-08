Hier ist das einzig wichtige Gabber-Dance-Tutorial-Video, das du kennen musst

Gabber oder Gabba ist das Szene-Phänomen der 1990er Jahre. Geboren in den Niederlanden (s/o Rotterdam Terror Corps, um wichtige Stellvertreter zu erwähnen), hat sich die Szene von Holland aus in die Nachbarländer verbreitet. Kein Wunder bei der Struktur der Szene: Ein Gabber (niederländisch für Kumpel) hört nicht nur die Gabber-Musik, sondern kleidet sich auch wie ein Gabber und tanzt natürlich den Gabber-Tanz. So wie es nun mal ist, stehen manche Menschen auf Zusammengehörigkeitsgefühle und Gabber bot für einen kleinen Teil all den Anschluss und all das destruktive Anti-Verhalten, das jedes Teenager- und grad nicht mehr Teenager-Herz höher schlugen ließ.

VICE Video: Einmal Gabber, immer Gabber:

Die Musik ließe sich “chaotischer als Hard-Techno” (Quelle: Wikipedia), “the metal of electronica” (Quelle: YouTube) oder auch als zufällige Aneinanderreihung von elektronischen Beats, die sehr in-your-face klingen (Quelle: wir), beschreiben. Der chaotische Aspekt macht und machte es Tänzern aber schwer und so entwickelte sich schnell ein eigener Tanzstil, auch genannt Hakke, aus dem noch andere wundervolle Tanzstile – wie zum Beispiel Jumpstyle – hervorgingen. Da man es nicht in Worte fassen kann, wie man sich zu Gabber-Musik bewegen sollte, wenn man nicht einfach herumstehen und mit dem Kopf nicken will, gibt es ein wunderbares Tutorial-Video, das auch für Nicht-Gabber-Fans eine echte Bereicherung fürs Leben darstellt. Sieh es dir hier an oder bereue für immer:



