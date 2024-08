Kelvyn Colts großartige Debüt-EP ist da – seine Anekdoten dazu sind aber fast noch besser!

Bereits im Sommer 2016 hatten wir Kelvyn Colt als unsere große Hoffnung des HipHops ausgerufen. Dabei war damals noch nicht wirklich viel vom ihm zu hören. Natürlich gab es seine großartige “Hucci”-Performance bei COLORS Berlin und wunderschöne Songs wie “Alone” oder “Traded for You”. Und auch wenn das nicht viel war, erweckten die paar Songs bereits einen klaren Eindruck. Ob auf die Fresse oder deep, real oder Autotune, Deutsch oder Englisch – Kelvyn scheint alles mit Leichtigkeit und unaufgeregter Coolness zu beherrschen. Und ein Gefühl drängte sich damit automatisch auf: Aus dem wird mal was richtig Großes.

Am heutigen Tag erscheint nun endlich Kelvyns fünf Track starke Debüt-EP LH914, benannt nach der Nummer seines One-Way-Flugtickets, das er vor vier Jahren von Deutschland nach London buchte und das wohl für immer sein Leben veränderte. Wir dürfen leider nicht zu viel verraten, aber für Kelvyn steht Großes in den Startlöchern, merkt euch unsere Worte!

Auch wenn wir das große Geheimnis noch nicht verraten dürfen, hat Kelvyn uns wenigstens einige kleinere verraten, die sich während der Aufnahme von LH914 zugetragen haben. Und glaubt uns, die sind nicht weniger spannend!

“I Got This”

“I Got This” wurde letzten Juni in New York City, in Brooklyn oder noch genauer gesagt in The Brewery, aufgenommen. Der Track wurde von Woodro produziert, dem ich von einem gemeinsamen Freund aus LA vorgestellt wurde. Der Künstler, der auf dem Song gefeatured ist, Merty Shango, wurde von Woodro in die Session mitgenommen, da er ihn von einer vorigen Session kannte und Woodrow meinte, dass er ein dope sei und ich immer Bock habe, andere dope Kreative zu treffen. Heute sind wir drei Freunde und haben noch mehr Track zusammen aufgenommen. Als Woodro den Beat spielte, war das erste, was ich sagte, “I got this”, und dann war innerhalb von drei Stunden das Lied fertig. Auch wenn sich der Song klanglich von der eher dunklen, trap-beeinflussten und melodischen Musik abhebt, die ich normalerweise mache, musste er aufgrund der Geschichte hinter den Lyrics auf der EP stehen.

Der verrückteste Teil an dem Lied ist, dass ich darin sage, ‘I dodged a bullet in Bedstuy’ (‘Ich bin einer Kugel in Bedstuy ausgewichen’, sprichwörtlich ‘Dieser Kelch ist an mir vorbeigegangen’), was sich auf eine Schießerei bezieht, in die ich an meinem vierten Tag in NYC geraten war. Das war am Malcolm X-Platz, wo ich mit Ramos Worldwide auf ein Uber gewartet hatte – mit dem ich eine gemeinsame Freundin habe, Melbeatz – wir waren da gerade mit ihr am facetimen. Während des Gesprächs sagte mein Homie, ‘Bro, du bist hier in Bedstuy, wo Jay, Biggie und ich herkommen. Nigga, Leute werden hier wegen Kleinigkeiten erschossen.’

Fünf Minuten, nachdem er das zu mir gesagt hatte, während Mel am Telefon war, kam ein Typ in einem Hoodie angerannt, zog seine Pistole heraus und fing an, auf ein Auto auf der anderen Straßenseite zu schießen. Er leerte eine volle Trommel auf dem anderen Typen. Es war, als hätte mein Homie es heraufbeschworen. Von den Kugeln getroffen macht der Typ im Auto einen Kickdown, crasht dann aber am Ende des Blocks, wo die Leute ihn aus dem Auto ziehen und versuchen, ihn wiederzubeleben. Überall ist Blut und plötzlich schwärmen überall verdeckte Polizisten herum … aber kein Krankenwagen. Ich habe keine Ahnung, ob er es geschafft hat.

Wir gingen um die Ecke in Deckung, während all das passierte. Als unser Uber kam, stand der Schütze direkt neben uns. Diese Erfahrung, die mein Freund mir gegenüber als fast täglich in der Nähe des gentrifizierten Stadtteils Brooklyn erwähnte, war definitiv lebensverändernd. Es zeigt einem, wie schnell alles vorbei sein kann und man sollte dankbar sein, dass man sich nicht täglich mit diesen Szenarien auseinandersetzen muss.

Am nächsten Tag traf ich mich mit meinem DJ aus London, Ary, der mich und einen weiteren Freund in dieses verrückte asiatische Restaurant mitnahm, wo wir karamellisierten Seetang und allerlei andere fancy Speisen aßen.

‘I Got This’ ist also ein Lied, das auf die Extreme und den Wahnsinn hinweist, die man durchmacht, wenn man sein Leben der Arbeit widmet, um seinen Traum zu verwirklichen. Und das kann dazu führen, dass du an einem Tag mit Models in Soho, und an einem anderen Tag bei Shootouts in Bedstuy rumhängst, und dann zwei Tage später einen Song über beides in Brooklyn aufnimmst.

Wie ich auf Jamie Foxx’ und Diddys Hausparties landete

“Am Ende meiner letzten NYC-Reise im Juli sollte ich natürlich nach London zurückfliegen. Allerdings hatte Neff-U – langjähriger Dr. Dre Mitarbeiter – von meinem Manager gehört, dass ich in den USA war und schlug vor, dass wir versuchen sollten, eine weitere Session zu planen, er hatte aber nur vier Stunden Zeit. Also stornierte ich meinen Flug zurück nach London und flog mit meinen letzten paar Dollar, die ich für die Reise hatte, von New York nach LA.

Als ich in LAX gelandet war, hatte ich keine Unterkunft, also rief ich Freunde an und fragte sie, ob sie eine Couch für mich hätten. Ein Freund rief einen anderen an, der einen anderen anrief, der einen anderen anrief (natürlich zeigte er denen auch meine Musik, um ihnen zu versichern, dass er nicht irgendeinen Verrückten bei ihnen unterbringen würde) und so lebte ich dann für eine Woche auf der Couch von Jamie Foxx’ Schwester.

Sie war gerade dabei, Black Panther zu drehen, also nahm mich ihre Freundin, die auf ihr Haus aufpasste, mit zu den Partys in Hollywood. Einschließlich der BET-Party von Puff Daddy und Jamie Foxx. Beide Häuser waren verrückt, obwohl Jamies viel größer war und fast jeder Gast eine Weltstar war. Ich sprach ein wenig Deutsch mit Fat Joe, hatte eine peinliche Begegnung mit Lil’ Yachty und nachdem ich 20 Minuten lang in der Schlange fürs Klo gewartet hatte, kam ein Mädchen mit ihren Bodyguards und drängte sich an mir vorbei. Es endete damit, dass sie die Toilette verstopfte (Gott weiß, was sie da gemacht hat) und ich in den Garten von Puffs Nachbarn pinkeln musste.

Achso: Ja, die Session mit Neff-U fand am Ende noch statt und wir haben innerhalb kürzester Zeit einen phänomenalen Song aufgenommen.”

LH914 könnt ihr ab heute über auf Spotify, Apple Music etc. streamen und natürlich auf iTunes oder Amazon kaufen.

