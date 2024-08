Im Video zu “Blue Light” hat Kelela Sex mit ihren Haaren und es ist wunderschön

Wenn man Spaß daran hat, Menschen in Schubladen zu stecken, dann müsste man Kelela in die Schublade jener supercoolen, experimentellen R’n’B-Künstler wie Solange Knowles, FKA Twigs oder Arca stecken. Zwar würden sie sich selbst nie für etwas Besseres als die Anderen halten (geschweige denn das laut äußern), aber dank ihrer mühelosen, alienhaften Erscheinung kommen wir uns trotzdem immer ein wenig wie die trampeligen Landeier vor, die mit großen Augen die feinen Stadtmenschen angaffen, wenn sie uns mal wieder mit einem Musikvideo, einer Performance oder sonstigen arty Kram, den diese Leute so produzieren, segnen.

Mit 34 Jahren hat Kelela nach zahlreichen EPs und Mixtapes diesen Oktober nun ihr Debütalbum Take Me Apart releast. Ungewöhnlich spät mag man meinen, aber wie heißt doch der Spruch: Gut Ding will Weile haben. Take Me Apart wurde folglich natürlich von den Kritikern dieser Welt (und auch von deren Lieblingskünstlern) in den Himmel gelobt.

Nach der ersten Single “LMK”, hat nun auch die zweite Single “Blue Light” endlich ein Musikvideo bekommen, das die verführerische, geheimnisvolle und nicht-irdische Schönheit von Kelelas Musik (und nicht zuletzt ihr selbst) perfekt einfängt. Oder wie Kelela es selber schlicht ausdrückt: “Schaut euch an, wie ich im Blue Light Video Sex mit meinen Haaren habe.” Überschrift ist gekauft. Take me Apart auch. Danke Kelela, für alles.

Take Me Apart kann (sollte) man immer noch zum Beispiel auf Spotify streamen.

