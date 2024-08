Ich vertraue meiner Freundin nicht: Soll ich ihr die Freundschaft kündigen?

“Frag VICE” ist eine Artikelreihe, bei der uns Leserinnen und Leser bitten, ihnen bei verschiedenen Problemen zu helfen – egal, ob es sich um nicht erwiderte romantische Gefühle oder den Umgang mit nervigen Mitbewohnern handelt. Dieses Mal hoffen wir, einer Leserin zu helfen, die sich nicht sicher ist, ob sie eine Freundschaft weiter aufrechterhalten soll.

Liebe VICE,

ich hatte nie ein Problem damit, Freundschaften zu schließen. Ich bin auch immer noch eng mit den Menschen befreundet, die ich aus der Grundschule kenne. Das wird auch hoffentlich für immer so bleiben.

Über die Jahre ist es allerdings ein bisschen komplizierter geworden. Die Freundinnen, die ich in meinem Heimatort zurückgelassen habe, um in Amsterdam zu studieren, werden langsam sesshaft. Sie kaufen sich Häuser und gründen Familien, während ich meine Tage mit Veranstaltungen fülle und meine Nächte mit Partys. Wir leben sehr verschiedene Leben.

Über die letzten zwei, drei Jahre ist der Kontakt mit meinen alten Freundinnen etwas eingeschlafen, aber hier in Amsterdam habe ich mir einen neuen Freundeskreis aufgebaut. Vor allem mit einer Gruppe verbringe ich viel Zeit. Wir treffen uns mindestens einmal die Woche, um etwas Cooles zu machen. Ein Mädchen, Mira, übernimmt dabei meistens die Führung.

In letzter Zeit frage ich mich aber immer wieder, wie aufrichtig diese neueren Freundschaften überhaupt sind, vor allem die mit Mira. Manchmal frage ich mich, ob ich ihr überhaupt was bedeute, oder ob man einfach nur unkompliziert mit mir feiern kann.

Vor Kurzem habe ich mit jemandem Schluss gemacht, der psychisch und körperlich gewalttätig war. Mira hat gesehen, wie schrecklich mein Ex-Freund mich behandelt hatte, und sie wusste, wie schwer es war, ihn aus meinem Leben zu verbannen. Als ich dann herausfand, dass sie regelmäßig mit ihm abhängt, war ich verletzt. Ich habe sie damit konfrontiert, aber sie schien nicht zu verstehen, warum mich das störte. Sie sagte, es sei nicht ihr Problem.

Und dann waren da noch solche Aktionen wie die an Silvester. Ich weiß, das ist schon lange her, aber eine Stunde, bevor wir uns alle bei ihr treffen sollten, meinte sie zu mir, dass es bei ihrer Party doch keinen Platz für mich gebe. Ihr war anscheinend total egal, dass ich mich schon ausgehfertig gemacht und auch keine anderen Pläne hatte.

Andere Freunde haben mir immer wieder gesagt, ich solle die Freundschaft mit ihr einfach beenden. Aber leider ist das nicht so einfach, denn Mira kann auch total lieb und witzig sein. Ich habe Angst, dass mir ohne sie etwas in meinem Leben fehlt. Wäre es trotzdem besser, die Freundschaft zu beenden? Warum ist es überhaupt so schwer, sich von einer Freundin zu trennen?

Alles Liebe

A.

Hi A.,

für die meisten von uns ist es eine gute Sache, Freundschaften zu pflegen. Studien zeigen, dass Menschen, die eine beste Freundin oder einen besten Freund haben, psychisch stabiler sind und besser mit Stress umgehen können. Andersherum kann aber eine ungesunde Freundschaft Stress auslösen – und eine Freundschaft aufzulösen, kann genauso schwer sein wie die Trennung in einer romantischen Beziehung.

