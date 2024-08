Meine Ex will keinen Kontakt mehr, aber ich kann sie nicht loslassen

_”Frag VICE” ist eine Artikelreihe, bei der uns Leserinnen und Leser bitten, ihnen bei verschiedenen Problemen zu helfen – egal, ob es sich um Beziehungsprobleme oder den Umgang mit nervigen Mitbewohnern handelt. Dieses Mal hoffen wir, einem Leser zu helfen, der seine Ex-Freundin zurückwill.

Hey VICE,

vor drei Monaten haben meine Ex-Freundin und ich Schluss gemacht. Wir waren eineinhalb Jahre zusammen. Sie hat mich gebeten, sie eine Weile lang nicht zu kontaktieren, aber das fällt mir schwer. Für mich ist sie die Eine. Ich frage mich, ob ich nicht doch noch versuchen sollte, unsere Beziehung zu retten.

Wir haben uns in einer Bar kennengelernt und sind ein paar Monate später zusammengekommen. Sie war damals 16, ich 23. Die Streitereien fingen nach zwei Monaten an und wurden manchmal heftig. Wir konnten darüber reden, aber es gab viele schwierige Momente.

Im Nachhinein habe ich verstanden, dass mein Verhalten viele dieser Streitigkeiten verursacht hat. Sie hat alles für mich getan und sich für unsere Beziehung viel Mühe gegeben. Ich habe auch viel für sie getan, wurde aber immer gleichgültiger und selbstgefälliger. Sie hat mir oft gesagt, ich würde zu wenig Enthusiasmus zeigen und sie habe das Gefühl, ich würde sie als selbstverständlich ansehen.

Außerdem war ich heuchlerisch und besitzergreifend. Wenn sie getrunken oder Drogen genommen hatte, habe ich am nächsten Tag eine große Sache daraus gemacht, obwohl ich selbst es durfte. Wenn sie abends wegging, musste sie bei allem, was sie tat, vorausahnen, wie ich darauf reagieren würde. Schließlich beendete sie die Beziehung.

Ich habe lange mit meiner Schwester darüber gesprochen und eingesehen, dass ich im Unrecht war. Ich habe sie dauernd begrenzt, obwohl ich eigentlich wollte, dass sie sich entfalten kann. Und ich habe ihre Unzufriedenheit ignoriert.

Eine Woche nach unserer Trennung haben wir wieder geredet. Sie war sehr lieb, wollte aber keinen Kontakt mehr, damit sie die Beziehung verarbeiten kann. Ich habe weiter versucht, mit ihr in Verbindung zu bleiben. Ich war emotional und wollte ihre Aufmerksamkeit, aber es wurde ihr zu viel. Ich habe versucht, ihren Wunsch zu respektieren. Aber nach ein paar Wochen habe ich ihr trotzdem eine lange Nachricht geschickt, dass ich mich von ihr verlassen fühlte. Das war ziemlich dumm.

Dann hatten wir ein langes Gespräch über WhatsApp, und ich fand heraus, dass sie sich mittlerweile für andere Jungs interessiert. Ich war nur mit meinen eigenen Gefühlen beschäftigt und habe sie immer wieder gedrängt, sich mit mir zu treffen. Danach haben wir noch eine Stunde lang telefoniert. Das hat sie mir zuliebe gemacht, sie hatte mein Gejammer wirklich satt. Am nächsten Tag wurde mir klar, wie nervig ich war. Also habe ich ihr noch eine Nachricht geschrieben, um mich zu entschuldigen und ihr zu sagen, dass sie ein wundervoller Mensch ist. Und das meinte ich auch so.

Meine Freunde und Familienmitglieder sagen, dass ich sie gehen lassen und mich auf mich selbst konzentrieren sollte. Mir geht es gut, aber ich denke immer noch jeden Tag an meine Ex. Ich möchte einfach um sie kämpfen, glaube ich. Ich kann sie nicht vergessen und bin mir sicher, dass es eines Tages mit uns klappen wird. Ich habe einfach keine Geduld mehr. Was soll ich tun? Soll ich an meiner Hoffnung festhalten, jetzt wo ich verstanden habe, was ich falsch gemacht habe?

Grüße,

M.

