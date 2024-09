Jemand hat alle Clubszenen der Filmgeschichte in einen YouTube-Kurzfilm gepackt und es ist Wahnsinn

Auch wenn dank eines kleinen Hollywood-EDM-Unfalls gerade ein anderer Eindruck entstehen könnte—in den letzten Jahren und Jahrzehnten gab es unzählige ziemlich erfolgreiche Filme, die in Clubs spielten; was noch nichts über die Qualität der Clubszenen aussagt. Bis jetzt hat uns noch jede dieser filmischen Darstellung in einer Mischung aus Fremdscham und Ekel zurückgelassen. Die Leute tanzen wie in einem dieser Youtube-Lehrgänge. Die Musik, die Kleider, alles ist so konsequent falsch, dass wir schon an Verschwörung glaubten. Bis heute waren wir eigentlich sicher, dass es keine Filme gibt, die eine gute Clubnacht filmisch nacherzählt haben—und dann sahen wir das Video von Hell’s Club.

Stell dir vor, du landest in einem megahöllischsexyverstörenden Club, der alle Clubszenen, die du jemals im Kino gesehen hast, vereint. Ja genau, Scarface, Terminator, Star Wars, Saturday Night Fever, Blade, The Mask, American Hustle, True Romance, Boogie Nights, all diese Filmszenen entfalten sich in einem albtraumatischen, ekstatischen Meta-Videoclip, der dich in weniger als zehn Minuten komplett verschlingt. Irgendwie ist das ein bisschen beschissen, aber irgendwie ziehen dich die Geschwindigkeit, die Ästhetik und die komplett absurde neu zusammengestellte Geschichte dieses Mash-Up-Films komplett in ihren Bann.

Wie auch immer, wir bemitleiden jetzt schon den Typen, der nach dieser Nacht die Klos saubermachen muss.