So sah die Met Gala 2018 für Normalos aus

Anfang der Woche fand in New York mit der Met Gala mal wieder eines der berühmtesten Fashion-Events der Welt statt. Während sich drinnen die Promis in Papst-Kostümen die Klinke in die Hand gaben und sich Elon Musk und die Musikerin Grimes zum ersten Mal als Paar zeigten, standen draußen zwei unserer Fotografen am roten Teppich. Das diesjährige Motto der Veranstaltung lautete “Himmlische Figuren”, aber nichts war himmlischer als Julian Master und Chris Maggio, die in schwarzen Jeans und Smoking-Jacketts für uns das Treiben und die teilweise sehr obskure Fashion dokumentierten. Ist das Rihanna, die sich als Papst Pius XII. verkleidet hat? Kann Katy Perry fliegen? Beobachten Neugierige die Veranstaltung wirklich durch Ferngläser? Fragen über Fragen.

Normale Fotos der diesjährigen Met Gala findet man schnell auf diversen News-Seiten und Fashion-Blogs. Was aber nur selten festgehalten wird, sind die neugierigen Menschenmassen, die während der Veranstaltung vor dem Metropolitan Museum of Art zusammenkommen – ähnlich dem Trubel vor den Oscars. Für eine Nacht verwandelt sich eine öffentliche Institution in eine der exklusivsten Partys im Big Apple. Da kann man schon mal einen Blick riskieren. Schaulustige, Paparazzi, Demonstrierende – all das und nicht viel mehr haben Master und Maggio in den folgenden Fotos eingefangen.

Die Fotografen Julian Master (links) und Chris Maggio (rechts) haben sich für ihren Arbeitsauftrag richtig in Schale geworfen





