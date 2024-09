Mit Vitaminen angereicherter Wodka soll den Katerqualen ein Ende setzen

Wenn man einen Cocktail bestellt, dann erwartet man sich alles Mögliche davon. Zum Beispiel, dass man mit jedem Schluck ein kleines bisschen betrunkener wird. Vielleicht auch, dass er gut schmeckt. Aber egal, wie optimistisch man das Getränk vor sich betrachtet und egal, wie viel verschiedene Säfte und drin sind und Früchte am Rand stecken, dass ein Cocktail gesund ist, glaubt wohl kaum jemand.

Mit Vitamin Vodka soll sich das aber ändern. Ja, ja—schon richtig gehört. Gesunde Cocktails.

Vitamin Vodka wurde vom Australier Darryl Tombleson von der The Vitamin Alcohol Company erfunden und soll „der reinste der reinen Spirituosen” und mit „Anti-Kater-Vitaminen angereichert” sein. Der Wodka ist nicht nur mit nicht genauer bezeichneten Nährstoffen versetzt, er ist auch biologisch produziert—er ist „der erste und einzige mit Vitaminen angereicherte Bio-Wodka auf dem mitteleuropäischen Premium-Spirituosen-Markt”—und aus australischem Zuckerrohr sowie „dem reinen Bergwasser aus dem Hunter Valley” hergestellt. Er ist außerdem „mit Diamanten gefiltert” und 12 Mal in Brennblasen aus Kupfer destilliert. Da passiert also ziemlich viel, schon ganz ohne Vitamine.

Darryl Tomblesons Wodka ist aber nicht der erste Vitamin-Wodka auf dem Markt. 2007 kreierte die Marke Lotus Vodka aus San Francisco einen Wodka, der mit Vitamin B versetzt war („White Lotus”) und sogar einen Energy-Wodka („Blue Lotus”) mit Koffein, Taurin und Guarana. Der Erfinder Rob Bailey sagte damals zu Newsweek: „Alkohol ist schlecht für dich, unserer ist eben ein kleines bisschen weniger schlecht.” Dr. R. Curtis Ellison, ein Medizinprofessor an der Boston University, war nicht besonders begeistert: „Man sollte keinen Wein oder Alkohol wegen der Gesundheit trinken. Das ist, als würde man Zigaretten mit Vitaminen anreichern. Das ist dumm.”

Wie dem auch sei, Lotus Vodka hat sich inzwischen wieder vom Markt zurückgezogen und ist aus unserem Gedächtnis verschwunden. Stattdessen ist Vitamin Vodka da und verspricht uns, den Morgen danach erträglicher zu machen. Wir haben Bradley Mitton, den Geschäftsführer für Europa der Vitamin Alcohol Company, kontaktiert, um zu erfahren, wie das Zeug wirklich schmeckt und ob das bedeutet, dass wir unsere Nahrungsergänzungsmittel durch Martinis austauschen können.

MUNCHIES: Hallo, Bradley. Wie kam der Vitamin Vodka zustande? Bradley Mitton: Darryl Tombleson in Sydney, ein Neuseeländer, der schon seit 25 Jahren in der Event- und Gastronomiebranche arbeitet und dem auch die Markte gehört, hatte die Idee. Wie viel besser wäre eine Spirituose, wenn sie Bio wäre? Australien hat einige der reinsten Zutaten der Welt, die man zur Wodka- und Ginherstellung verwenden kann. Wir wollten Bio-Zuckerohr verwenden, damit wir keine stärkehaltig Basis haben wie es bei den meisten Wodkas aus Kartoffeln oder Weizen der Fall ist. Vitamin Vodka hat durch seine Bio-Zutaten und die zusätzlichen Vitamine einen sehr einzigartigen Geschmack mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Vitamine die Symptome eines Katers aufheben.

