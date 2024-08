Lil Jon, Migos, Drake – Checkt die geballte Video-Power, die euren Montag retten könnte

Im Internet gelten andere Gesetze als in der wirklichen Welt. So ist beispielsweise etwas uralt, das bereits vor drei Tagen im Netz aufgetaucht ist, und eine Blamage für jeden, der es nicht rechtzeitig mitbekommen hat. Aber das kann auch was Gutes sein!

Denn wer nicht sofort immer alles direkt in einem neuen Tab geöffnet hat, kann länger davon zehren und zum Beispiel an diesem Montag immer noch vor Freude jubeln, dass am Sonntag ein neues Migos-Video erschienen ist. Und nicht nur das! Auch noch ein neues Lil Jon-Video ist da! Da glänzt der bisher schnöde Montagmorgen doch plötzlich in ganz neuen Disco-Farben!

Videos by VICE

Wenn dieser eine Typ auf Arbeit also herablassend bemerkt, “Pfff, das ist doch schon am Mittwoch rausgekommen, lebst du unter einem Stein?”, dann seid nicht verzagt! Freut euch lieber, dass ihr zwar unter einem Stein wohnt, aber wenigstens euer Herz keiner ist, und ihr euch jetzt über die zwei super Videos freuen könnt, während euer Kollege trübsinnig in seinen Bildschirm starrt.

Migos feat. Drake : “Walk It Talk It”

Die Blusen-Gang ist zurück und diesmal haben sie sich auch noch Drake unter die seidenbetuchte Achsel geklemmt! 2018-er Trap in 70-er Soultrain-Optik – besser geht’s nicht. Da soll nochmal einer sagen, Migos hätten keinen Humor!

Lil Jon feat. Offset, 2 Chainz: “Alive”

Es gibt auf Instagram Accounts, die nichts anderes posten, als Videos von Dingen, die perfekt zerschnitten werden … Oder bunte Massen, die sich gleichmäßig in irgendwelche Behälter ergießen. Meistens steht dann in der Beschreibung etwas wie, “Warum fühlt es sich so befriedigend an, das anzugucken?” Lil Jons Video zu “Alive” könnte ein solches Video sein. Absurde Schönheit, die sich einfach richtig anfühlt. Lil Jon, es ist schön, dass du wieder da bist!

