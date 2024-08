Intimgepiercte Ostdeutsche und unersättliche Mercedes-Fahrer: So hat Deutschland Sex

Analsex, Penislängen-Zufriedenheit oder ein feuriger Blickkontakt mit der Mathelehrerin. Sex und Liebe haben mehr Facetten, als es Videos auf Pornhub gibt. Ja, auch in Deutschland. Das Land der Socken-Sandalen-Kombination strotzt zwar nicht vor Erotik, doch auch hinter den verschlossenen Energiespartüren der Reihenhaussiedlungen schlummern versaute Geheimnisse und herzerwärmende Liebesgeschichten.

Sagen Frauen häufiger “Ich liebe dich” oder Männer? Wie oft täuschen Partner einen Orgasmus vor? Und haben heutige Teetrinker oder Alkohol-Freunde in der Jugend früher ihr erstes Mal? Was mit dem Schulmädchen-Report vor fast einem halben Jahrhundert begann, wird nun vom Meinungsforschungsinstitut YouGov fortgeführt. An dessen repräsentativer Befragung zu Liebe und Sex nahmen mehr als 12.000 Personen teil, die älter als 18 Jahre alt sind und die Bevölkerung vom Alter her widerspiegeln.

Wir haben die überraschendsten Sex-Fakten herausgepickt. Und einige schockierende.

Männer sagen häufiger “Ich liebe dich”

In jeder Beziehung strebt zumindest ein Partner nach dem erfüllenden “Ich liebe dich”. Der Satz wird dem Klischee nach schnell mit Frauen verknüpft. Dabei sagt ihn Max Mustermann häufiger: Laut der Studie hat der durchschnittliche Mann schon zu vier Personen “Ich liebe dich” gesagt, Frauen hingegen zu durchschnittlich drei Menschen. Liegt vielleicht auch daran, dass 24 Prozent der Männer angaben, dass sie sich “leicht verlieben”. Von den Frauen waren es nur 18 Prozent.

Frauen stehen auf Prominente, Männer auf die Kollegin

“In welche dieser Personen waren Sie schon einmal verliebt?”, wollten die Meinungsforscher wissen. Und Ryan Gosling und George Clooney dürfen sich freuen: Frauen verknallen sich häufiger in Prominente (18 Prozent), anders als Männer (10 Prozent). Männer schwärmen lieber werktäglich als nur am Wochenende im Kino: Sie werfen gerne ein Auge auf die Kollegin (38 Prozent), bei den Frauen sind es nur 29 Prozent. In ihre Lehrer verlieben sich Mädchen und Jungen gleich viel (12 Prozent).

Deutsche mögen ihren Penis

Die Länge des männlichen Gliedes sorgt für so viel Verunsicherung, dass es eine Penispumpen-Industrie gibt. Aber: 78 Prozent der befragten Männer gaben an, mit der Länge ihres Penis zufrieden zu sein. Mehr als jede zweite Frau sagte aus, dass sie die Größe ihrer Brüste “genau richtig” finde. Jede Vierte findet sie zu groß, weniger als jede Fünfte zu klein.



Ost-West-Gefälle im Bereich Intimpiercings

Ob ein Piercing in der Eichel oder in der Klitoris: Die Ostdeutschen (2,7 Prozent) lassen sich häufiger im Intimbereich piercen als die Westdeutschen (1,3 Prozent). Es ist nicht der einzige Ost-West-Unterschied, den die Studie findet: Die Befragten im Westen gaben an, dass sie mit ihrem Körper zufriedener sind (68 Prozent) als die im Osten (63 Prozent).

Surprise: Auf Tinder wird geflunkert

Aus 1,78 Meter Körpergröße wird gerne mal 1,85 Meter. Aus dem ungünstigen Strandfoto wird noch schnell die Bierplautze herausgeschnitten. Beim Onlinedating wird schon bei Profilangaben gelogen und betrogen. Mehr als jeder vierte Mann und beinah jede sechste Frau gaben an, dass sie bei der Partnersuche im Internet schon einmal falsche oder beschönigende Aussagen gemacht haben.

Frauen denken, sie seien dümmer als ihr Partner – Männer halten sich für hässlicher

Beide Geschlechter sind durchaus selbstkritisch, wenn sie sich mit ihren Partnern vergleichen. Mehr als jeder zweite Mann gab an, dass er seine Partnerin attraktiver finde als sich selbst. Mehr als jede vierte Frau hingegen findet ihren Partner gebildeter als sich selbst – bei den Männern ist es nur jeder Fünfte.

“Schlaue Menschen haben später Sex”

Die befragten Deutschen ohne Schulabschluss waren bei ihren ersten sexuellen Erfahrungen im Schnitt 16 Jahre alt. Abiturienten hingegen waren älter als 17,5 Jahre. Auch ein Ergebnis der Studie: Menschen, die mehrmals in der Woche Alkohol trinken, wurden ebenfalls schon mit 16 Jahren sexuell aktiv, Teetrinker durchschnittlich anderthalb Jahre später.



