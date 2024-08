Mit diesen österreichischen Künstlern wirst du den schönsten Frühling haben

Der Frühling ist da – die Zeit, in der wir wieder das Wort “draußen” in unseren Wortschatz aufnehmen und es auch tatsächlich in einem positiven Kontext verwenden. Weil wir euch und euren Ohren einen schönen Ausgleich zum Vogelgezwitscher und dem Kindergeschrei vor eurem Fenster bieten wollen, haben wir euch ein paar Künstler rausgesucht, mit denen ihr den schönsten Frühling haben werdet. Außerdem – wenn ihr im Park schon eure Bluetooth-Boxen auf die maximale Lautstärke aufdreht und allen anderen Leuten eure Musik aufdrängt, dann sollte es wenigstens gute Musik sein.

Anger – Liebe & Wut

Seit Anfang März laufen wir schon mit Ohrwürmern von Anger durch die Gegend. Liebe & Wut ist die Debüt-EP der Band und ist perfekt für einen Abendspaziergang durch Wien.

Videos by VICE

The Crispies – Fake Leather

The Crispies könnt ihr heuer nicht nur beim FM4 Frequency Festival hören und sehen, sondern auch am 9.Mai beim Red Bull Music Festival am Wiener Prater. Mit dem neuen Album Fake Leather kann man übrigens ganz gut mit den Kindern vor dem Fenster mitschreien.

Siebzig Prozent – Brettljausn

Letzte Woche ist das Debüt-Album Brettljausn der Grazer Honigdachs-Rapper erschienen. Jeder Track ein Brett, das macht das Album zu einer Brettljausn. Ergibt Sinn. Am 20. April könnt ihr sie beim Route 420 in Wels sehen.

Mavi Phoenix – “Yellow”

Wenn wir Mavis neuen Song “Yellow” hören, dann fühlt sich der Frühling fast schon wie Sommer an. Auch sie könnt ihr beim Red Bull Music Festival hören.

Clara Luzia – When I Take Your Hand

Am 27. April wird Clara Luzias neues Album When I Take Your Hand erscheinen, ab Mai ist sie dann auf Österreich-Tour. Bis dahin eignet sich der Song “When The Streets” perfekt für schlaflose Nächte.

Engel Mayr – Sacred Cow

Jimi Hendrix-Bluesklänge aus Österreich gibt es mit dem neuen Soloalbum Sacred Cow von Engel Mayr. Ab 18. April touren sie durch Österreich.

Lea Santee – Venice II

Im März haben wir uns noch mit Lea Santee über Tiroler Klischees unterhalten, letzte Woche haben sie dann ihre neue EP Venice II rausgebracht. Für die nächsten Wochen und Monate stehen für das Duo viele Festivals am Programm – unter anderem das Red Bull Music Festival Wien und das Spring Festival Graz.

KIDS N CATS – 11 Tracks

Bis zum 4. Mai müssen wir noch warten bis KIDS N CATS uns mit ihrem neuen Album 11 Tracks auf eine kleine Weltreise mitnehmen. Gut, dass sie uns mit “Germany” und “France” schon einen kleinen Vorgeschmack geben.

TTR Allstars – Chefpartie

Das kommt raus, wenn sich Texta, Da Staummtisch, Hinterland, Kayo und Average zusammentun und ein Album rausbringen. Mundart-Rap kommt übrigens in ganz Wien gut an, also drahts de Boxen auf!

**

Folgt Noisey Austria bei Facebook , Instagram und Twitter .

Noisey Schweiz auf Facebook , Instagram & Spotify .