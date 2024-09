Mein Job als Koch machte mich sexsüchtig

Gastroküchen haben ihr eigenes Wettersystem. Die Luft ist vom Fett, Rauch und dem beißenden Geruch der schweißgebadeten Kochkleidung extrem dick. Egal, wie warm oder kalt es draußen ist, während der Stoßzeiten fühlt man sich immer, als würde man sich durch die Sahara kämpfen.

Ich bin einer dieser Männer, denen in der Hitze der wärmeren Monate immer gewisse Gedanken hochkommen. All die nackten Beine, die unverhüllten Schlüsselbeine und Nacken verdrehen mir den Kopf. Ich versuche, mich zurückzuhalten, aber jedes Mal, wenn ich weibliche Körperteile sehe, die normalerweise bedeckt sind, fühle ich mich wie ein Teenager.

Wie Gewitter bei manchen für Aufregung im Lendenbereich sorgen kann, ist für mich die Hitze ein Auslöser für Geilheit. Es hat etwas so Animalisches, wie der menschliche Körper auf Hitze reagiert—der Schweiß, das Erröten der Haut, das erschöpfte Stöhnen. Und während ich meine (selbstdiagnostizierte) Sexsucht nicht der Hitze meines Arbeitsumfelds zuschreiben kann, fühlt es sich auf jeden Fall so an, als wäre sie Teil davon.

Wenn regelmäßiger Sex—oder überhaupt regelmäßiger intimer Kontakt—selten wird, fängt man an, seine Optionen abzuwägen.

Ja, schon richtig gelesen: Sexsucht. Bevor ich in Küchen gearbeitet habe, war ich ein strebsamer Designstudent, der Gras und McSweeney’s mochte. Ich hatte ein durchschnittliches Sexleben—nicht unbedingt, was feste, längere Beziehungen angeht, aber zumindest im Hinblick auf die Häufigkeit von gutem, erfüllenden Sex mit Frauen, die ich wirklich mochte und befriedigen wollte. Das änderte sich, als ich meinen Wunsch nach einer Karriere als Grafikdesigner aufgab, um etwas zu machen, das ich im tiefsten Inneren aufregend fand—kochen.

In meinem ersten Job in einem Restaurant in Soho war gar keine Zeit, die Kellnerinnen zu bemerken. Ich war als Chef-de-partie dafür verantwortlich, Kisten voller Karotten vorzubereiten und Lamm zu schneiden. Meine Arbeitstage waren 16 Stunden lang. Ich wachte auf, kippte zwei Espressos runter, ging zu Arbeit, kam nach Hause und schlief in meinen Klamotten ein. Sechs Tage die Woche. Ich unterhielt mich kaum mit den anderen Küchenmitarbeitern, geschweige denn mit dem Servicepersonal. Obwohl der Job mir körperlich an die Substanz ging—einmal hatte ich an jedem einzelnen Finger ein Pflaster und eine Verbrennung am Handgelenk, die die Fettschicht freilegte—, gefiel mir die Arbeit unglaublich gut. Mit Essen zu arbeiten und dafür bezahlt zu werden, war für mich ein wahr gewordener Traum.

Erst als ich meinen zweiten Job als Junior Souschef in einem anderen hektischen Restaurant im Londoner Stadtzentrum anfing, spürte ich eine Veränderung. Jeder Koch wird bestätigen, dass man, bis man sein eigenes Restaurant eröffnen und seine eigenen Arbeitszeiten bestimmen kann, mehr oder weniger kein Leben hat. Die Vorstellung, eine Beziehung zu führen, ist lächerlich—ich versuchte es, aber da sie mich nur nach Mitternacht oder die wenigen Stunden, die ich an Sonntagen wach war, sah, beendete sie die Sache verständlicherweise bald. Und wenn regelmäßiger Sex—oder überhaupt regelmäßiger intimer Kontakt—selten wird, fängt man an, seine Optionen abzuwägen.

Irgendwann hatte ich regelmäßig Sex mit den Kellnerinnen. Und nicht nur mit einer gleichzeitig.

Ich glaube nicht, dass ich wie ein Perversling klinge, wenn ich sage, dass ich als Mann Sex brauche. Oft. Sich vor der Arbeit kurz in der Dusche einen runterholen reicht einfach nicht—ich muss die Haare einer Frau riechen, ihre Haut, ihren Körper. Ich will nicht nur mich selbst befriedigen.

Und irgendwann sehnte ich mich während all dieser langen, verschwitzten Stunden in der Küche nach Sex, mehr als je zuvor in meinem Leben. Ich flirtete mit den Kellnerinnen was das Zeug hielt. Am Ende des Abends saß ich mit den Barkeepern an der Bar, zog über nervende Kunden her und irgendwann hatte ich regelmäßig Sex mit den Kellnerinnen. Und nicht nur mit einer gleichzeitig—es stellte sich heraus, dass es jeder mit jedem treibt. Die meisten Kellnerinnen dort hatten schon alle Küchenarbeiter durch. Gut für sie.

Es gab einen unausgesprochenen, gegenseitigen Respekt für die Art dieser Treffen. Wir wollten keine Verpflichtungen. Wir wollten keine wilden Liebeserklärungen. Wir wollten heißen, schnellen, schwitzigen Sex nach der Schicht und einen warmen Körper im Bett neben uns.

