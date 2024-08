Wir bauen unsere Games-Redaktion aus – und dafür brauchen wir eure Hilfe

Games sind für Motherboard eines der wichtigsten Themen. Jetzt wollen wir unsere Berichterstattung noch weiter ausbauen – und dazu brauchen wir euch. Wenn ihr gerne mehr über Games lesen wollt, dann schreibt uns Vorschläge für Themen und Recherchen, die wir uns anschauen sollen. Wenn ihr als freie Autoren Teil unserer Games-Redaktion werden wollt, dann meldet euch bei uns. Wie ihr uns kontaktieren könnt und was ihr tun müsst, um für uns zu schreiben, lest ihr am Ende des Textes.

Wir berichten über Games mit unserer eigenen Stimme und anders als andere Medien: Unsere Leser wissen wie und welche Games sie spielen wollen – sie brauchen keine Guides, Komplettlösungen und Tests. Games sind nur so spannend wie die Menschen, die sie spielen. Wir wollen ihre Geschichten erzählen.

Wir wollen herausfinden, wie Spieler Communities bilden und was dabei passiert. Wir lieben die Geschichten von großen Weltraumschlachten in EVE Online und den geisterhaften Spielern fast leergefegter Online-Welten. Wir sprechen mit den Spielern, die sich gegenseitig Halt geben, wenn sie in Depressionen rutschen. Aber wir beleuchten auch schwierige Seiten, etwa wenn sich die Gamer vom Shooter Rust gezwungen sehen, Banden gegen Neo-Nazis im Spiel zu bilden.

Investigativer Journalismus ist gerade für Games wichtig

Ein Thema, das uns besonders wichtig ist, ist der Umgang von Communities mit Hass und Hetze. Je stärker Games auf Multiplayer setzen, auf Interaktion und Kommunikation zwischen Mitspielern, desto mehr tun sich auch Probleme auf. In World of Warcraft fanden wir massive sexuelle Belästigungen in der Erotik-Rollenspiel-Szene, auf der Download-Plattform Steam berichten wir immer wieder über rechtsextreme Gruppen. Wir hören von Spielern, die wegen solchem Verhalten die Szene verlassen – Entwickler und Publisher schaffen es aber immer wieder nicht, eine klare Haltung gegen solches Verhalten zu beziehen. Wir berichten über dieses Spannungsfeld und begleiten die Aktionen von Entwicklern und Spielern gleichermaßen.

Videospiele sind eine Milliardenbranche – wir erzählen wie das Geschäft mit Games sich auswirkt auf die Menschen, die Spiele spielen, und die Menschen, die Spiele entwickeln. Wir sprechen mit Insidern über die Arbeitsbedingungen der Branche und darüber, was für negative Folgen Lootboxen-Belohungssysteme für suchtgefährdete Gamer haben. Spieleentwickler und -Publisher geben sich oft bedeckt und verschlossen, wir wollen die Branche beleuchten und für unsere Leser verständlicher machen.

Wir glauben, dass jedes Gaming-Thema gesellschaftlich relevant ist. Denn Games sind politisch. Darüber, welche Botschaften ihre Entwickler senden und was Spieler damit anstellen, berichten wir. Wir sprechen über Spiele mit deutlichem politischem Anspruch, wie Wolfenstein oder die Spiele des queeren Entwicklers Robert Yang, der mit ihnen immer wieder Grenzen von Online-Plattformen auslotet.

So schreibt ihr für uns

Wenn ihr Autorinnen oder Autoren seid und für uns schreiben wollt: meldet euch. Wir wollen euch für tagesaktuelle Meldungen und längere Recherchen. Wir haben auch viele Themen und Recherche-Ideen, von denen wir finden, dass sie dringend mal erledigt oder aufgeschrieben werden sollten. Wenn ihr euch bei uns bewerben und uns dabei helfen wollt, noch mehr und besser über Games zu berichten, dann schreibt uns. Schickt bitte einige Arbeitsproben mit und schreibt, in welchen Themen ihr euch besonders gut auskennt.

Auch wenn ihr unsere Leser seid: schreibt uns. Entweder direkt an unseren Redakteur Dennis Kogel (dennis.kogel@vice.com), der sich um Games-Themen kümmert, oder an die Redaktionsadresse (redaktion@motherboard.tv), oder über Twitter, Facebook und Instagram. Sagt uns, über welche Themen wir unbedingt berichten sollten.

Wenn ihr für uns schreiben wollt, könnt ihr uns auch eure eigenen Themenideen schicken. Dafür braucht es nur einen kleinen Pitch – das müsst ihr dabei beachten.

Die Do’s und Don’ts der Gaming-Themen auf Motherboard

Do

Schreibt eine kurze, präzise Email an “redaktion@motherboard.tv”, die euer Thema umreißt. Ein Pitch enthält immer eine vorläufige Überschrift, die so auch auf der Seite stehen könnte. Schreibt uns bitte außerdem in jeweils zwei, drei Sätzen, warum euer Thema für eine breitere Leserschaft wichtig und relevant ist und welchen Mehrwert euer Artikel liefern könnte, der über das hinausgeht, was zum Thema schon bekannt ist. Sagt uns bitte auch, bis wann ihr einen fertigen Text schicken könnt.

Don’t

Schreibt bitte keine langen Fließtext-Mails, in denen ihr philosophische Betrachtungen über ein Thema anstellt und offen lasst, was genau ihr für uns schreiben wollt. Schickt uns bitte keine fertigen Texte zur Veröffentlichung. Wir möchten mit euch über eure Themen sprechen, Recherchen planen und eure Texte gemeinsam besser machen.

Do

Bitte macht euch vertraut mit unserer Tonalität und unseren Themen. Wir suchen nach spannenden Geschichten über die Menschen, die Videospiele spielen und entwickeln. Wir wollen wissen, was in Communities passiert: Wir berichten über Grabenkämpfe zwischen Trollen, Neuankömmlingen und Erotik-Rollenspielern in World of WarCraft und über die Insider-Gespräche zwischen Entwicklern, die nur selten an die Öffentlichkeit gelangen. Unser Anspruch ist immer, gesellschaftlich relevante Themen zu bearbeiten.

Don’t

Wir veröffentlichen keine Reviews oder Tests zu Spielen, keine Vorschauen, Guides oder Komplettlösungen. Wir sind auch nicht daran interessiert, wie ihr euch als Autor fühlt, weil ihr ein bestimmtes Spiel gespielt habt oder an Geschichten über das Lieblings-Game eurer Kindheit – außer: es ist gesellschaftlich relevant, sagt etwas Größeres aus und interessiert mehr Leute als nur euch. Motherboard steht für investigativen, jungen Journalismus, egal ob wir über Zwangsarbeiter aus Nordkorea sprechen – oder Arbeitsbedingungen in der Spielebranche.

Do

Wenn wir noch nicht mit euch gearbeitet haben: Schickt uns relevante Arbeitsproben, andere Artikel, Blog-Posts, damit wir einschätzen können, wie ihr schreibt. Falls ihr noch wenig Erfahrung habt: kein Problem, wir arbeiten gerne mit euch, begleiten Texte und machen unseren Redigierprozess transparent, damit ihr von uns lernen könnt. Schickt uns in so einem Fall einfach ein paar Zeilen über euch.

Schreibt uns einfach. Ihr erreicht unseren Games-Redakteur Dennis Kogel via Mail (dennis.kogel@vice.com) und Twitter oder die Redaktionsadresse (redaktion@motherboard.tv).