Die Psychologin Ariane Faas hat sich auf Probleme junger Erwachsener spezialisiert. Sie ist der Meinung, dass deine Freundschaft mit Mira nicht unbedingt enden muss. Sie schlägt allerdings vor, dass du erstmal einen Blick auf deine anderen Freundschaften wirfst.

“Ich würde mich als erstes fragen: ‘Habe ich so eine Freundschaft schon mal gehabt oder ist diese Situation einzigartig?’”, sagt sie. Wenn es das erste Mal sein sollte, dass du in so einer Lage steckst, ist es gut möglich, dass Mira auch der Grund dafür ist. “Aber wenn es sich um ein sich wiederholendes Muster handeln sollte, wäre es hilfreich, dir zu überlegen, welche Rolle du in diesen Freundschaften spielst?”

In deinem Brief schreibst du von einem gewalttätigen Ex. Du warst also schon in Situationen, in denen deine Grenzen nicht respektiert oder ignoriert wurden. Auch wenn man es nie komplett vermeiden kann, irgendwann in seinem Leben an solche Menschen zu geraten, ist es wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen und zu kommunizieren.

In deinem Fall hat das Mira nicht davon abgehalten, Zeit mit deinem Ex zu verbringen. Es ist OK, darüber wütend zu sein, und es ist auch OK, ihr zu sagen, dass du das schrecklich von ihr findest und sie damit eine Grenze bei dir überschreitet.

Die Psychologin sagt, dass es viele Gründe dafür geben kann, warum es dir schwer fällt, dich von einer Person zu trennen, die deine Grenzen ignoriert. “Hast du Probleme, Dinge deutlich anzusprechen, oder hast du negative Gedanken über dich selbst, die dir das Gefühl geben, keinen Respekt zu verdienen?”, fragt Faas. “Hast du Angst, andere zu verletzen, und achtest deswegen weniger auf dich? Oder fällt es dir schwer, enge Beziehungen zu Menschen aufzubauen, ihnen zu vertrauen?”

Was dein Problem mit Mira angeht, musst du dir gut überlegen, warum genau du sie in deinem Leben haben möchtest. Du musst also abwägen, wie viel positive Aspekte dir ihre Gesellschaft bringt und wie groß deine Angst ist, dass du lauter schöne Dinge verpasst, wenn du sie aus deinem Leben verbannst.

“Junge Menschen glauben oft, dass es wichtig sei, zu einer bestimmten Personengruppe zu gehören”, sagt Ariane Faas. “Aber wenn sie dann einmal ihren Platz in dieser Szene gefunden haben, merken sie vielleicht, dass sie sich trotzdem noch einsam fühlen.” Die Psychologin sagt, dass Jungsein auch bedeutet, viele verschiedene Dinge auszuprobieren. Deswegen gerät man manchmal an Menschen, die eigentlich nicht gut zu einem passen.

Du könntest dir auch überlegen, deine Beziehung zu Mira anders zu definieren. Sie könnte einfach jemand sein, mit dem du gerne auf Partys gehst, aber keine Freundin, auf die du dich verlässt oder mit der du viel aus deinem Leben teilst.

Faas sagt, sie habe häufig Patientinnen und Patienten, die sich fragen, warum sie noch in einer Beziehung bleiben, obwohl sie schon lange wüssten, dass das für sie nicht gut ist. “Sie kommen nach unseren Gesprächen häufig zu dem Schluss, dass es besser wäre, die Beziehung oder Freundschaft zu beenden”, sagt sie. “Das ist auffällig: Sobald man beginnt, mehr auf sich achtzugeben, verliert man manchmal ein paar Menschen in seinem Leben. Aber auch das ist wichtig.”

Das Wichtigste bei der ganzen Sache ist, nicht zu vergessen, dass du Freundschaften verdienst, in denen du dich sicher und wohl fühlst, und die dir vor allem guttun. Wenn du dir das klarmachst, wird das positive Auswirkungen auf alle deine Freundschaften haben – ob Mira jetzt dazugehört oder nicht.

