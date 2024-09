Ich bin attraktiv, warum kassiere ich nur Abfuhren?

“Frag VICE” ist eine Artikelreihe, bei der uns Leserinnen und Leser bitten, ihnen bei verschiedenen Problemen zu helfen – egal, ob es sich um nicht erwiderte romantische Gefühle oder den Umgang mit nervigen Mitbewohnern handelt. Heute hoffen wir, einem Leser zu helfen, der Angst hat, keine Partnerin zu finden.

Hi VICE,

Videos by VICE

Ich glaube, ich bin nicht unattraktiv. Ich bin ziemlich groß, schlank und habe breite Schultern. Ich bin äußerlich gut gepflegt und habe einen eigenen Style. Ich würde auch sagen, dass ich ziemlich intelligent bin, mitfühlend, verständnisvoll, verlässlich und so weiter. Aber aus irgendeinem Grund kriege ich eine Abfuhr nach der anderen – und das seit Jahren.

Meine Freunde und Mitbewohner sagen, es würde an meiner Unsicherheit liegen. Ich öffne mich zum Beispiel nicht, bevor mich die Gefühle für jemanden total überkommen. Dann nuschle ich so etwas wie “ich mag dich irgendwie” oder frage halbherzig, ob sie nicht mal Lust auf ein Date hätte. In diesen Momenten spüre ich so viel Druck und Selbstzweifel, dass keine Frau ernsthaft in Betracht zieht, mit mir auszugehen.

Auch von VICE: Wir haben Menschen nach ihrer unbeliebtesten Meinung gefragt

Ich habe den Eindruck, dass Frauen von Männern erwarten, den ersten Schritt zu tun. Damit tue ich mich aber schwer. Ich höre auch viele Frauen sagen, dass sie selbstbewusste Männer oder Männer mit Sinn für Humor mögen. Ich reiße hin und wieder einen Witz, aber eigentlich bin ich eher der ernste Typ und führe lieber tiefgehende Gespräche. Wie kann ich Selbstbewusstsein ausstrahlen, wenn mein Liebesleben von Scheitern geprägt ist? Außerdem habe ich Angst, wie ein Creep rüberzukommen, der nur auf das eine aus ist.

Wie schaffe ich es, respektvoll zu sein und gleichzeitig jemandem zu zeigen, dass ich sie attraktiv finde?

Mit freundlichen Grüßen,

E.

Lieber E.,

zuerst einmal ist es heutzutage völlig normal, eine Zeit lang Single zu sein. Laut einer aktuellen Umfrage sind 51 Prozent der US-Amerikaner unter 35 nicht in einer festen Beziehung. Dabei handelt es sich um eine Entwicklung, die seit den 1980ern ständig zunimmt. Über alle Altersgruppen hinweg sind 35 Prozent in keiner festen Beziehung. Auch das ist ein historischer Höchstwert.

Trotz allem scheint es immer noch die Norm zu sein, sich in einer Beziehung zu befinden – und ausbleibender Erfolg bei der Partnersuche kann für erheblichen Stress und Frustration sorgen, insbesondere wenn man aktiv sucht.

Du hast deinen Brief damit begonnen, dein Aussehen und deinen Charakter zu beschreiben. Diese beiden Dinge spielen zwar definitiv eine Rolle dabei, ob es zwischen zwei Menschen funkt, aber es gehört noch viel mehr dazu. Was sind das für Menschen, in die du dich verknallst? Hast du ein lockeres Verhältnis zu ihnen? Oder betrachtest du sie durch dieselbe analytische Linse, durch die du dich selbst siehst?

Auf dem Papier magst du alle Qualitäten eines Traumpartners haben, aber am Ende spielt bei Attraktivität Intuition, also das Bauchgefühl, eine viel größere Rolle als eine Checkliste mit Körper- und Persönlichkeitsmerkmalen. Der Amsterdamer Sexologe Yuri Ohlrichs sagt: “Menschen können einen bestimmten Typ haben, aber es gibt so viele Dinge, die eine Person attraktiv machen oder eben nicht.” Oft wisse man selbst nicht, was einen für andere attraktiv macht.

Abgesehen vom Aussehen können Sachen wie dein Geruch, der Klang deiner Stimme und dein Lachen eine große Rolle bei deinem Sexappeal spielen. Ohlrichs empfiehlt, deine Freundinnen und Freunde zu fragen, was sie an dir attraktiv finden, und dich daran zu orientieren.

Es gibt außerdem ein paar Dinge, die du bedenken solltest, wenn du jemanden besser kennenlernen möchtest. “Frag dich nicht sofort, ob daraus eine Beziehung werden könnte”, sagt Ohlrichs. “Das setzt nicht nur dich unter Druck, sondern die andere Person wird es auch merken und sich abschotten.”

In Gesprächen kannst du auf den Verlauf eurer Unterhaltung achten. “Wenn du eine Menge Fragen stellst, aber keine zurückbekommst”, sagt Ohlrichs, “kannst du davon ausgehen, dass es zwischen euch keine romantischen Gefühle gibt.” Überhaupt funktionieren romantische Gefühle in der Regel auch nicht wie in Filmen. Manche Menschen brauchen mehr Zeit, um sich mit jemandem wohlzufühlen. Vielleicht gehörst du auch dazu.

Wenn du ein Gespräch entspannt und natürlich beginnst, auf die sozialen Signale deines Gegenübers achtest und ernsthaftes Interesse daran zeigst, was er zu sagen hat, musst du dir auch keine Sorgen darum machen, als Creep rüberzukommen, wie du es ausgedrückt hast. Ohrlichs hat dazu noch einen einfachen Ratschlag: “Sprich nicht sofort über Sex oder Äußerlichkeiten.”

Falls du nicht von dir aus gerne in Bars oder Clubs gehst, solltest du dich nicht dazu zwingen, nur weil du hoffst, dort jemanden kennenzulernen. “Es gibt genug andere Wege”, sagt Ohlrichs.

Auch wenn es wie das abgedroschenste Klischee aller Zeiten klingt: Sei einfach du selbst – so unheimlich sich das auch für dich anhören mag. Es ist der einzige Weg, Menschen anzuziehen, mit denen du potenziell eine ernste Verbindung aufbauen kannst. Außerdem ist es extrem attraktiv, wenn Menschen selbstbewusst genug sind, sie selbst zu sein.

Und zu guter Letzt: Lass dich nicht von den vielen Zurückweisungen entmutigen. In der Realität sind große Liebesgeschichten selten. Es ist total normal, ein paarmal zu scheitern, bevor man den oder die Richtige findet. Eine der wichtigsten Sachen ist, sich einfach treiben zu lassen, und dabei den Spaß und die Lockerheit nicht zu verlieren. Egal, ob am Ende eine Beziehung oder eine Freundschaft rumkommt – oder nur ein witziger Abend.

Folge VICE auf Facebook, TikTok, Instagram, YouTube und Snapchat.