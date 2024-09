In manchen chinesischen Restaurants essen Dicke gratis

Wie würdest du dich fühlen, wenn du in ein Restaurant kommst und der Kellner dich bittet, auf eine Waage zu stehen, um dein Gewicht zu ermitteln, während die anderen Restaurantgäste gaffend daneben stehen? Ziemlich erniedrigend, oder?

Aber zwei Restaurants in der chinesischen Stadt Chongqing im Südwesten des Landes locken stämmige Männer in ihre Lokale, indem sie sie abwiegen und ihnen Ermäßigungen anbieten, wenn sie schwer genug sind. Bei über 140 kg gibt’s sogar ein Essen gratis. Frauen hingegen bekommen nur einen Rabatt, wenn sie unter einem gewissen Gewicht liegen; für eine kostenlose Mahlzeit dürfen sie maximal 35 kg wiegen. Jedes Mal, wenn ein Kunde zu viel oder zu wenig wiegt, brechen die Mitarbeiter in Jubelrufe aus und verteilen Gutscheine.

Eine bizarre Politik, die sofort dazu führen würde, dass das Restaurant verrissen werden würde, wenn so etwas in Deutschland passieren würde. Aber in Chongqing geht das runter wie ein Teller Teigtaschen aus einem Michelin-Restaurant.

WeChat, Chinas extrem beliebte Social-Networking-App fürs Handy, wurde mit Bildern von Kunden überschüttet, die fröhlich Schnappschüsse voneinander auf der Waage teilen und ihr Gewicht (oder das fehlende) feiern.

„Uns ist bewusst, dass Leute zu schwere Männer oder zu dünne Frauen nicht mögen”, sagte Herr Han, der Manager des Nahua, zu mir. „Wir bieten diesen Menschen die Möglichkeit, glücklich zu sein, auch wenn sie zu dick oder zu dünn sind, indem sie weniger für ihr Essen bezahlen. Sie können alles auf der Karte bestellen, außer Bier und Wollhandkrabben.”

Han dementiert, dass die unbestreitbar sexistische Politik, umgekehrte Regeln für Männer und Frauen zu haben, tatsächlich sexistisch sind und bestand darauf, dass er die Regeln für das Angebot bald umdrehen werde und somit dünne Männer und dicke Frauen Ermäßigungen bekommen.

Aber bevor dieser Schritt in Richtung Gleichstellung der Geschlechter passiert, stecken weiterhin mollige Typen die Belohnung ein. Herr Yu, ein 39-jähriger Firmenmanager bekam 39 Prozent auf seine Lammkoteletts, sein Brathähnchen und seine Shrimps, nachdem er knapp über 101 kg auf die Waage gebracht hatte. „Ob es nun ein Trick ist oder nicht, für die Kunden ist es super, einen schöne Ermäßigung zu bekommen”, sagte er zwischen Schlürf- und Schmatzgeräuschen.

Herr Yu beim Essen.

Frau Liu, 30, wollte (irgendwie verständlicherweise) ihr Gewicht nicht verraten, aber sagte, sie habe 49 Prozent Rabatt auf ihre Meeresfrüchte und das Hähnchen bekommen. „Jeder hat eine andere Meinung über dieses Angebot, aber manche dicke Leute essen einfach gerne und ihnen ist egal, wie sie aussehen”, sagte sie.

Das Mao Restaurant, ebenfalls in Chongqing, hat ein ähnliches Angebot, bei dem um die 20 Kunden täglich ein reduziertes oder gratis Essen bekommen.

Der Manager des Mao, Herr Xie, sagte zu mir, er sehe nicht ein, wieso es demütigend sein soll, übergewichtige Leute zur Schau zu stellen (obwohl fairerweise das Abwiegen in beiden Restaurants völlig freiwillig ist). „Wir schenken ihnen Selbstvertrauen”, behauptet er. „Es kamen schon Leute in unser Restaurant, die uns erzählt haben, wie gut sie sich fühlen, weil ihre Freunde sie auf WeChat getagged haben.”

Er fuhr fort: „Fett kann ein sensibles Thema sein und dicke Leute sind manchmal vielleicht ein bisschen traurig, deshalb helfen wir ihnen, mit ihren Freunden zu interagieren und sich als dicke Person glücklich zu fühlen. Es kamen drei oder vier Leute, die mehr als 150 kg wogen. Ich war ziemlich beeindruckt, weil es nur wenige Dicke in Chongqing gibt.”

Vielleicht gibt es in Chongqing nicht sehr viele Übergewichtige und Adipöse, aber die Zahl in China steigt kontinuierlich. Laut dem Institute for Health Metrics and Evaluation der University of Washington gibt es 62 Millionen adipöse Menschen in China, womit das Land immer noch hinter den USA liegt, wenn man die absoluten Gesamtzahlen vergleicht.

Scheinbar macht sich Manager Xie nicht zu viele Sorgen, dass er mit seiner Aktion zu diesem Problem beitragen könnte. „Dein Körper wird dich daran erinnern, wenn es Zeit ist, mit dem Essen aufzuhören”, sagte er. „Ich bin kein leichter Mann. In der Tat sind wir Restaurantbetreiber häufig ein bisschen kräftiger. Ich bin der Meinung, jeder sollte essen, was er will. Aber anschließend sollte man Sport machen.”