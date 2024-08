“Lass deine Faust aus meiner Fotze raus” – Beeindruckende Bilder aus 16 Jahren Indie- und Riot Grrrls

Vor dem großen Durchbruch von Sonic Youth zupft die junge Kim Gordon am Bass, trägt Hornbrille und einen Gitarrengurt mit Totenkopfmuster. Belinda Carlisle hängt auf einer ramponierten Couch mit anderen Punk-Mädels ab und ahnt noch nicht, dass ihre Band The Go-Go’s es zu Weltruhm bringen wird. Diese selten gesehenen, persönlichen Fotos stammen aus Sam Knees demnächst erscheinenden Buch Untypical Girls: Styles and Sounds of the Transatlantic Indie Revolution. Darin hält der Autor und Modefanatiker eine Zeit fest, in der Musikerinnen die alternativen Szenen für sich eroberten. Von den Anfängen des Punk Ende der 1970er in Großbritannien über No Wave, Indie und Hardcore verfolgt das Buch die Evolution weiblicher Indie-Styles und dokumentiert vor allem, wie Stimmen, die lange zum Schweigen gebracht wurden, endlich laut werden. Wie Knee im Vorwort schreibt: “Dieses Buch ist kein A-bis-Z der Indie-Girls. Stattdessen liefert es lediglich einen Einblick in eine Reise von den ersten radikalen Schritten bis zur ausgewachsenen Revolution. Die Looks und Attitüden von damals sind heute weiterhin erschreckend relevant.”

Kim Gordon. Irgendwo in Connecticut, 1987. Foto: Scott Munroe.

Poly Styrene von X-Ray Spex im Red Cow. London, 1977. Foto: Jeremy Gibbs.

Zwei Riot Girls beim March for Women’s Lives. Washington, DC, 1992. Foto: Pat Graham.

Gee Vaucher von CRASS im Eric’s Club. Liverpool, England, 1979. Foto: Mark Nick Jordan.

Fan von Hüsker Dü. Irgendwo in New Jersey, 1984. Foto: David McKenzie.

Slant 6 im Embassy. Washington, DC, 1992. Foto: Pat Graham.

Dolly Mixture. Doncaster, England, 1981. Foto: Rich Gunter

Riot Girls beim March for Women’s Lives. Washington, DC, 1992. Foto: Pat Graham.

Stef Petticoat von der Post-Punk-Band The Petticoats. London, 1980. Foto: Stefanie Heinrich.

Zwei Post-Punk-Fans posieren. Wimbledon, London, 1980. Foto: Anita Corbin.

Clare Kearney und Liz Gutekunst von den Cancer Girls. Washington, DC, 1979. Foto: Peter Muise

Riot Grrrls performen. Washington, DC, 1992. Foto: Pat Graham.

Kim Gordon von Sonic Youth im Maxwell’s. Hoboken, New Jersey, 1984. Foto: Dave Rick.

Neo Boys, wahrscheinlich Portland’s erste komplett weibliche Punk-Band. Portland, Oregon, 1981. Foto: K Saul.

Tanzen zu den Big Boys. Houston, 1980. Foto: Ben Tecumseh DeSoto.

Untypical Girls will be released this December on Cicada Books.