Mimiks schenkt dir mit seinem neuen Musikvideo einen Los-Angeles-Urlaub

Mimiks hat ein neues Video draussen und alle so: “Yeah!” Und natürlich ist der Track nice – fühlst du Mimiks‘ Sound, wird es dir bei “Fast Life” nicht anders gehen: Raptechnisch ist der Luzerner weiter auf der Höhe und auch der Beat von HZA und Shocktradez ist on point und stilsicher. Der Clip selbst wirkt auf den ersten Blick sehr fett: Man sieht es nicht alle Tage, dass ein Schweizer Rapper in Los Angeles auf einem Hotel rumposiert – und das noch in schönen Bildern und mit gutem Schnitt. Kratzt man jedoch die glänzende Oberfläche weg, versteckt sich hinter dem Video – mal abgesehen von der Produktplatzierung am Anfang des Clips – ein hässliches sonnenverbranntes Pauschaltouristen-Gesicht.

Bekanntermassen ist Los Angeles ein Dreh- und Angelpunkt der modernen HipHop-Kultur. Sicher hast du schon mal etwas von N.W.A, Tupac oder Ty Dolla Sign gehört und einen Clip von ihnen gesehen. Diese Musikvideos wirken aber wahrscheinlich nicht wie ein Bewegtbild-Werbeprospekt mit Wahrzeichen von Los Angeles, oder? Hier liegt das Problem: Kein Rapper, der in LA wohnt oder dort verkehrt, würde die Stadt so darstellen, wie Mimiks es in seinem neuen Clip tut. Natürlich muss der Luzerner nicht so tun, als wäre er aus dem Ghetto von Los Angeles; aber den Clip vor dem Seal of Los Angeles, bei der Überführung in Venice Beach oder auf dem Dach von Randy’s Donuts zu drehen, ist schon sehr einfach. Mimiks würde ja auch nicht einen Clip in Luzern auf der Kapellbrücke, vor dem Löwendenkmal oder dem KKL drehen. Aber vielleicht darf man in LA mal Tourist spielen. Gleichzeitig werden wir das Gefühl nicht los, dass GTA 5, welches Los Angeles sehr schön nachstellt, eine grosse Inspirationsquelle für die Dreh-Spots war. Zumindest bei der Szene im Graben des LA Rivers hat das Game als Vorlage gedient, bestätigt uns Mimiks in einer Instagram-Message.

Aber hey, es ist nur ein Videoclip und wie Mimiks so schön in der Hook singt: “Yeah, Haters rissed a mim Thron, scho sit Tag eis”.

