Kanyes “I Love It” hat jetzt eine Challenge und mit dieser DIY-Anleitung gewinnt ihr sie locker

Kanye West hat einmal mehr seine Genialität unter Beweis gestellt und der Erfolg gibt ihm Recht: Das Musikvideo zu seinem Song “I Love It” mit Lil Pump zählt nach nur einer einzigen Woche über 120 Millionen Klicks auf YouTube. Das Video, das an den Pornhub Awards seine Premiere feierte, zeigt die beiden Rap-Stars in weichen Grossmutter-Schlappen entspannt durch einen langen Gang wippend, während Komikerin Adele Givens selbstbewusst den Weg leitet. Was das Musikvideo sofort zum Klassiker machte: Kanyes irrwitzige Gesichtsausdrücke und die übergrossen Bananenkarton-artigen Shirts der Rapper, die an das Online-Spiel Roblox erinnern. Und was geschieht, wenn so ein aussergewöhnliches Video die Runde macht? Genau, irgendjemand überlegt sich eine neue Challenge dazu, bei der das ganze Internet mitmachen kann. Yay!

In der #iloveitchallenge oder der #iloveitdance – wie auch immer sie genannt wird – wippen Leute, Hunde und Babys in übergrossen Kartonschachteln zum witzigen Song – und kippen bestenfalls auch um. Wenn dich jetzt auch die Lust packt, dich in einen menschlichen Kasten zu verwandeln, solltest du dabei wenigstens besser aussehen, als all die Amateure da draussen. Dafür haben wir genau das Richtige: Der DYI-Spezialist Nate aka Tabasko Sweet der Modelinie Super Deluxe zeigt dir in seinem neusten How-To-Video, wie auch du dich mit einer Kartonschachtel und etwas Stoff in einen Kanye-Roblox-Klon verwandelst.

Aber beeil dich! Es gibt schon jetzt unzählige Mitstreitende im neuen Internet-Wettkampf um das dämlichste Challenge-Video YouTubes:

https://www.youtube.com/watch?v=c8ceSYXvw2k

The Late Late Show with James Corden konnte sich diese Gelegenheit einer mässigen Parodie ebenfalls nicht entgehen lassen:

Also los, pack Schere, Bananenschachtel und Alleskleber aus und fühl dich endlich wie ein richtiger Kasten – ganz ohne Muskeltraining.

