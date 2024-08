Jemand hackt ständig einen Radiosender, um einen 70er-Masturbations-Song zu spielen

Ich bin Britin, fühle mich aber nie patriotisch, wenn ich es sein sollte. Die Royal Family bringt mich zum Kotzen, St. George’s Day ist scheiß peinlich und der einzige Grund, warum ich überhaupt noch die Olympischen Spiele schaue ist: 1.) Weil die weiblichen Gymnastikerinnen sich gegenseitig so lieben und unterstützen; 2.) Weil ein paar der Turmspringer schöne Ärsche haben. Aber ansonsten habe ich nicht einen Funken Zuneigung für mein UK übrig. Nur Briten schaffen es, dass ein Song wie “Seven Nation Army” zuerst als Fußball-Hymne fungiert und anschließend als Fußball-Hymne über einen Politiker, der mittlerweile den Titel “The Absolute Boy” trägt.



OK, das Video von einem Typen, der seinen Emu vor einem Pub spazieren führt hat mich eigentlich doch etwas stolz gemacht, britisch zu sein. Genau genommen ist das Einzige, was ich an diesem Land so liebe, der viele Unfug, der den Leuten einfällt.

Videos by VICE

Also war es ganz offensichtlich, dass mein Patriotismus-Level auf “Deine Amazon Bestellbestätigung für ‘Union Jack Bikini’” gestiegen ist, als ich erfahren habe, dass die Mansfield Radiostation ständig gehackt wird, um einen Track zu spielen, der sich “The Winker’s Song” nennt. Der Song, interpretiert von Ivor Biggun (auch bekannt als 70er TV-Charakter Doc Cox), enthält das englische Wort “Wichser” (wanker) ganze 36 Mal. Vielleicht fällt es euch gerade schwer, euch den Song vorzustellen, deswegen:

Die ewige Verdammnis kann nicht mehr allzu weit entfernt sein, oder?

The Guardian berichtet, dass der Track via Mansfield 103.2 zumindest acht Mal im letzten Monat gespielt wurde. Das wäre zweimal die Woche, was wiederum weder zu wenig, noch zu viel ist. Die perfekte Balance Blödsinn, um die Leute in Mainsfield bei Laune zu halten. Ausgeschlossen davon sind aber die, die nun ihren Kindern das Wort “Wichser” deswegen näher bringen müssen. Der Radiostationsleiter Tony Delahunty erzählte dem The Guardian, dass: “Ein paar Leute erzählen, ihre Kinder haben angefangen, den Song im Auto zu summen”, was, ganz gleich wie man es betrachten mag, extrem witzig ist. Der UK-Broadcasting-Regler Ofcom lässt jedoch wissen, sie nehmen die Angelegenheit “sehr ernst”, was übrigens Ofcoms Antwort zu jeder Angelegenheit ist. So können wir nur noch hoffen, dass Ofcom zumindest ein bisschen Spaß versteht und den Hacker weiterhin den Track in Ruhe spielen lässt.

Worüber ich aber noch reden möchte, wäre die Wahl des Tracks “The Winker’s Song” generell. Ist er nicht eigentlich die reinste Folter? Johnny Rotten hat den Song als absolutes “Must Buy” tituliert, als er eine Edition vom NME 1979 co-editiert hat. Und weil ich nach dem “The Winker’s Song” wie vorprogrammiert in ein YouTube-Loch gefallen bin, habe ich weitere musikalische Ergüsse von Ivor Biggun aka Doc Cox gefunden. Er war offensichtlich ein Journalist (??) und in einer TV-Sendung namens That’s Life in den 80ern und 90ern (befrage hierzu britische Menschen ab dem Alter 40 aufwärts). Aber am wichtigsten ist, dass er eine Dekade lang Karriere damit gemacht hat, Lieder übers Wichsen, Vögeln und Scheißen zu machen:

Das ist “Anybody Seen My Cock”, was angeblich über Tiere sein soll, was aber offensichtlich auch sehr nicht so ist. Das Wort “Pussy” kommt bereits innerhalb von sieben Sekunden in diesem Song vor.

Hier haben wir ein Lied über Schamhaare, das ich bereits nach 30 Sekunden abdrehen musste. Habe ich in Doc Cox die Person gefunden, die mir die Freude für Unfug für immer nehmen wird?

“You can’t have a shag with a snowman because his knob is made of snow.” So wahr.

Ich weiß nicht so recht. Insgeheim hoffe ich, dass der Hacker sein Hack-Reportoire mit weiteren Doc Cox-Lieder aufstockt, aber ehrlich gesagt ist es dann doch zu ekelhaft, vor allem weil der Typ singt, als würde er gerade gewürgt werden (bis auf den Snowman-Track, der würde gut zur Weihnachtszeit passen). Wie dem auch sei, ich fühle mich etwas dreckig und brauch eine Dusche. Lang lebe der Mansfield-Radio-Hacker.

**

Folge Lauren auf Twitter und folgt Noisey bei Facebook, Instagram und Twitter.