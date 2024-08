Menschen teilen ihre peinlichsten Sex-Fails

Wenn man noch Jungfrau ist, stellt man sich Sex als etwas zutiefst Romantisches, beinahe Mythisches vor: zwei verschwitzte Körper, die sich im heiligen Ritual der Liebe vereinen. Aber sobald man die ersten Praxiserfahrungen gesammelt hat, weiß man, dass Sex schnell auch eine ziemliche Sauerei sein kann. Es ist sogar ziemlich normal, dass etwas furchtbar schiefgeht.

Wir alle können von mindestens einem besonders prägenden Erlebnis berichten. Wir haben Freunde, Freundinnen und Freunde von Freundinnen gebeten, ihre schlimmsten Missgeschicke aufzuschreiben. Als Warnung, zur Aufklärung und natürlich auch zu deiner und unserer Unterhaltung. Es ist alles dabei – von gebrochenen Rippen, über Monster-Buttplugs bis hin zu grauenvollen Dreiern. Verständlicherweise wollte niemand seinen oder ihren echten Namen neben den Geschichten stehen haben, also haben wir uns ein paar neue ausgedacht.

Videos by VICE

Auch von VICE: Wir haben Pornostars nach ihren peinlichsten Sexfails gefragt

Laura, 30: “Zum Glück ist es meinem Freund zuerst aufgefallen”

“Ich war 18, als ich meine erste richtige Beziehung hatte. Aufklärung gab es bei uns nicht viel und mein Freund und ich haben einfach improvisiert. Wir standen total auf Gleitgel, aber das richtige Zeug war zu teuer für uns. Also haben wir alle glipschigen und flutschigen Substanzen genommen, die wir im Badezimmer finden konnten – Bodylotion, Labello, Sonnencreme, Creme für Ekzeme …

Damals dachte ich, dass das Brennen zwischen meinen Beinen davon kommt, dass wir es ständig stundenlang miteinander trieben – wie dauergeile Teenager das eben so tun. Aber irgendwann wurde das Brennen so unerträglich, dass wir keinen Sex mehr haben konnten. Da dämmerte mir endlich, dass das mit den ganzen Cremes zusammenhängen könnte, die wir immer benutzten. Ich beschloss also, in richtiges Gleitgel zu investieren.

Man könnte jetzt meinen: Ende gut, alles gut. Aber eine Woche später machten wir einen Wochenendtrip mit Freunden und hatten natürlich auch das Gleitgel eingepackt. Um uns einen Streich zu spielen, kippten unsere Freunde Wodka in die Flasche. Zum Glück hat mein Freund es gemerkt, als er sich eine Handvoll von dem Zeug auf seinen Penis schmierte.”

Michelle, 32: “Ich musste noch oft an den armen Büromitarbeiter denken, der am nächsten Morgen vor seinem leeren Tisch stand”

“Ich war mit ein paar Freunden auf einer Technoparty in einem unfassbar edlen Gebäude, einer Art Oper. Irgendwann war ich sehr betrunken und begann, mit einem heißen Typen zu flirten. Er hatte dunkle Haare und blaue Augen. An den Rest des Abends kann ich mich nur noch dunkel erinnern, aber ich weiß noch, dass ich ihm deutlich zu verstehen gab, dass ich mit ihm Sex haben wollte.

Ich führte ihn weg von der Party im prunkvollen Festsaal in einen nicht weniger edel aussehenden Flur, von dem diverse Türen und Gänge abgingen. Dort standen zwar überall Sicherheitsleute, aber wir schlichen uns an ihnen vorbei und landeten in einer Art Büro mit wunderschönen altmodischen Schreibtischen. Mit einer dramatischen Geste machten wir auf einem der Tische Platz. Ein Stapel Dokumente und ein altmodisches Telefon mit Kabel landeten auf dem Boden. Auf der Tischplatte gingen wir dann verschiedene Stellungen durch. Weil ich aber irgendwann zu viel Angst hatte, erwischt zu werden, hörten wir auf und setzten die Sache zu Hause fort.

Zwei Wochen später sagte er mir, dass er Chlamydien habe. Genauer gesagt: Seine Partnerin wurde positiv auf Chlamydien getestet, nachdem sie mit ihm Sex gehabt hatte. Ich hatte also direkt und indirekt beide mit Chlamydien angesteckt. Ich selbst hatte sie offensichtlich von meinem Ex, mit dem ich zu der Zeit noch hin und wieder Sex hatte. Dass wir alle infiziert waren, war auch ein bisschen praktisch. So konnten wir weiter miteinander vögeln, bis die Medikamente anfingen zu wirken.

Ich musste noch oft an den armen Büromitarbeiter denken, der am nächsten Morgen vor seinem leeren Tisch stand. Wird er je erraten, was dort passiert ist?”

Sara, 24: “Sein Bruder zeigte der ganzen Familie unseren Monster-Buttplug”

“Mein Ex und ich haben im Bett gerne Sexspielzeug benutzt, eins davon war ein gigantischer XXL-Monster-Buttplug. Als wir ihn kauften, wussten wir, dass er nicht sofort reinpassen würde, aber wir waren neugierig, wie weit wir kommen würden. Wir wechselten uns damit ab. Manchmal benutzte ich ihn, manchmal er. Wenn wir ihn gerade nicht benutzten, packten wir ihn in unsere Kiste mit dem anderen Sexspielzeug: Nippelklemmen, Vibratoren und kleineren Buttplugs.

Irgendwann entschlossen wir uns, zusammenzuziehen. Wir hatten uns darauf verständigt, seine Sachen am Wochenende zu packen, aber als wir am Freitag bei ihm zu Hause auftauchten, sahen wir, dass sich seine Mutter bereits an die Arbeit gemacht hatte. Mitten auf dem Bett lag der gigantische Buttplug. Seine Mutter hatte die Kiste und ihren Inhalt gefunden und sein Bruder der ganzen Familie unseren Monster-Buttplug gezeigt.”

