Die Arbeit von Energetikern hat keine wissenschaftliche Grundlage

Die Pferde in der Hofburg trinken “rechtsgedrehtes” Grander-Wasser, Infrastrukturminister Norbert Hofer ist besorgt über Chemtrails und in österreichischen Krankenhäusern gibt es tatsächlich Homöophathieambulanzen. Ja, dieses Land hat ein wirklich interessantes Verhältnis zu Esoterik. Passend dazu auch der jüngste Skandal zum Thema: nämlich der um das Wiener Krankenhaus Nord. Ein Energetiker soll es “energetisch gereinigt” haben. Und wurde mit öffentlichen Geldern bezahlt.



Was Energetiker genau machen, lässt sich in der offiziellen Berufsbeschreibung der Wirtschaftskammer finden: Sie befassen sich mit unterschiedlichen Energiefeldern. Unter ihnen Humanenergetiker, Tierenergetiker und Raumenergetiker, die sich alle zum Ziel gesetzt haben, Energien in ein Gleichgewicht zu bringen. Wissenschaftlich erwiesen ist das alles nicht. Nun wird ermittelt, wie es dazu kommen konnte, dass ein Krankenhaus – ein eigentlich wissenschaftlicher Ort –, unwissenschaftliche und esoterische Methoden anwenden konnte und den Steuerzahler dafür zahlen ließ.

Videos by VICE

Niko Alm, ehemaliger Herausgeber von VICE Austria, Religions- und Esoterikkritiker, ist froh, dass das Thema endlich breit in der Öffentlichkeit diskutiert wird: “Es hat lange Jahre überhaupt niemanden interessiert, so wie viele andere Sachen aus dem Esoterikbereich. Die belustigen die Öffentlichkeit am Rande, lösen aber keine Debatte aus.”

Besonders problematisch ist für Alm die gewerbliche Regelung durch die WKO, die durch verpflichtende Beiträge finanziert ist. “Es ist ja nicht so, dass die Unternehmer da freiwillig einzahlen. Ich kann nicht sagen: Ich zahle keine Beiträge mehr, um gegen die Energetiker zu protestieren. Das gibt dem ganzen eine Legitimation, die impliziert, dass Energetiker einer gewissen Prüfung unterliegen. Was sie allerdings nicht tun.”

“Das gibt dem ganzen eine Legitimation, die impliziert, dass Energetiker einer gewissen Prüfung unterliegen. Was sie allerdings nicht tun.”

Durch die Regelung der WKO wird zwischen gewerblichen und nicht-gewerblichen Energetikern unterschieden. Der Energetiker, der das Krankenhaus Nord “energetisch reinigte” soll keinen Gewerbeschein gehabt haben. In der aktuellen Diskussion wird nun versucht, zwischen “echten” und “falschen” – also gewerblichen und nicht gewerblichen – Energetikern zu unterscheiden.

So ruft die Presse in einem Artikel dazu auf, nun doch auch mal an die “Branche der Energetiker” zu denken, die nun auch leide und pauschal als “Scharlatane” abgestempelt werde, da der Krankenhaus-Energetiker ja kein richtiger gewesen sei.

Die selbe Meinung vertritt auch Dieter Maier, ebenfalls Energetiker. In einem Krone-Artikel sagt er, dass es rund um das Krankenhaus Nord gar keinen Energie-Schutzring gäbe. Das habe er sofort gespürt, als er einen Rundgang durch das Krankenhaus gemacht habe. Nun meldet sich auch Gabrielle Schnödl, die Obfrau der Fachgruppe der Persönlichen Dienstleister der WKO Burgenland zu Wort und bezeichnet Energetiker als einen “ehrbaren Berufsstand”. Googelt man diese Frau, stößt man auf die Webseite www.alternativegesundheitslounge.at, auf der in großen Lettern “Institut für Humanenergetik Gabriele Schnödl” zu lesen ist.

