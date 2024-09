Hör dir DJ Earls exklusiven THUMP Mix an

Du denkst vielleicht, du wüsstest, was von einem neuen DJ-Earl-Album auf Teklife zu erwarten ist. Das beliebte Footwork-Kollektiv aus Chicago ist Heimat für viele der renommiertesten Künstler und Veröffentlichungen des Genres. Doch auf seinem neuesten Album, Open Your Eyes, das am 19. August erschienen ist, treibt Earl den unbändigen Drang des Stils nach Innovation weiter voran und strebt eine umfassendere Definition des Genres an. „Ich wollte alle möglichen Wege erforschen, wie Chicago-Footwork klingen kann”, so Earl gegenüber THUMP per Mail. Und das hat er getan, zusammen mit sechs Mitstreitern wie seinen Labelkollegen DJ Manny und DJ Taye oder dem New Yorker Experimentalisten Oneothrix Point Never. Die Platte, die daraus entstanden ist, ist mit ihren vielen Drehungen und Wendungen auf passende Weise ungehemmt—es vermischen sich Strukturen von Jazz, Funk und Synthie-Psychedelia, während gnadenlos präzises Drum-Progamming vorangetrieben wird.

Nach seinem Chicagoer Kollegen Hieroglyphic Being liefert auch Earl einen THUMP Mix ab und sein Beitrag ist genauso kompromisslos und beeindruckend wie das Album, was er gerade veröffentlicht hat. Unter dem Titel „OPEN UR EYES” beginnt der Mix mit allen Tracks des Albums ineinander gemischt, was beweist, wie gut sie in der Praxis funktionieren. Anschließend bricht er in einen rasanten Sprint aus, der sich auf alles von Acid über Grime, Jazz und Baltimore Club bis hin zu Marschkapellen-Fills bezieht.

Hör dir unten den Mix an und lies darunter unser Interview mit dem Produzenten, in dem er über die weltweiten Ambitionen von Teklife, die Erfahrung, mit dem Street-Art-Künstler Shephard Fairey für das Cover zusammenzuarbeiten, und seine eigene musikalische Erziehung spricht.

THUMP: Wie sollen wir den Mix genießen?

DJ Earl: Das fühlt sich an wie eine Fangfrage. Ich will, dass jeder den Mix genießt und seine eigene Erfahrung hat.

Wie sieht das perfekte Setting aus?

Irgendwo entspannt mit Lautsprechern, die einen schönen Bass haben.

Falls es Synästhesie wirklich gibt, welche Farbe hat der Mix?

Ich denke, Synästhesie gibt es auf jeden Fall und der Mix hätte alle möglichen Farben. Ich denke er beginnt grün und endet dunkelrot.

Wo hast du ihn aufgenommen?

Ich habe diesen Mix in den Red Bull Studios New York in Manhattan aufgenommen.

Steckt hinter dem Mix ein besonderes Konzept?

Nein, nicht wirklich, sei einfach für alle Stile von Chicago Footwork offen.

Hast du ein Lieblingsmoment im Mix?

Ja, besonders diesen einen Übergang von dem Track namens „All INN” feat. Suzi Analogue zu einem Track namens „Hollowgram”, den ich gemacht habe. Ich habe diesen Track produziert, als ich in San Antonio war, im Studio meiner guten Freunde MoonDoctor und Freshtil Def, mit denen ich auch auf dem Album zusammengearbeitet habe. Wir waren von sechs Uhr abends bis sechs Uhr morgens auf, als ich diesen Track gemacht habe. Es war das erste Mal, dass ich wirklich Seite an Seite mit einem Moog Sub 37 und einer MPC gearbeitet habe.

Open Your Eyes ist die zweite Veröffentlichung auf Teklife nach Afterlife, der Tribute Compilation an DJ Rashad. Wie würdest du den derzeitigen Zustand von Teklife beschreiben und wie sehen die Zukunftspläne der Crew aus?

Ich denke, Teklife ist im Moment in einer tollen Position, wir sind insgesamt auf einem Höhepunkt der Kreativität. Wir haben eine Radiosendung mit dem Red Bull Music Academy Radio, tauschen uns mit einigen großen Firmen aus, denen gefällt, was wir machen—wer das ist, kann ich noch nicht verraten. Ich würde sagen, dass Teklife im Moment ziemlich guter Dinge ist und wir planen, viel zu veröffentlichen und die Marke weiter voranzutreiben und für die Unterstützer mehr exklusives Merchandise zu machen. Wir machen zusammen in Gruppen außerdem mehr Shows und Touren.

Es ist deine erste Albumveröffentlichung, wie sah deine Denkweise bei der Zusammenstellung dieser Platte aus? Gab es ein zugrundeliegendes Konzept oder etwas, was du besonders reflektieren wolltest?

Meine Denkweise beim Schreiben dieser Platte war, all die möglichen Arten zu erforschen, wie Chicago-Footwork klingen kann. Ich habe in der Grundschule und in der Highschool in Bands gespielt, ich habe in Orchestern, Jazzbands und Marschbands Musik gemacht. Als ich älter wurde, wurde ich durch Footwork beeinflusst, während ich gleichzeitig weiter in Bands spielte. Das führte zu der Auffassung, dass Footwork wie alles mögliche klingen kann.

Wie war es, mit Oneothrix Point Never zusammenzuarbeiten? Wart ihr überhaupt mal im selben Raum oder habt ihr euch Dateien hin und her geschickt?

Mit OPN zusammenzuarbeiten war anders als das, was ich sonst gewohnt bin. Er ist meiner Meinung nach ein sehr abseitiger Typ Produzent und seine Wahrnehmung von Musik allgemein ist sehr einzigartig. Wir haben uns einige Male bei einem Gig und in New York getroffen, aber die eigentliche Zusammenarbeit funktionierte durch das Hin- und Herschicken von Dateien, da wir einen kollidierenden Tourplan hatten. Ein großer Dank an ihn, dass er mitgemacht hat.

Kannst du etwas über den Titel sagen? Er ist recht ominös und Shepherd Fairey ist für die politische Natur seiner Bildsprache bekannt.

Der Titel entstammt dem gleichen Konzept wie dieser Mix—für alle Arten von Footwork offen zu sein. Das Album sollte eigentlich „Torodial Flow” heißen, aber als ich die Platte schrieb, entstand ein Demo mit dem Titel „Open Your Eyes”, das es nicht auf das Album schaffte. Ich hatte das Gefühl, dass der Titel die Botschaft, die ich mit dem Album verbreiten wollte, mehr zum Ausdruck brachte. Ich sprach auch mit Ashes 57 & DJ Spinn, die bei der Platte geholfen haben, und sie haben ebenfalls zugestimmt, dass Open Your Eyes ein stärkerer Albumtitel ist. Die Verbindung zu Shephard Fairey kam allein durch Ashes 57 zustande. Wir haben Ideen für das Album-Artwork besprochen und sie sagte, sie habe eine Idee. Etwa eine Woche später kam sie zu mir und sagte: „Hey. Ich habe eine Überraschung, aber es ist geheim, Shephard Fairey wird an dem Albumcover arbeiten.” Ich war darauf überhaupt nicht vorbereitet und wusste, dass das Album etwas Besonderes werden würde. Die Tatsache, dass mein Album bei Shephard Fairey Anklang gefunden hatte, gab mir das Gefühl, als hätten wir etwas Großes erreicht. Teklife Records wird etwas sein, das der Welt gefallen wird.