Illustration: Djanlissa Pringels

Diana, 29: “Als er das Kondom rausholte, wurde es vom Wind weggeweht. Wir hatten nur eins”

“Vor einiger Zeit hatte ich einen One-Night-Stand, der ziemlich awkward begann. Als wir kurz davor waren, Sex zu haben, fing der Typ an zu lachen. Er sei einfach nervös, entschuldigte er sich. Irgendwann schliefen wir dann miteinander, aber danach konnten wir das Kondom nicht finden. Ich rief verzweifelt meine beste Freundin an und sie gab den Hörer an ihre Mutter weiter, die mir sagte, ich solle mich hinhocken und drücken. Ich tat wie befohlen und das Kondom ploppte raus. Zum Glück bekam ich keine Geschlechtskrankheit und wurde auch nicht schwanger. Wir hatten danach sogar noch eine kurze Situationship.

Ein anderes Mal hatte ich Sex mit einem Typen in seinem Auto irgendwo in der Natur. Als er das Kondom rausholte, wurde es vom Wind weggeweht. Wir hatten nur eins. Er fuhr mich dann zurück nach Hause.”

Eva, 24: “Sobald ich mich wieder bewegen konnte, hat er mich zu Spareribs eingeladen”

“Nach einer langen Partynacht hatte ich Sex mit einer losen Affäre und die Sache ging verdammt schief. Der Sex selbst war harmlos, aber er hielt mich immer fester an meinen Brustkorb, bis ich plötzlich fühlte, wie seine Finger durch meine Rippen gingen. Es war unfassbar schmerzhaft.

Am nächsten Morgen bin ich mit heftigen Schmerzen aufgewacht. Ich konnte nicht mal mehr meine Vorhänge öffnen oder meine Arme ausstrecken. Meine Ärztin sagte mir, dass meine Rippen gebrochen seien. Ich habe wochenlang sehr gelitten. Sobald ich mich wieder bewegen konnte, hat mich der Typ zu Spareribs eingeladen. Das fand ich sogar ziemlich romantisch.”

Janine, 25: “Er hat einen superlauten Furz losgelassen”

“Ich hatte mal extrem explosiven Sex mit einem Typen. Ich meine das wörtlich: Als er kam, hat er einen superlauten Furz losgelassen.”

Illustration: Djanlissa Pringels

Henk, 26: “Wir haben es später meinen ‘Superman-Moment’ genannt”

“Ich war 15 und meine Freundin und ich waren allein zu Hause. Damals fanden wir es noch cool, Sex an den verschiedensten Orten zu haben. Also entschlossen wir uns, den Marmortisch meiner Mutter einzuweihen. Der Tisch war seit Jahren im Besitz unserer Familie. Er war riesig und rund und stand auf ein paar wackligen Blöcken. Er dürfte ein paar Tausend Euro wert gewesen sein.

Als ich zum Höhepunkt kam, begann der Tisch so sehr zu wackeln, dass ein Stück des Tischbeins abbrach. Das ganze Ding krachte auf den Boden und zersprang in Tausend Stücke. Ich selbst flog auch durch die Luft. Wir nannten es später meinen ‘Superman-Moment’.

Meiner Mutter habe ich erzählt, dass meine Freundin und ich ganz unschuldig Sandwiches gegessen hätten, als unsere Katze auf den Tisch sprang. Als ich sie verjagen wollte, sei der Tische umgekippt. Später habe ich ihr die Wahrheit gesagt. Zum Glück fand sie es lustig.”

Simon, 31: “Nachdem sie die ganze Nacht zusammen verbracht hatten, lag ich einfach nur da und bereute es zutiefst”

“Ich hatte was mit einem Mädchen, das viel feiern ging. Ich mochte sie wirklich und wollte eigentlich eine richtige Beziehung mit ihr. Jedenfalls so lange, bis sie anfing, mit meinem besten Freund rumzuknutschen, und ihn zu einem Dreier in meine Wohnung einlud. Weil ich sie nicht enttäuschen wollte, habe ich mitgespielt. Aber nachdem die beiden die ganze Nacht miteinander verbracht hatten, während ich einfach nur dalag, bereute ich es zutiefst. Ich sah sie danach noch mal, aber die Flamme war bei mir erloschen.”

Romano, 26: “Wir bemerkten, dass drei Leute um unser Auto standen und uns beobachteten”

“Ich hatte schon einige Missgeschicke im Bett und eins davon war mit meinem Ex. Wir hatten häufig Oralsex, bevor wir zur Penetration übergingen. Manchmal setzten wir uns dabei auf das Gesicht des andern. Einmal allerdings furzte er in meinen Mund. Ich konnte es erst gar nicht glauben: Ich spürte eine Vibration auf meinen Lippen, dann schmeckte ich den Furz – ein Aroma, das ich nie wieder vergessen werde. Mit dem Sex war es dann gelaufen.

Mit einem anderen Typen hatte ich ein erstes Date, das darin endete, dass wir Sex in seinem Auto auf einem Parkplatz hatten. Wir stellten die Sitze zurück, aber trotzdem kamen wir zwischendurch an die Hupe. Nach einiger Zeit bemerkten wir, dass drei Leute um unser Auto standen. Sie sahen nicht wütend aus, sondern viel mehr interessiert. Wortlos haben wir das Auto gestartet und unsere Voyeure zogen von dannen. Am Ende konnten wir darüber lachen. Irgendwie war es auch aufregend gewesen, in der Öffentlichkeit Sex zu haben.”

Folge VICE auf Facebook, TikTok, Instagram, YouTube und Snapchat.