Alm hält die Unterscheidung zwischen gewerblichen und nicht gewerblichen Energetikern für Unfug und zieht Parallelen: “Wir haben gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaften und wir haben solche, die nicht anerkannt sind. Die einen haben mehr Rechte, die anderen haben weniger Rechte, obwohl sie auf den gleichen unwissenschaftlichen Glaubensgrundlagen basieren.” Dies sei eins zu eins auf die Esoterikindustrie umzulegen. Durch die Bildung von zwei Klassen werde eine gewisse Nützlichkeit nahegelegt, die mehr oder weniger durch öffentliche Gelder legitimiert sei. Das ist laut Alm “ein großes Problem, das diskutiert gehört.”

Denn auch die gewerblichen Enegetiker arbeiten mit nicht-wissenschaftlichen Methoden. Dies zeigt ein Blick in den offiziellen Methodenkatalog der WKO. Die Verfahren reichen von Kristallen und Edelsteinen über einen Chakra-Ausgleich bis hin zu statischen Magnetfledern. Weitere erlaubte Methoden sind etwa:

Iridologie

Mit dieser Methode soll es möglich sein, Krankheiten und Charaktereigenschaften in der Iris abzulesen. Man könne so außerdem frühzeitig Krankheiten erkennen. Die Iridologie ist wissenschaftlich als wirkungslos bewiesen – dennoch werden von unterschiedlichsten Stellen Ausbildungen zur “Diplom IridologIn” in vier Tagen angeboten. Das Verfahren beruht auf der Vorstellung, dass sich der gesamte Organismus in der Iris widerspiegle. Rechtsliegende Organe könne man im rechten Auge erkennen, linksliegende Organe im linken Auge.

Alohim Methode 21 Ebenen

Die Alohim Methode dreht sich vor allem um die eigene Aura und soll helfen, tiefer mit sich selbst in Berührung zu kommen. Die Idee dahinter ist die Vorstellung, dass jeder Körperteil 21 Energieschichten habe. So heißt es auf einer Energetiker-Website, dass “alle Formen menschlichen und planetaren Ausdrucks aller Völker und Kulturen ihren Resonanzabdruck und ihren individuell passenden Schlüssel für die eigene Weiterentwicklung in Richtung Ganzheit“ in diesen Energieschichten haben. Je weiter man die Energieschichten durchdringe, desto näher komme man “an die Weisheit der Seele”.

Quanten-und Matrixenergetik

Was das genau sein soll, scheint niemand zu wissen. Während der eine Experte sie nicht weiter definieren möchte, da man die Energie sonst limitieren würde, beschreibt sie der nächste als das “ureigenste Ich“. Andere setzen Quantenenergie mit Quantenphysik gleich. Es geht um Berührungen, Schwingungen, Energiefeldern und Urenergie. Der genaue Zusammenhang ist nicht so leicht herauszufinden. Nur eins: es soll ganz einfach und die Effekte sollen sofort sichtbar sein.

Bachblüten

Um eine “energetische Ausgewogenheit” zu erreichen dürfen natürlich die guten alten Bachblüten nicht fehlen. “Entdeckt” vom Arzt Edward Bach in den 1930ern, werden die Blüten in Wasser eingelegt, gekocht, mit Alkohol gemischt und um das 240-fache verdünnt. Insgesamt gibt es 38 verschiedene Blüten, die gegen unbestimmte Ängste, ein geringes Selbstvertrauen oder eine zu starke Ich-Bezogenheit helfen sollen.



Schulmedizin muss nicht die einzige Antwort auf Fragen zu Körper und Wohlbefinden sein. Aber wenn ein Energetiker Steuergeld bekommt, um ein Krankenhaus energetisch zu reinigen, dann sollten wir vielleicht einmal innehalten, hinterfragen und diskutieren. Denn Alternativmedizin ist längst angekommen im allgemeinen medizinischen Bereich und wird längst von privaten Krankenkassen übernommen. Im Gegensatz zur Pille und anderen Verhütungsmitteln.

Folgt VICE auf Facebook, Instagram und Twitter.