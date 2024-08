Juse Ju & Danger Dan nehmen im Video zu “Propaganda” die Aluhut-Fraktion auf die Schippe

Dank Fake News und geballter Dummbatzigkeit in (mittlerweile) 280 Twitter-Zeichen scheint für viele nur eine Währung zu zählen: das eigene Gefühl. Dieses gewisse Kribbeln im Bauch, mit dem sie unterscheiden, was richtig und was falsch, was Verschwörung und was Wahrheit ist. An genau dieses Gefühl erinnert uns Juse Ju gemeinsam mit seinem Featuregast Danger Dan von der Antilopen Gang im neuen Video zu “Propaganda”.



Leichtfüßig stellen sie ihre ganz eigenen Thesen zu “richtig” und “falsch” auf. Geister, Kornkreise, Sternzeichen? Wird man ja wohl noch dran glauben dürfen! Aber so lange “die da oben” uns zwingen, Das Dschungelcamp zu schauen, kann am Ende halt nicht viel Gutes auf der Erde passieren … Außer Russia Today und deren Moderatorin Jasmin, die den Frust der beiden illusionierten Rapper versteht. Abgerundet wird der Ausflug in die gefühlte Lebenswelt von dauerkiffenden YouTube-Infokriegern vom Beat des Produzenten C.O.W. 牛.



Videos by VICE