Sex in Beziehungen ist nicht so wichtig

“Wäre ein unbefriedigtes Sexualleben für Sie ein Grund, eine Beziehung zu beenden?”, wollte die Studie wissen. 63 Prozent sagen Nein. Kein Wunder: Nur 58 Prozent der befragten Frauen finden ihren Partnern sexuell attraktiv (und 71 Prozent der Männer ihre Partnerin). Im ersten Jahr der Beziehung haben mehr als die Hälfte der Paare noch zehnmal im Monat Sex (oder sogar häufiger) – nach zwanzig Jahren hat das nicht mal jedes sechste Paar. Während Sex für 43 Prozent der befragten Männer mindestens “sehr wichtig” in ihrem Leben sei, galt dies nur für rund 22 Prozent der Frauen.



Der Orgasmus spaltet immer noch Frauen und Männer

Über 50 Prozent der Männer gaben an, dass sie “immer” zum Orgasmus kommen. Bei den Frauen war es nur etwas mehr als jede Fünfte. Jede dritte befragte Frau täuscht den Orgasmus zumindest ab und zu vor. Und mehr als jeder dritte Mann glaubt, das zu erkennen.

Im Mercedes hast du mehr Bock als im VW

Nach 15 Minuten ist bei 41 Prozent der Deutschen der Sex vorbei – sagt die Studie. Das findet mehr als die Hälfte auch gut so. Es liegt aber scheinbar am Auto, wie schnell man durchs Bett rast. Knapp jeder vierte Mercedes-Fahrer will Sex, der länger als 30 Minuten dauert. VW-Fahrer haben es eiliger, von ihnen will das etwas weniger als jeder Achte.

Deutsche experimentieren mit Analsex

Wer denkt, dass Analsex nur bei besonders experimentierfreudigen jungen Menschen auftritt, der hat keine Ahnung. Die “bevölkerungsrepräsentative” Befragung (ja, deine Eltern sind auch dabei) ergab: 40 Prozent der Deutschen haben schon mal Anal ausprobiert.

Männer lieben Pornos

Wichsen, fingern, penetrieren. Selbstbefriedigung wird geliebt. 57 Prozent der Männer und 32 Prozent der Frauen machen es sich mindestens einmal wöchentlich selbst. Frauen nehmen eher Hilfsmittel, Männer schauen Pornos. 44 Prozent der Männer gönnen sich mindestens einmal pro Woche Pornografie, bei den Frauen sind es nur 7 Prozent. Die mögen die sexy Clips meist gar nicht: Fast jede zweite Frau guckt nie Pornos.

Frauen sind die Schlussmacher

Frauen und Männer sind sich ziemlich einig, wenn es um das Schlussmachen geht. Fast jede zweite Frau und fast jeder dritte Mann gaben an, dass die Frau normalerweise eine Beziehung beendet. Dass eher Männer Schluss machen, sagten wiederum nur 13 Prozent der Frauen und 22 Prozent der Männer.

Auf dem Land mag man es dreckiger

Ein gängiges Klischee wird in der Befragung auch erfüllt: Laut YouGov duschen sich 43 Prozent der Städter vor und nach dem Sex, aber nur 35 Prozent der Landbevölkerung. Wie dreckig es dazwischen zugeht, wurde aber nicht ermittelt.

Sexroboter sind im Kommen

Jeder dritte Mann und jede fünfte Frau gaben an, dass sie mit einem Roboter Sex haben würden, wenn er sich anfühlen und verhalten würde wie ein Mensch.

Die Studie hat nicht nur Kurioses aufgedeckt, sondern auch ernsthaft Themen abgefragt:



Vorurteile gegen Homosexuelle

Zwar sprachen sich ingesamt 59 Prozent für das Adoptionsrecht für Homosexuelle aus, doch einige Vorurteile gibt es weiterhin. 38 Prozent der befragten Deutschen gaben an, dass man Homosexuelle auf den ersten Blick an ihrer Art zu reden oder ihrer Gestik erkennen könne.

Männer lieben selbst problematische Flirts – und überschreiten dabei Grenzen

42 Prozent der Männer (und nur 14 Prozent der Frauen) gaben an: “Mein ‘Radar’ für attraktive Männer/Frauen ist ständig aktiv.” Dafür überschreiten Männer auch mal Grenzen.

Jeder Fünfte gab an, dass er sich zum Beispiel im Bus häufig in die Nähe von attraktiven Männern oder Frauen setzen würde. Kein Wunder, dass sich jede fünfte Frau (und nicht mal jeder zehnte Mann) manchmal von Fremden bedrängt fühlt, die sie attraktiv finden.

Jeder zehnte Mann hatte schon mal Sex mit jemanden, der gar nicht will

Die Studie behandelte auch Tabuthemen – die fließend zu Straftaten übergehen können. Viele Vergewaltiger denken beispielsweise, dass der Sex einvernehmlich war. So gaben 13 Prozent der männlichen Befragten an, dass sie schon mal mit jemandem geschlafen haben, obwohl sie wussten, dass die Person dies im Grunde überhaupt nicht wollte. Auch bei sechs Prozent der Frauen war dies der Fall.

Die gesamten Ergebnisse von deutschen Porno-Vorlieben bis hin zu Intimrasur-Gewohnheiten sind im Buch Wir Deutschen und die Liebe zu finden.

