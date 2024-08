5 News vom Wochenende, die du nicht verpasst haben solltest

Zu Beginn heute eine kleine Service-Durchsage: Bitte bringt eure leeren Bierflaschen vom Wochenende zurück in die Supermärkte, sonst ist nämlich bald Sense mit Nachschub. Erste Brauereien beklagen sich über fehlendes Leergut, berichtet der SWR. Der Grund neben dem guten Wetter: Es gibt immer mehr verschiedene Flaschenformen, und damit immer weniger Flaschen, die die Brauereien untereinander tauschen können.

Schwieriger ist es da, einige andere Themen des Wochenendes zu lösen. Die Diskussion um Mesut Özils dreiteilige Abrechnung gegen den DFB, Sponsoren, Medien und Fans wird wohl viele noch eine Zeit beschäftigen. Außerdem: Ein 18-Jähriger Schotte wird lange mit den Folgen einer Holi-Party auf Mallorca zu kämpfen haben. Bei den weiteren Themen arbeiten wir uns ein wenig Richtung Einigkeit hervor: In München haben Zehntausende einträchtig gegen die CSU demonstriert, in Straubing hat ein Mann großzügig eine Restaurantrechnung übernommen – und schließlich hat sogar Dauer-Krawallo Elon Musk einen Streit beigelegt. Es ging um ein furzendes Einhorn. Fünf Nachrichten vom Wochenende, die du nicht verpasst haben solltest:

#ausgehetzt: 25.000 demonstrieren gegen CSU-Politik in München

Wenn du eine christlich-soziale Partei in Bayern bist, wie ist es dann um dich bestellt, wenn die christlichen, die sozialen und die bayerischen Menschen zu Zehntausenden gegen dich auf die Straße gehen? Diese Frage kann sich die CSU-Spitze rund um Horst Seehofer und Markus Söder in den nächsten Tagen stellen, denn zum Abschluss der Demo #ausgehetzt sind gestern laut Polizei rund 25.000 Menschen im strömenden Regen gekommen. Unter den Demonstrierenden jene, die die CSU eigentlich zu ihrer Stammklientel zählt:

Christinnen und Christen,

Wenn du dich christlich und sozial nennst und dann Nonnen gegen dich aufbringst und die gegen dich protestieren, hast du echt richtig Scheiße gebaut. Aber so richtig. #ausgehetzt #muc2207 pic.twitter.com/BKip05VLCe — Plebejer 🕊️ (@realPlebejer) July 22, 2018

und Heimatverbundene.

Zuvor hatte die CSU noch versucht, die demokratische, ordnungsgemäß angemeldete Demo zu stoppen und sprach von einer gezielten Hasskampagne gegen die Partei. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert heute: “Die CSU hat Angst. […] Umfang, Bandbreite und Themenvielfalt des Protestes zeigen, dass die Volkspartei CSU den Bezug zu einem nicht ganz geringen Teil des Volkes verloren hat.”

Die Reaktionen zu Mesut Özils Twitter-Ausstieg aus der Nationalelf

Drama Baby! Nach zwei Monaten Funkstille hat Mesut Özil in drei langen Postings auf die Reaktionen zu seinem Foto mit Recep Tayyip Erdoğan geantwortet und erklärt, dass er aus der Nationalmannschaft aussteigt. Besonders vom DFB und dessen Präsident Reinhard Grindel habe er sich im Stich gelassen gefühlt. Sein Fazit: “Wenn wir gewinnen, bin ich Deutscher, wenn wir verlieren, bin ich Immigrant.”

Die Frage ist nun, ob und wann es vom DFB eine offizielle Reaktion gibt. Die Emotionen schlugen bereits wild um sich. Geäußert haben sich auch viele offizielle Stellen und Prominente, darunter auch … äh … die Polizei Koblenz (inzwischen gelöscht und wir nehmen an, der Social-Media-Beauftragte hat heute einen Termin bei seiner Chefin oder seinem Chef):

https://twitter.com/santapauli1980/status/1021142582250885120

Grünen-Politiker Cem Özdemir hatte am Nachmittag vor dem dritten Teil von Özils Posting noch härtere Kritik geübt, schrieb aber schließlich:

