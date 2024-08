Wir haben Plätzchenrezepte von Chefkoch nach Ekelhaftigkeit sortiert

Plätzchen sind die zurückgebliebenen Verwandten des Kuchens. Nicht ganz so vielschichtig und weniger kultiviert. Das verleiht Plätzchen aber auch die schöne Eigenschaft, dass man kein Studium braucht, um sich mit ihnen in der Küche zu beschäftigen. Selbst wer bis dahin nicht wusste, wie eine Packung Mehl von innen aussieht, kann ein paar Zutaten zusammenrühren und auf ein Backblech klatschen. Dann muss man nur noch dem Moment zuvorkommen, in dem die Plätzchen im Ofen zu Briketts verkohlen. Mit etwas Glück hat man dann etwas kreiert, das einen zumindest nicht sofort weinen lässt.

Um noch größere Erfolge in der Backstube zu feiern, hilft es, einem Rezept zu folgen. Und damit ihr eure Familien nicht nur in der Weihnachtszeit mit euren Plätzchen verzaubern könnt, haben wir für euch die einzigartigsten Plätzchenrezepte von Chefkoch.de kuratiert.

7. Spitzbuben

OK, zuerst haben wir “Spritzbuben” gelesen und von schwulen Trachtenvereinen geträumt, die uns beim CSD mit festem Griff in ihren Wagen heben. Doch das psychopathische Grinsen dieser Plätzchen in der Farbe von Hüftsteak, das drei Tage lang auf einem Heizkörper gereift ist, reißt uns erbarmungslos aus diesen Tagträumen, nur um uns später bis in unsere Albträumen zu verfolgen.

Hier geht’s zum Rezept

6. Wassermelonenspaltenkekse

Wir gehören zu den kulinarischen Hinterwäldlern, die Ferran Adriàs Molekularküche nie verstanden haben: “Oh, toll, ein Hummer, der aussieht wie ein Spiegelei, aber schmeckt wie eine Zwiebel!” Ein ähnlich unverständlicher Ansatz liegt diesem Rezept zu Grunde. Optisch wecken diese Plätzchen in uns die Erinnerung an Sommer und die Erfrischung einer saftigen Frucht am Freibadbeckenrand. Doch dann beißen wir rein und merken: Ei, Butter, Mehl, Hefe, Hilfe! Es sollte eine europäische Bewegung dafür geben, dass Essen wieder so aussieht, wie es schmeckt.

Hier geht’s zum Rezept

5. Spekuletties

Bist du auch so wahnsinnig gelangweilt davon, dass Spekulatius vom Supermarkt nicht nur hervorragend schmeckt, sondern durch seine mannigfache Formgebung auch optisch immer wieder für Abwechslung sorgt? Dann gibt es jetzt die Lösung. Du musst sie einfach nur mit einem Nudelholz zu Pulver zerdreschen, Milch und noch ein paar andere Sachen reinmatschen und alles zu kleinen Kugeln formen. Wenn du das Zeug lang genug im Ofen lässt, erhältst du kleine Fladen, die aussehen wie vier Wochen altes Brot. Glückwunsch!

Hier geht’s zum Rezept

4. Senfkekse

Rolf Zuckowskis Dancefloor-Klassiker “In der Weihnachtsbäckerei” stellt die richtigen Fragen: “Brauchen wir nicht Schokolade, Zucker, Nüsse und Succade und ein bisschen Zimt? Das stimmt.” Das Wort “Succade” steht allerdings nicht für Senf, sondern für kandierte Zitronenschale. Senf gehört also laut Rolf King of Weihnachtsbäckerei Zuckowski nicht in Plätzchen oder Kekse. Und deshalb ist dieses Rezept auch eine gottverdammte Backwerkblasphemie – dachten wir und wollten uns aufregen. Aber da hatten wir noch nicht die Erklärung von Laureen93 gelesen, die sich das Rezept ausgedacht hat: “Bevor du dich fragst, hab ich mich auch gefragt: Das gibt es doch nicht, dass es keine Senfkekse gibt! Das dachte ich mir und war unzufrieden. Naja, so ist das Rezept hier entstanden.”

Hier geht’s zum Rezept

3. Amerikanische Oreo-Frischkäse-Kekse

Kennst du dieses Gefühl, wenn du nach einer durchzechten Nacht aufwachst und sich deine Mundhöhle so trocken anfühlt, als habe jemand darin eine ganze Wüste zwischengelagert? Dieses Gefühl kannst du in Zukunft viel einfacher haben. Diese Oreo-Frischkäse-Kreation kann optisch mit einer in Erde gewendeten Lyonerscheibe mithalten und dürfte dem Körper abrupt sämtliche Flüssigkeit entziehen. Aber fairerweise muss man auch sagen: Wie sollte man sonst einen Oreo-Keks verarbeiten?

Hier geht’s zum Rezept

2. Oreo Protein Riegel

Vielleicht so: Wenn du noch etwas Oreo-Pulver übrig hast, dann vermische es doch einfach mit Vanillesirup (light) und etwas Proteinpulver vom Boden deines Turnbeutels. Anschließend musst du den Low-Carb-High-Protein-Zement nur noch zu einer braunen Wurst formen und 24 Stunden in den Kühlschrank legen. Heraus kommt so etwas wie ein essbares Liegefahrrad: Es sieht nicht gut aus, aber es hält dich fit.

Hier geht’s zum Rezept

1. Süße Füßchen

Folgendes Szenario: Opa Herbert scheppert durch die Küche. Du kannst ihn noch nicht sehen, aber hören. “Naaa, mein Kleiner, magst du mal an Opas Süßen Füßchen knabbern?”, hörst du ihn sagen. “Ich habe auch extra die Nägel lackiert und viel, viel heiße Schokolade darübergegossen.” Dann steckt er dir sein Süßes Füßchen in den Mund. Ein prächtiges Rezept, denkt sich da jede Psychotherapeutin. Und deshalb landen die Süßen Füßchen verdient auf Platz 1.

Hier geht’s zum Rezept

