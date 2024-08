Jemand hat die Domain ‘häuslpapier.at’ auf ‘heute.at’ weitergeleitet

Guten Morgen, liebes Internet. Haben wir dir heute schon gesagt, dass wir dich lieben? Denn obwohl du ein Ort voll von sexistischer Scheiße, absurden Boykott-Aufrufen von rechts und bizarren FPÖ-Spots bist, gibt es da auch diese Tage, an denen du dich von deiner guten Seite zeigst.

Verantwortlich für diese unerwartete Wiederherstellung unseres Glaubens an das Gute im Menschen ist ein Reddit-User namens Nudlsuppe. Dieser edle Austro-Ritter hat laut eigenen Angaben nämlich 12 Euro in die Hand genommen und sie so sinnvoll investiert wie nur wenige Menschen zuvor: Er hat die Domain häuslpapier.at gekauft und sie auf heute.at weitergeleitet. Laut dem User entstand die Idee in diesem Thread: “Ein anderer user hat’s vorgeschlagen und ich hab das so lustig gefunden, dass ich dann einfach nicht widerstehen können hab, die Domain zu kaufen”, so der User auf Nachfrage von VICE.

Videos by VICE

Offenbar findet der Reddit-User nur wenig Gefallen an der größten Gratis-Tageszeitung des Landes und wollte seiner Ansicht, dass das Blatt gewisse Ähnlichkeiten mit dem allseits beliebten Gebrauchsgegenstand “Klopapier” aufweist, Ausdruck verleihen. Laut ihm sei der Vergleich jedenfalls naheliegend: “Der Vergleich ist naheliegend, weil ich der festen Überzeugung bin, dass hohe Klopapierpreise der Grund schlechthin sind, warum das Häuslblatt jedes Jahr wieder mit Rekordabsatzzahlen prahlen kann – und letztlich unterscheidet sich das, was aufs jeweilige Papier kommt, ja sowieso kaum.”

Eine kleine Abhandlung darüber, was man an Heute generell so kritisieren kann, findet ihr übrigens hier:

Wir sind jedenfalls froh, dass es da draußen noch echte Idealisten gibt, die die Dinge beim Namen nennen. Bleib unbequem, Nudlsuppe!

Folge VICE auf Facebook, Instagram und Twitter.

Update: Die Statements des verantwortlichen Users wurden nach Veröffentlichung des Artikels hinzugefügt.