Lag der Schwerpunkt darauf, einen tollen Wodka zu erschaffen oder darauf, die Vitamine einzubinden? Welche Vitamine enthält der Wodka und in welchen Mengen? Wir hatten zwei Schwerpunkte. Einerseits wollten wir einen Premium-Wodka kreieren, aber mit einem einzigartigen Twist, die Vitamine. Die Vitamine gleichen den Verlust von Nährstoffen aus, der als Folge von Alkoholkonsum auftritt. Im Vitamin Vodka sind Vitamin B, C und K. B und C sollen die Hydration unterstützen, weil ein Kater hauptsächlich dadurch entsteht, dass der Körper dehydriert ist. Mit jedem vierten Shot konsumiert man das Äquivalent eines Multivitamins.

Interessant. Wie wirkt sich der Alkohol auf die Aufnahme der Nährstoffe aus, wenn man Vitamin Vodka trinkt? Die Basis aus Zuckerohr, die wir verwenden, hilft dabei, die langsame Vitaminfreisetzung beizubehalten, die wiederum den Alkohol kompensiert, der die Vitaminaufnahme beeinflusst.

Glaubst du, die Konsumenten werden einen merkbaren Nutzen von den Vitaminen verspüren, trotz des Alkoholgehalts? In all unseren unabhängigen Tests zeigte sich, dass nur sehr wenige Personen einen Kater hatten, nachdem sie nur Vitamin Vodka und keinen anderen Alkohol konsumiert hatten. Das liegt an den biologischen Zutaten, den Vitaminen und der traditionellen Destilliermethode in Kupferbrennblasen. Es sind hauptsächlich die Konservierungsstoffe, die die üblen Nebenwirkungen verursachen. Natürlich heißen wir übermäßigen Alkoholkonsum nicht gut.

Können diese Vitamine wirklich vor einem Kater schützen? Was war deine persönliche Erfahrung mit eurem Wodka (und mit dem nächsten Morgen)? Ich besitze und führe schon seit 30 Jahren Clubs, Bars, Restaurants und Resorts. Ich habe die meisten Spirituosen auf dem Markt schon probiert. In dieser gesamten Zeit habe ich nie einen reineren Wodka als Vitamin Vodka getrunken. Die Vitamine helfen meiner Erfahrung nach wirklich dabei, die Wirkung eines Katers abzuwenden. Ich hatte am nächsten Morgen nie einen Kater.

Vor ein paar Jahren gab es auf dem amerikanischen Markt bereits einen mit Vitaminen angereicherten Wodka mit dem Namen Lotus Vodka. Kennst du dieses Produkt und weshalb glaubst du, war es nicht erfolgreich? Ich habe von Lotus Vodka gehört. Zu seinem Erfolg oder Misserfolg kann ich nichts sagen, außer, dass mein Fokus auf folgendem Gedankengang lag: Bei jedem alkoholischen Produkt liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Verwendung von kreativen, natürlichen Zutaten und im Marketing. Ich kann mich insofern für Vitamin Vodka verbürgen, dass ich eine einzigartige Basis—Bio-Zuckerohr—für den Wodka haben wollte; reines Wasser ist wichtig und nirgendwo gibt es besseres als in Australien. Vitamine verstärken die Qualität und die Vorteile des Konsums. Wenn man eine Premium-Spirituose herstellt, kann man nicht den kürzesten Weg nehmen. Auf dieser Grundlage haben wir sehr viel und lange über unseren Wodka nachgedacht.

Alles klar. Mit was würdest du ihn mischen? Im Idealfall mit nichts. Am besten trinkt man ihn pur in einem gefrorenen Shotglas aus unserer gekühlten Karaffe. Ich vergleiche das immer mit Orangensaft und Vintage-Champagner. Das mischt man einfach nicht. Und wenn man es doch einmal macht, dann würde ich Mineralwasser und ein Limetten-Twist empfehlen. Oder ein natürlicher Cranberry-Saft und Eis.

Vielen Dank fürs Gespräch.