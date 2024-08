Dieser TikToker lässt sich seine Hater tätowieren

Mit @modern.day.angel, aka Internet Sweetheart, willst du dich nicht anlegen. Der 27-Jährige aus Tampa, Florida, ist auf TikTok dafür berühmt, erbarmungslos seine Hater zu zerstören. Früher betrieb Ethan, wie er eigentlich heißt, einen ziemlich normalen Account, in dem er über seine konservativ-religiöse Erziehung und seine Sexualität sprach. Heute stellt er vor allem die Leute bloß, die ihn in den Kommentaren kritisieren.

Er lässt sich Porträts seiner Hater tätowieren oder Bilder von ihren Angehörigen – auch ihren Kindern. Außerdem ist @modern.day.angel bekannt für seine extrem gründlichen bis grenzwertigen Nachforschungen in das Privatleben seiner Kommentarschreiberinnen und -schreiber. Er macht Straftaten und Gerichtsverfahren öffentlich oder testet die Treue ihrer Partnerinnen und Partner. Manchmal verbindet er auch beide Ansätze.

Einmal ließ er sich die einstweilige Verfügung gegen eine seiner Haterinnen tätowieren, ein anderes Mal ließ er sich den verstorbenen Vater eines anderen Haters tätowieren, mitsamt drohendem Sensenmann.

Solche Aktionen haben Ethan, der in seinem normalen Leben in einem Callcenter arbeitet, schon zahlreiche Accountsperrungen, Klagen und Todesdrohungen eingebracht. Auch wenn er zugibt, dass er einige seiner TikToks zu Unterhaltungszwecken gestellt hat, steht eines fest: die Tattoos sind echt. Wir wollten natürlich wissen, warum er sich das alles antut.

VICE: Wie fing das mit deinen Tattoos an? @modern.day.angel: Das hatte eigentlich keinen besonderen Anlass. Ich war zehn Jahre lang von Opiaten abhängig. Ich habe sie mir gespritzt. Dann bin ich schließlich davon losgekommen und habe mir Tattoos an normalen Stellen stechen lassen wie meinen Armen und meinem Hals. Irgendwann wollte ich unbedingt ein Tattoo im Gesicht haben. Das war ein kleiner Stern, aber der ist inzwischen überstochen.

Das ging dann immer so weiter. Ein paar Tattoos bereue ich heute, aber ich bin gerne anders. Ich mag es, anders auszusehen. Ich wünschte mir nur, dass meine Gesichtstattoos besser gestochen wären, und dass ich mir ein paar mehr Gedanken darüber gemacht hätte. Irgendwann sind die Tattoos nämlich zu einer neuen Sucht geworden.

**In deinen aktuellen TikToks kommt deine persönliche Geschichte gar nicht mehr wirklich vor. Du bist heute vor allem dieser extreme Troll.

**Ich habe früher mehr über meinen Entzug gesprochen, meine Sexualität, meine religiöse Erziehung und so weiter. Das war mein Content, als ich mit TikTok angefangen habe.

Ich bin in einem streng religiösen Haushalt aufgewachsen und habe eine sehr konservative, christliche Privatschule besucht. Man durfte da nichts sein außer heterosexuell. Es stand sogar in unserem Schülerhandbuch, dass LGBT-sein ein Grund war, von der Schule geschmissen zu werden. Ich bin schwul und musste diesen Teil von mir verstecken. Als Teenager machte mir das zu schaffen. Ich hatte psychische Probleme, schwere Depressionen und Angststörungen. Das liegt in meiner Familie.

**Wann hast du angefangen, Leute zu trollen?

**Ich wurde selbst andauernd gemobbt, wegen meines Aussehens und meiner Sexualität. Ich habe dann irgendwann zurückgetrollt und das hat Leuten gefallen. Das erste virale Video war über einen Typen, der meinte, ich würde nie eine Freundin abkriegen. Ich habe dann sein Facebook-Profil gefunden und eine Antwort gepostet, in der ich meinte “ich will gar keine Freundin, aber ich werde jetzt mit deinem Sohn anbändeln”. Dazu habe ich ein Bild seines Sohnes gepostet, das ich von seiner Facebook-Seite hatte. Und so war es dann geschehen. TikTok hat ein Monster erschaffen.

**Was hat es mit den ganzen Rachetattoos auf sich?

**Mir fiel auf, dass ich eine Menge Views bekam, wenn ich auf die Trolle und Hater einging und mich gegen sie wehrte. Ich dachte mir also: “Was kann ich noch machen, um noch bekannter zu werden?” Dann kam mir die Idee mit den Tätowierungen. Das schockt die Leute. Die können nicht glauben, dass ich mir etwas Permanentes auf die Haut stechen lasse, nur weil jemand im Internet Scheiße erzählt. Mir ist das ehrlich gesagt scheißegal.

Die Leute sagen: “Das wird für immer auf deinem Körper bleiben. Was denkst du dir nur dabei?” Ich sage denen dann nur: “Bro, schau dir mal mein Gesicht an. Glaubst du ernsthaft, mich stören ein paar Tattoos auf meinem Körper, wenn mein Gesicht so aussieht?” Ich finde das witzig. Ich habe insgesamt schon rund 10.000 Euro für Trolltattoos ausgegeben.

