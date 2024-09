Howling liefern den bis jetzt vielseitigsten ON DECK-Mix ab

Aufgrund ihrer Vita, die fortschrittlich denkende Projekte wie Âme und The Acid beinhaltet, ist es keine Überraschung, dass das noch recht neue Duo Howling (zu dem Frank Weidemann und Ry X gehören) auf etwas abseitigeres und intelligenteres Zeug steht. Trotzdem war die Ansammlung aus experimentellen und genreumspannenden Klängen aus verschiedenen Jahrzehnten, die das Duo für diesen ON DECK-Mix zusammengestellt hat, so nicht zu erwarten.

Während viele DJs ein möglichst gleichförmiges Set anstreben und versuchen, große Hits zu vermeiden, um dich in schwitzende Trance zu bringen, widmen sich Howling eher deiner Seele und legen mit der amerikanischen Experimantalistin Laurie Anderson los, um dann mit Fela Kuti, Radiohead und Nils Frahm weiterzumachen.

Videos by VICE

Dazu passt, dass Howlings Debütalbum Sacred Ground, das im Mai auf Monkeytown erschienen ist, eine eindringliche und durchdachte Angelegenheit in Sachen elektronischer Musik ist, die Körper und Geist gleichermaßen in Bewegung bringt. Das ist es, was sie innerhalb kürzester Zeit an die Spitze innovativer elektronischer (Dance)-Musik gebracht hat.

Howling sind bei Facebook // SoundCloud // Twitter



TRACKLIST:

Laurie Anderson – O Superman

Rhythm & Sound – Aerial

Augustus Pablo – King Tubby Meets The Rockers Uptown

Fela Kuti – Water No Get Enemy

Will Powers – Adventures in Success (dub)

Jan Hammer – Don’t You Know

Burial & Four Tet – Nova

Pepe Bradock – 4

Radiohead- Idiotheque

Nils Frahm – Says

Kenneth Bager – Music for dreams

Howling auf Tour:

11.7. – Sacred Ground Festival, Brussow, DE

14.7. – Take it Easy, Mailand, IT

16.7. – The Cann, Stuttgart, DE

18.7. – Lovebox Festival, London, UK

19.7. – Melt Festival, Ferropolis, DE

20.8. – Schöner Alfred, Essen, DE

21.8. – Lowlands Festival, NED

22.8. – Pukkelpop Festival, BEL

**

Folgt THUMP auf Facebook und Twitter.