Nach Trump-“Versprecher”: Twitter-User schreiben Songs um

In einer Pressekonferenz am Dienstag gab US Präsident Donald Trump bekannt, sich angeblich versprochen zu haben. Gemeint ist die Behauptung, dass er keinen Grund sehe, warum sich Russland in seine Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt hätte. Mehr als einen Tag nach dem Helsinki-Treffen zwischen ihm und seinem russischen Kollegen Vladimir Putin meinte Trump jedoch, dass eine Einmischung doch nicht ausgeschlossen sei. So hätte der wichtige Satz eigentlich folgendermaßen lauten sollen: “I don’t see any reason why it wouldn’t be Russia.”

BREAKING: Pres. Trump says he misspoke during a key moment in his remarks about Russian interference in the 2016 election: "I said the word ‘would’ instead of ‘wouldn’t’ … The sentence should have been: 'I don’t see any reason why it wouldn’t be Russia’” https://t.co/CEtaU7vcEG pic.twitter.com/qFEB3HG4EY — CNN (@CNN) July 17, 2018

Twitter-Nutzer und Nutzerinnen schrieben daraufhin Lyrics um, um zentrale Sätze in Songs nach Trumps Vorbild “richtigzustellen”. Songwriter Richard Marx zum Beispiel dachte noch einmal über eine Zeile in seinem Gassenhauer “Right Here Waiting” nach und gestand schließlich seinen Fehler ein.

I misspoke. I meant to say I “wouldn’t” be right here waiting for you. — Richard Marx (@richardmarx) July 18, 2018

Ein anderer Nutzer korrigierte stellvertretend für das schottische Duo The Proclaimers ihren wohl bekanntesten Hit “I’m Gonna Be (500 Miles)”.

I’m sorry, I misspoke. I meant to say that I WOULDN’T walk 500 miles, nor would I walk 500 more.



I apologize for any confusion. — Tacob Jaber (@jacobtaber) July 18, 2018

In den Tweets der Menschen, die statt einem “would” ein “wouldn’t” sehen möchten, geht es großteils nicht um Russland- sondern Liebesaffären. So wird aus einer Meat-Loaf-Schnulze schnell eine grausame Hymne der Abneigung. Der Song “I Will Always Love You” von Whitney Houston, Dauerbrenner auf Hochzeiten und Gute-Nacht-Lied für albatrossgleiche Liebende, wird barbarisch in das Gegenteil verwandelt, bekommt dadurch aber eine nachdenkliche Tiefe. Prince lieferte mit “I Would Die For You” einen weiteren Song, zu dem man nichts mehr hinzufügen muss.

https://twitter.com/armyguyjustin/status/1019541337417437184?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/racybearhold/status/1019674909881044992?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PoliPsyProf/status/1019574326918512640?ref_src=twsrc%5Etfw

Schließlich konnten sich auch die Star-Wars-Fans nicht mehr zurückhalten und stellten gewisse Verwandtschaftsgrade infrage. Auch die Twitterianer mit Literaturkenntnissen genossen nicht schweigend, sondern änderten den Plot von Charlotte Brontës Jane Eyre und ein Gedicht von William Carlos Williams. Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten bewies wieder einmal gekonnt, wie man mit einer Pressekonferenz Stoff für unzählige Memes bietet.

“Luke, I misspoke yesterday. I meant to say I’m NOT your father.” pic.twitter.com/u9UJwd4RhN — Judge John Anderson (@judgejanderson) July 18, 2018

https://twitter.com/ConantheBarbara/status/1019605005144350721?ref_src=twsrc%5Etfw

Sorry!

I misspoke.

I meant to say

I did NOT eat

the plums

that were in

the icebox. — David (@davidorex) July 18, 2018