**In einem Video hast du dir einen alten Mann namens Otis als SoundCloud-Rapper auf den Rücken stechen lassen. Warum?

**Wie alle anderen hatte auch Otis irgendeine Scheiße kommentiert. Es war nichts besonders Schlimmes im Vergleich zu vielen anderen Kommentaren. Er meinte nur, dass ich mit den Gesichtstattoos nie einen Job kriegen werde. Ich fand es dann einfach lustig, ihn mir als SoundCloud-Rapper mit Gesichtstattoos stechen zu lassen. Das Video dazu ist richtig groß geworden. Ich würde sagen, dass das bislang eine meiner besten Arbeiten ist.

Das war aber schon ungefähr mein 20. Account, mit dem ich das hochgeladen habe. Mein allererstes TikTok mit einer Tätowierung war der Schriftzug “Gregory Maxwell”, weil eine gewisse Rita Maxwell auf meinem TikTok irgendeine Scheiße geschrieben hatte. Irgendwas in der Art von “Ich wäre entsetzt, wenn mein Sohn sich jemals das Gesicht tätowieren lassen würde”. Ich habe dann ihren Sohn bei Instagram gefunden und mir seinen Namen tätowieren lassen. Dann habe ich ein Video gemacht, in dem ich behauptet habe, dass wir in einer Beziehung sind. Einfach nur, um sie zu ärgern.

**Von da an wurde es immer persönlicher. Welches Troll-TikTok ist als erstes viral gegangen?

**Das war am 4. Juli 2023, als ich noch als @facetattbaby2023 unterwegs war. Eine Frau namens Lisa hat ständig bescheuertes Zeug in Großbuchstaben wie “YOU LOOK LIKE A FREAK…” kommentiert. Also habe ich ein paar Nachforschungen über sie angestellt und ein gerichtliches Kontaktverbot gefunden, das ihr Ex gegen sie erlassen hatte.

In einem Video habe ich sie dann bloßgestellt: “Du kannst dich wirklich nicht kontrollieren, du postest dieses ganze negative Zeug. Das scheint so ein Ding von dir zu sein. Du konntest dich ja 2018 auch nicht kontrollieren, als du die einstweilige Verfügung bekommen hast”, und dann habe ich einen Screenshot von dem Kontaktverbot eingeblendet. Das ist viral gegangen. Sie hat sich dann bei TikTok beschwert und es geschafft, dass mein Account gesperrt wurde.

**Aber damit war die Sache nicht vorbei, oder?

**Na ja, sie hat dann gefeiert, dass sie es geschafft hatte, meinen Account löschen zu lassen, also habe ich einen Fake-Account erstellt, in dem ich mich als Heather ausgab, eine 20-jährige Blondine. Dann habe ich Lisas aktuellen Mann online ausfindig gemacht und angefangen, ihm zu schreiben. Ich fragte ihn, ob er single ist, was er bejahte. Dann habe ich ein Video hochgeladen, in dem ich meinte: “Ich habe mit deinem Mann gesprochen. Er sagt, er ist nicht verheiratet. Er sagt, er ist single.” Das ist dann wieder viral gegangen.

**Wie bist du so gut darin geworden, dieses ganze Zeug über deine Hater herauszufinden?

**Das ist überhaupt nicht schwer. Alle sagen immer: “Oh mein Gott, du solltest für das FBI arbeiten! Wie findest du das ganze Zeug?” Aber die Trolle sind einfach nur saudumm. Viele Menschen, die solche Scheiße kommentieren, benutzen aus unerfindlichen Gründen ihre Klarnamen auf TikTok. Wenn ich die dann google, kommt all dieses Zeug zum Vorschein. Ich benutze auch eine Seite, die Background-Checks über Menschen macht. Und ich weiß, wie man eine Gesichtersuche auf Seiten wie TinEye macht. Da kann man auch umgekehrte Bildersuchen machen.

Am Anfang habe ich viele Nachforschungen noch selbst unternommen. Heute nicht mehr wirklich. Ich kenne viele gute Online-Schnüffler und habe Freunde auf Discord, die wissen, wie man so was macht. Wenn jemand Scheiße redet, poste ich den Account auf dem Discord-Server und sage einfach: “Viel Spaß Leute, findet raus, was ihr könnt.” In der Regel finden sie sehr leicht Zeug.

**Was passiert, wenn dir auf deinem Körper der Platz ausgeht?

**Ich glaube, ich muss mir darüber noch nicht so bald Gedanken machen. Aber mir werden schon andere Sachen einfallen, mit denen ich Leute trollen kann. Ich benutze jetzt schon verschiedene Taktiken. Öffentlich zugängliche Behördendaten sind wichtig, außerdem catfische ich gerne die Partnerinnen und Partner der Leute oder kreuze beim Grab ihrer Oma auf. Es gibt eine ganze Menge, was ich tun kann.

**Hast du jemals das Gefühl, dass du zu weit gegangen bist?

**Ja, manchmal. Aber ich habe kein Mitleid mit diesen Leuten, weil die wirklich alles tun, um mich grundlos zu kritisieren und zu belästigen. Wenn du auf TikTok aktiv bist, kennst du außerdem bestimmt meinen Ruf. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute mich absichtlich ärgern, damit ich mit ihnen das mache, wofür ich berühmt bin.