Hey M.,

Liebeskummer ist schlimm, also ist es völlig normal, dass du gerade durcheinander bist.

Niemand kann beantworten, ob es zwischen dir und deiner Ex funktionieren wird. Aber wir können dir dabei helfen, deine Gedanken zu sortieren und etwas seelischen Frieden zu finden. “In deinem Brief schwingen eine Menge Emotionen und Selbstreflexion mit”, sagt die Beziehungstherapeutin Joey Steur. “Du hast eindeutig eine schwere Zeit hinter dir. Ich finde es mutig, dass du dir dein eigenes Verhalten und deine Rolle in der Beziehung eingestehst. Das zeigt, dass du offen für Weiterentwicklung und Veränderung bist.”

Aber ein Muster zu erkennen und es aufzubrechen, sind zwei verschiedene Dinge. Tatsächlich könntest du trotz guter Vorsätze bald wieder in dieselben toxischen Muster zurückfallen, wenn du zu schnell wieder mit deiner Ex-Freundin zusammenkommst.

Zum Beispiel hast du bemerkt, dass du in deiner Beziehung immer distanzierter und gleichzeitig besitzergreifender geworden bist. Diese widersprüchlichen und dysfunktionalen Wege, mit Konflikten und Unsicherheit umzugehen, lernt man meist während der Kindheit im Familienumfeld.

“Es ist ein Grundbedürfnis, sich gesehen und geliebt zu fühlen”, sagt Steur. Wenn dieses Bedürfnis nur teilweise oder gar nicht erfüllt wird, erlernt man vielleicht Mechanismen, um mit dem Schmerz umzugehen, die im Erwachsenenalter wieder auftauchen können. Man greift in vielen Lebensbereichen darauf zurück, aber in romantischen Beziehungen werden sie besonders deutlich, “weil man sich sehr nah ist und leichter verletzt werden kann”, sagt Steur.

Mal abgesehen von toxischen Mustern könnte deine Beziehung auch zu Ende gegangen sein, weil ihr einfach unterschiedliche Dinge vom Leben wollt. Zwischen euch besteht ein gewisser Altersunterschied, der noch mehr ins Gewicht fällt, weil deine Ex noch eine Teenagerin ist. Wenn ihr in verschiedenen Lebenslagen seid, kannst du das nicht ändern, egal wie sehr du dich anstrengst, ein besserer Mensch zu werden.

Liebeskummer ist furchtbar, aber er ist auch eine Chance, dich selbst besser zu verstehen und aus Fehlern zu lernen. Diese Veränderungen musst du aber unbedingt für dich selbst wollen, nicht weil du deiner Ex etwas beweisen möchtest.

Steur betont, dass du die Meinung deiner Ex-Freundin nicht ändern kannst, egal was du sagst, und das musst du akzeptieren. “Du bist panisch und gestresst, weil du Angst hast, sie für immer zu verlieren. Also schreibst du ihr aus diesem Zustand des Aufruhrs heraus Nachrichten”, sagt sie. “Du hast keine Kontrolle über sie, aber du hast Kontrolle darüber, wie sich diese Trennung letztendlich auf dich auswirkt.”

So schwer es dir auch fällt, es ist wichtig, dass du ihren Wunsch akzeptierst, den Kontakt abzubrechen. Wenn du das Bedürfnis hast, ihr etwas mitzuteilen, kannst du das in einen Brief schreiben, ohne ihn abzuschicken. Es hilft, einen Ort zu haben, an dem du deine Gedanken und Gefühle herauslassen kannst.

Vor allem solltest du einsehen, dass eure Beziehung offiziell vorbei ist. Das heißt nicht, dass die Liebe weg ist. Auch die schönen Erinnerungen an eure Zeit zusammen sind noch da, und du solltest versuchen, sie zu würdigen und die Beziehung mit einem warmen Gefühl abzuschließen, auch wenn es dir schwerfällt.

Du kannst dir gerade nur die Zeit und Energie nehmen, um alles zu verarbeiten. Hab keine Angst davor, Freunde und Familie um Hilfe zu bitten. Und – so unwahrscheinlich es auch klingt – eines Tages wird all dieser Schmerz verschwinden.

