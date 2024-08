“Nachrichten sind wie Politiker: voller Scheiße” – Prophets of Rage im Interview

Irgendwo auf der anderen Seite der Welt sterben Kinder an Hunger. Aber solange sich jeder in seinen vier Wänden auf die Couch lümmeln und abschalten kann, ist das ganze Chaos vergessen. Prophets Of Rage haben das Däumchendrehen satt. Als Rage Against The Machines-Gitarrengott Tom Morello während der letzten Präsidentschaftswahlen der USA nicht mehr oft genug “What the fuck?!” sagen konnte, rief er seine Freunde an.

Chuck D von Public Enemy und Cypress Hills B-Real sind lange Weggefährten, die sich wie Tom schon immer politisch in ihrer Musik engagierten. Zusammen mit den RATM-Mitgliedern Brad Wilk und Tim Commerford gingen sie als Prophets Of Rage auf die Straßen der USA, um etwas gegen die seltsame Trump-Show auszurichten. Sie schnappten sich ihre jeweiligen Klassiker und brachten die Wut erstmals im Juli 2016 vor die Türen der Republican National Convention in Cleveland. Es folgten drei Wochen Aktionen auf den Straßen der USA, Eintritte zu den Shows kosteten 20 US-Dollar und Teile davon gingen an Obdachlose und Tafeln.

