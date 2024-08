“Komplett im Arsche Typen” – Böhmermann pöbelt gegen Feine Sahne Fischfilet und am Ende lieben sich alle

Jan Böhmermann ist sauer. Soll heißen, seine allgegenwärtige Zornesfalte zwischen den Augen ist noch ein bisschen tiefer als sonst. Denn eigentlich sollte er bei der Preisverleihung des VUT Indie Awards auf dem Reeperbahn Festival seinen Preis für die Deutschpop-Verarsche “Menschen, Leben, Tanzen, Welt” bekommen. Nur leider hatte er keine Lust, in Hamburg aufzukreuzen und so drückte Laudator Rocko Schamoni den Award kurzentschlossen einfach den Jungs von Feine Sahne Fischfilet in die Hand. Punker-Ehrensache, dass die den natürlich einfach annehmen. Satiriker-Ehrensache, dass Böhmermann den Zwischenfall medial ausbreitet und sich auf seinem privaten YouTube-Channel zu Wort meldet.

Er kenne diese Feine Sahne Fischfilet zwar nicht, aber das seien ja wohl “Komplett im Arsche Typen”, seinen Award einfach so zu klauen. Wobei, so richtig sauer kann er ihnen dann doch nicht sein. Schließlich schlägt im Realness-Quartett Rostocker Punkband immer noch einen von Rundfunkgebühren bezahlten Moderator. Also hat er die Idee, den Preis doch einfach zu versteigern, er würde dann noch sein Preisgeld in Höhe von 1666 Euro drauflegen und zack, boom, fertig ist der Spendenerlös. Denn: “Geld ist wie Eis und Hitler: geht immer.”

Videos by VICE

Die Band reagiert erst gespielt patzig in einem Facebook-Post auf das Video des Polizistensohns: “Beklaut, Alter… Wenn man dat schon liest. Dann ruf doch die Bullen!” Doch in einem zweiten Post gehen sie auf Böhmermanns Vorschlag ein und erzählen, wie sie den Preis noch im Rausch gegen eine Wand warfen und bei einer Geburtstagsrunde als Wanderpokal missbrauchten. Vielseitig einsetzbar und stabil also, so ein Preis. Und jetzt auch auf Ebay zu ersteigern, wo er im Moment für knapp über 1000 Euro zu haben ist.

Der Ebay-Erlös und das Preisgeld werden dann an den Jugend Rettet e.V. gespendet, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, mit einem eigenen Schiff geflüchtete Menschen im Mittelmeer aus der Seenot zu retten. Also, was lest ihr hier noch, steigert endlich mit!

Folge Noisey auf Facebook, Instagram und Snapchat.