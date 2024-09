Videopremiere: DJ Koze bringt deine dunklen Energien und die von Mano Le Tough zum Fließen

Wenn DJ Koze einen Remix ankündigt, dann heißt es: Aufgehorcht, da kommt was Feines auf dich zu! Und falls du das nicht denken solltest, dann geh jetzt nicht weiter über Los, sondern direkt zu Spotify oder wohin auch immer und hör dir die beiden Teile der Reincarnations-Remix-Serie an. JA, get into the Kosi feeling, verdammt noch mal! Aber weiter im Text: Morgen erscheinen auf Permanent Vacation zwei Bearbeitungen, die Stefan Kozalla von Mano Le Tough‘s „Energy Flow” angefertig hat: der „Miles & More Remix” und der „Splasher Remix”. Nur für einen, nämlich den ersteren gibt es jetzt allerdings ein Video, und du kannst es dir jetzt ansehen. Deswegen ja auch all diese Buchstaben, Satz- und Leerzeichen hier.



Mano Le Tough hatte auf seinem letzten Album Trails ja auch einen Track namens „Meilen”. „Energy Flow” befand sich ebenfalls auf der Platte. Der nun nicht mehr in Berlin, sondern in Zürich lebende irische Produzent hat damit eine wunderbare Nummer geschaffen, um mal so richtig die Hektik rauszunehmen und ein Set in den kollektiven Schwebezustand hinüberzuführen. Da das ganz im Sinne von Mr Koze ist, hat dieser das Stück von der Stimmung her auch nur behutsam untermauert—und einen echten Absturz nur kurz links antäuscht, um rechts wieder auf die Gerade zu ziehen.

Videos by VICE

Anders verhält es sich da schon mit dem Video des Regie-Duos Al Kennington und Dara O’Neill, zwei alte Freunde von Mano, die wie er den Sprung nach Deutschland gewagt und sich hier um die örtliche Szene verdient gemacht haben. Dara hat zum Beispiel die Clubs Kleine Reise und Loftus Hall mitgegründet. Mit ihrem Video verwandeln sie jetzt allerdings den kompletten menschlichen Alltag zwischen Wald und Wiese, Supermarkt und Waschsalon in eine einzige riesige Disco. Und nicht nur, weil das in der Ausführung wie die Scheinwerfer von Alcatraz aussieht, bekommt der „Energy Flow” hier nochmals eine ganz andere, düstere Fließrichtung.

Fazit für alle Beteiligten? Wieder mal ein paar Bonuspunkte, Pardon, -Meilen gesammelt!

**

Noch mehr Premieren immerzu frisch serviert? Folge thump auf Twitter, Instagram und unserer neuen Facebook-Seite.