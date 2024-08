In Kärnten sitzt ein Krampus an der Supermarkt-Kassa – und wir haben Fragen

Das Jahr ist 2017: Donald Trump ist aus unerfindlichen Gründen immer noch Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Neo-Vokalistin Britney Spears singt live auf Instagram, Österreich beschließt plötzlich die Ehe für alle und in Kärnten passiert mal wieder was Komisches: Ein Percht sitzt im BILLA an der Kassa.

Also, ein richtiger Percht. Mit Hörnern. Nicht einer der üblichen Dämonen, die “BILLA-Karte haben Sie?” grummeln und mit Batzen voller Wechselgeld um sich werfen. Nein, ein waschechter Percht samt Fell und Larve. Den Beweis dafür liefert dieses Video aus Kärnten, das einen Dämon aus der Hölle dabei zeigt, wie er freundlicherweise den Kassa-Job erledigt – mit Bravour.

1 Minute und 24 Sekunden, in denen ein Krampus winkt, bedient, scannt, kassiert und gestikuliert. 1 Minute und 24 Sekunden pure Glückseligkeit, die binnen weniger Tage auf beinahe 10.000 Likes, über 14.000 Shares und 1,4 Millionen Views kommen.

Ihr glaubt jetzt vielleicht, es gäbe bessere Dinge im Internet, aber glaubt mir: Die Antwort ist – zumindest für den Augenblick – nein. Das hier, liebe Gemeinde, ist alles, was Österreich ist. Es ist so viel und gleichzeitig so wenig. Es ist sinnlos und dennoch völlig plausibel. Es ist “Was?” und es ist “Wie?” und es ist “Wieso überhaupt?”

Es sind Fragen, von denen wir nie wussten, dass wir sie eines Tages haben würden, und auf die wir trotzdem verdammt noch mal Antworten verdienen. Fragen, die uns unter den Fingernägeln brennen wie Zitronensaft in einer längst verheilt geglaubten Eiterwunde. Um es mit einem Song von All Saints zu sagen: A few questions that I need to know.

Ist das denn in Kärnten normal?

Aus dem Barcelona Österreichs erreichen uns ja immer wieder seltsame Nachrichten – zu glauben, es handle sich hierbei um einen herkömmlichen Kassierer, der einfach die traditionell-kärntnerische BILLA-Arbeitsuniform trägt, wäre also gar nicht so weit hergeholt. Man könnte auch meinen, er sei gar nicht kostümiert und sieht ganz einfach so aus. Womöglich ist er auch gar kein Er. Woher sollen wir das wissen? We don’t see gender – also, in diesem Fall nämlich auch ganz visuell wirklich nicht, weil die Perchte eine MASKE TRÄGT.

All diese Szenarien sind aber ebenso traurig wie unwahr, denn: Nein, das ist selbst in Kärnten nicht normal und vielleicht genau deshalb so lustig. Der Typ an der Kassa ist ein Mitglied der Sauzipf Teifl Zeltschach – eine Perchtengruppe, die ihren Job verdammt ernst nimmt. Von der Fingerspitzen-Geste, mit der er die sich anbahnende Kundin zu sich deutet, bis hin zur Gebärde, mit der er das Ende des Einkaufs signalisiert – wartet, wartet, wartet.

Sind Perchten stumm?

An dieser Stelle möchten wir einfach hergehen und behaupten: Ja! Perchten haben keine Stimme! Seht euch die Videos an, seht euch die anderen Videos an! Stellt euch den Klang einer Perchtenstimme vor! Na? Wacht auf, Leute! Perchten können nicht sprechen! Es ist so offensichtlich. Und es macht wohl auch einen großen Teil der Komik aus, die in dem Video stattfindet. Ein bisschen Schuld daran ist aber auch die Tatsache, dass es im Hintergrund “Last Christmas” spielt. Und nicht zuletzt auch die tapfere Kundin, die wirklich alles gibt – womit wir bei der nächsten Frage wären.

Was bitte hat die Dame mit diesen Einkäufen vor?

Ihr wisst das vielleicht nicht – aber die Person, die hinter euch in der Supermarkt-Schlange steht, urteilt über euch. Sie sieht die Tiefkühlpizza, den Fusel und die Taschentücher und liest euch wie ein Buch. Diese Person weiß genau, was ihr dieses Wochenende vorhabt – und diese Person bin meistens ich. Ich kann dich sehen.

Du kaufst also ein Wurstsemmerl und nimmst dazu “spontan” eines dieser kleinen Wodka-Fläschchen, die es nur bei der Kassa gibt? Höchstinteressant. Du holst dir einen abgepackten Salat mit einem abgepackten Dressing und gönnst dir obendrauf Red Bull und Snickers? Kopf hoch, es warten bessere Zeiten auf dich. Und du, Typ mit Pferdeschwanz im Jogginganzug? Alibi-Klopapier, Gabelbissen und Kondome? Juicy!

Der Punkt ist: Die Wahl der Käsesorte verrät nun mal mehr über einen Menschen als, sagen wir, ein Sternzeichen. Die Artikel, die wir kaufen, sind in vielerlei Hinsicht unsere Visitenkarte – Fakt ist: Die Femme Fatale im hellgrauen Parka, die vom Krampus bedient wird, scheint es faustdick hinter den Ohren zu haben.

Sehen wir uns ihre Einkäufe genauer an: Schnellentkalker für Kaffeeautomaten – zwei Flaschen. Diese Frau trinkt gerne Kaffee und sie trinkt ihn gerne kalkfrei. Es folgen 25-Liter-Müllsäcke der Marke Alufix – zwei ganze Rollen zu je 40 Stück. Ziemlich viel Müll für eine so zierliche Lady, findet ihr nicht auch? Welche Art von Abfall will sie loswerden, der 1.000 Liter misst? Was hat die mysteriöse Einkäuferin zu verbergen?

An dieser Stelle erkennt man ein Muster: Zweimal Entkalkungsmittel, zweimal Müllsäcke – wir haben es mit einem Prepper zu tun. Oder zumindest mit der Art Mensch, die alles doppelt kauft. Glaubt man zumindest – bis ein Salatkopf und ein Sack voller Kartoffeln auf dem Förderband auftauchen. Ha! Kaum, dass wir dachten, wir hätten sie … Aber warum bricht sie mit ihrem Muster? Will sie uns verwirren? Was ist ihr Plan? Und überhaupt: Kommt euch das Ganze nicht irgendwie bekannt vor?

Ist der Kärntner Billa-Teufel nichts weiter als ein Trittbrettfahrer?

Vor ziemlich genau einem Jahr ging ein Video aus Salzburg viral, das einen Percht hinter der Kassa zeigte – in einem SPAR. Und der ist, wie jedes Kind weiß, die Nemesis von BILLA. Ob hier eine Supermarkt-Schlammschlacht auf Krampus-Rücken ausgetragen wird, ob wir es mit kopierenden Perchten oder einfach einem Zufall zu tun haben, sei dahingestellt.

Die Perchtengruppe der Herzen aus Zeltschach erfreut sich unterdessen der vielen Aufrufe und hat sogar schon ein mindestens genau so aufregendes Nachfolgevideo produziert, das nicht bloß einen, sondern gleich zwei ausgewachsene Perchten bei einem wilden Warentrenner-Rennen zeigt. Was bleibt, ist die Frage aller Fragen:

Sieht so die Hölle aus?

Denn die Hölle, liebe Freunde, ist eine unendliche BILLA-Schlange, in der alle Kunden hysterisch “Zweite Kassa, bitte!” brüllen. Und der Kassierer ist ein Percht.