Özils Foto bleibt falsch & seine Erklärung überzeugt nicht. Mindestens so desaströs ist das agieren der DFB-Spitze. #Grindel zerhackt unsere Integrationsgeschichte. Wollen die, dass bald junge Deutsch-Türken für Erdogan spielen? DFB braucht Neubeginn #özil — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) July 22, 2018

Selbst Sophia Thomalla hatte eine Meinung zu Özil – sie war sehr Sophia Thomalla:

Die Rassimus-Karte zu ziehen, wenn man Fotos mit einem Diktator macht, dessen Werte weder für die Deutschen noch für das Heimatland der Eltern steht, der ist entweder am schlechtesten beraten oder einfach nur stockenblöde. #Özil — Sophia Thomalla (@ThomallaSophia) July 22, 2018

Die Bild-Zeitung versuchte sich am Tenor: “Wer so über Deutschland denkt, kann nicht für Deutschland spielen”

bild ist, wenn sechs sehr deutsche boys einem deutschen mit türkischen wurzeln erklären, dass er sich rassismusvorwürfe nur ausdenkt. #özil pic.twitter.com/vIKRyEg447 — Lisa Ludwig (@Antialleslisa) July 23, 2018

Schließlich diskutierten sogar weltweit Prominente über den Fall. Egal ob Brasiliens Kitsch-Autor Paulo Coelho und Trevor Noah, US-Talkmaster mit südafrikanischen Wurzeln mit einem simplen Emoji:

“I am German when we win, but I’m an immigrant when we lose.” 💔 https://t.co/2fAApPUOim — Trevor Noah (@Trevornoah) July 22, 2018

18-Jähriger Schotte erblindet bei Holi-Festival auf Mallorca

Eine Holi-Party auf Mallorca vor knapp zwei Wochen hat für einen 18-jährigen Schotten vermutlich extreme Folgen: Aus einer fest installierten Pistole wurden dabei Farbbeutel mit UV-Farbe direkt auf ihn geschossen, er erblindete und musste ins Krankenhaus. Am Wochenende ist er laut Scottish Sun in seine Heimat zurückgekehrt. Das medizinische Personal arbeitet daran, dass er in Zukunft wieder sehen kann, die Chancen stehen laut der Zeitung aber schlecht.

Warum nicht? Einfach mal die Restaurantrechnung für andere übernehmen

Beste Idee der letzten Tage: einfach mal jemanden einladen. In Straubing hat ein Mann für eine Gruppe behinderter Kinder und deren Betreuungspersonen die Restaurantrechnung übernommen und einen Zettel hinterlassen. Er wolle ihre Arbeit würdigen, sagte er zu der Aktion vom Dienstag, über die am Wochenende die Passauer Neue Presse berichtet hatte.

Dirk Harmssen hat selbst ein hartes Schicksal – Mann zahlt für behinderte Kinder die Rechnung – jetzt zeigt der Straubinger Gesicht https://t.co/gJ3HdakxIB — FOCUS online TopNews (@FOCUS_TopNews) July 21, 2018

Elon Musk legt Streit über ein furzendes Einhorn bei

Zum Abschluss reiten wir auf einer Welle der Einigkeit, es geht um Tesla-Chef Elon Musk, eigentlich ja nie um einen Streit verlegen. Der Reihe nach: Im Februar 2017 hat Musk das Foto einer Tasse mit einem furzenden Einhorn und dem Untertitel: “Rainbows, Unicorns and Electric Cars” gepostet. Der Künstler, der die Tassen herstellt, Tom Edwards aus Colorado, fand das da noch lustig. Im Juni 2018 gab es dann Streit, weil in der Mal-und-Skizzen-Funktion der Anzeige-Pads neuer Teslas genau dieses Einhorn als Easter Egg und Beispielbild wieder auftauchte, ohne dass Edwards dafür Geld gesehen hatte. Seine Tochter zog also los auf Twitter.



hey y’all Grimes’ boyfriend ripped off my dad’s art! this is a true story! what do you have to say for yourself @elonmusk ?? https://t.co/TMMJAS1ZGM — Lisa Prank (@lisaprank) June 26, 2018

Musk bot laut BBC an, das Bild auszutauschen oder eventuell sogar Geld zu zahlen.

Am Samstag kam dann die Auflösung, per Tweet von Musk persönlich: Der Streit ist beigelegt, genauere Details wurden aber auf der Webseite von Edwards nicht genannt. “I’m just glad that everything has been cleared up.” Wir auch.

