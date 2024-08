“New Level” – LGoony, Crack Ignaz und Soufian spucken Feuer auf gemeinsamem Track

Beim Red Bull Soundclash treten auf zwei großen Bühnen zwei Kontrahenten gegeneinander an, auf der einen Bühne der eine, auf der Bühne gegenüber der andere. In der Mitte steht das Publikum, das dann von Song zu Song die Köpfe um 180 Grad drehen muss, und am Ende per Applaus entscheidet, wer die Schlacht gewonnen hat. So einfach, so spaßig. Das haben schon die letzten Clashes mit ordentlich Dampf unter der Haube bewiesen, bei denen etwa Kraftklub gegen K.I.Z oder Haftbefehl gegen Sido antraten.

Am 13. Dezember steht nun die nächste Runde Soundclash ins Haus aka in die Sporthalle Hamburg. Bisher wissen wir nur, dass LGoony, Crack Ignaz und Soufian als Team New Level (aha …) gegen ein anderes Dreierteam antreten werden. Man darf also noch ein bisschen gespannt sein, wer sich da mit diesen drei akustisch duellieren wird.

Einen ersten Eindruck, wie das Ganze auf Goony-Ignaz-Soufian-Seite klingen wird, gibt es aber schon jetzt. “New Level” ist soeben samt Video erschienen, ebenso ist eine gemeinsame EP in Planung. Den Track gibt es als Goodie von Muddi darüber hinaus auch hier als Free Download: “NEW LEVEL”.

PS: Crack Ignaz gewinnt hier übrigens schon mal das interne Battle…Uiuiui. Bald mehr auf Noisey!