Ein paar Jahre lang war das in Ordnung für mich. In jedem Restaurant, in dem ich arbeitete, hatte ich irgendwann mit allen Kellnerinnen geschlafen. Meine Gedanken wurden auch immer versauter. Wenn ein neues Mädchen anfing, stellte ich das Team vor und ertappte mich selber dabei, wie ich mir versuchte auszumalen, auf was sie beim Sex steht. Manchmal unterhielt ich mich mit den anderen Köchen darüber. Glaub nicht, wenn dir jemand etwas anderes erzählen will: Wenn eine Gruppe von Männern in einer heißen, angespannten Umgebung „eingeschlossen” ist, kommen dabei die fürchterlichsten Unterhaltungen raus. Auch wenn man selbst die Hälfte der Dinge, die man sagt, selbst gar nicht glaubt, gibt es eine Art unausgesprochene Regel, dass man immer versuchen muss, der größere Macker als die anderen zu sein. Wenn eine Frau in der Küche ist, hielten wir uns ein bisschen zurück, aber in meiner Erfahrung bieten sie Paroli. Mir gefiel es.

Ich genoss ein Leben mit unendlich viel Arbeit und weit davon entfernt, mich auf eine Frau einzulassen. Dafür hatte ich viel, sehr viel ungezwungenen Sex.

Aber im Laufe der Zeit—ich arbeitete acht Jahre als Koch—mochte ich den Mann, zu dem ich wurde, nicht mehr. In Nachhinein weiß ich, dass ich trotz meiner Fähigkeiten und meiner Erfahrung es vor mich hinschob, mein eigenes Lokal zu eröffnen oder irgendwo Miteigentümer zu werden. Angebote hatte ich genügend. Ich lehnte einen prestigereichen Job in einem Zwei-Sternerestaurant ab. Wieso? Weil mein Alltag gemütlich war. Ich genoss ein Leben mit unendlich viel Arbeit und weit davon entfernt, mich auf eine Frau einzulassen. Dafür hatte ich viel, sehr viel ungezwungenen Sex.

Ich war, um es präziser auszudrücken, süchtig danach, Kellnerinnen zu ficken.

Irgendwann fühlte ich mich wie eine Sexplage. Ich erwischte mich selbst dabei, wie ich Dinge zu den Kellnerinnen sagte, die ich vor ein paar Jahren niemals in den Mund genommen hätte und wie begierig ich in ihren Ausschnitt und auf ihre Ärsche schaute, wenn sie zur Tür rausgingen. Ich betete innerlich, dass sie meine Hand mit ihrer berühren würden, wenn sie einen Teller holten. So lächerlich wurde ich.

Ich wuchs in einer Familie von Frauen ohne männliches Vorbild auf. Mein Vater war ein verlebter Musiker, der ständig auf Tour war und er verließ uns, als wir sehr jung waren. Meine Mutter und meine zwei älteren Schwestern trichterten mir einen respektvollen Umgang mit Frauen ein. Was also meine prägenden Erfahrungen anging, deutete nichts auf die Art von Beziehungen hin, die ich als Erwachsener mit Frauen haben sollte. Ich sah nie, wie mein Vater meine Mutter schlecht behandelte. Ich sah nie, wie irgendein Mann eine Frau schlecht behandelte. Aber vielleicht war auch gerade das das Problem. Ich hatte nie erlebt, dass ein Mann bei einer Frau bleibt.

Mir ist klar, dass ich wie ein beschissener, geiler Teenager ohne Respekt für sich selbst und ohne Kontrolle über seinen Schwanz klinge, und gegen Ende meiner Laufbahn als Koch fühlte ich mich auch so.

Ich finde es lächerlich, wenn ich meine Sucht nach unverbindlichem Sex—machen wir keinen Hehl daraus, genau das war es—der Arbeit in der Küche zuschreibe. Offensichtlich habe ich alle möglichen Probleme mit Verpflichtungen und Beziehungen, die ich mittlerweile mit einem Therapeuten bespreche. Aber wenn ich die Sache chronologisch betrachte, habe ich mich in meinem Arbeitsumfeld von meiner schlechtesten Seite gezeigt.

Das Leben als Koch erlaubte mir, mich nächtlicher Intimität hinzugeben, die meine körperlichen Bedürfnisse befriedigte. Durch die Arbeitszeiten überzeugte ich mich selber davon, dass es gar nicht anders leben konnte, dass ich so leben wollte, dass ich gut darin war und das Beste daraus machen sollte. Wenn sich meine einzigen Beziehungen in der Dunkelheit und mit Frauen, die wie ich nur auf schnellen, guten Sex aus waren, abspielten, dachte ich, dass alles OK war. War es natürlich nicht. Ich versteckte mich vor mir selbst, weil ich tief drinnen Angst vor Zurückweisung hatte.

Anfang 2014 gab ich meinen Job als Koch auf, nachdem ich auf Rat eines Mädchens, das ich sehr lange hinhielt in einem ansatzweisen Versuch, ihr Interesse für mich aufrechtzuerhalten, Hilfe suchte. Es dauerte lange, bis ich so weit war, aber zwischen zwei Schichten stieg ich die U-Bahn und fuhr zu einem Therapeuten, der mir relativ deutlich machte, dass mein Verhalten sehr ungesund sei. Er sagte, er könnte sehen, dass ich mich nach echter Intimität sehnte, nach jemandem, der meinen Sexualtrieb befriedigen konnte, aber der mich auch die Stabilität, die Zuneigung, das gemeinsame Lachen und all das geben konnte. Ich hatte mir einfach eingeredet, dass ich das nicht wollte.

Mir ist klar, dass ich wie ein beschissener, geiler Teenager ohne Respekt für sich selbst und ohne Kontrolle über seinen Schwanz klinge, und gegen Ende meiner Laufbahn als Koch fühlte ich mich auch so. Ich gewöhne mich an mein neues Leben und arbeite jetzt freiberuflich als Grafikdesigner. Der Therapeut hilft mir dabei, meine Ich-bin-ständig-geil-und-will-Gelegenheitssex-Gedanken auf die Reihe zu bringen, denn wenn ich wirklich die richtige Frau treffe, möchte ich ihr alles geben können.