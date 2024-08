Nimo, Kalim, Waka Flocka Flame und so viele mehr: Wir verlosen Tickets!

Auch wenn er es noch nicht weiß und euch mit nervender Sturheit Kälte ins Gesicht bläst: Der Winter keucht aus den letzten Löchern! Also lasst uns dem alten Sack endlich in den Arsch treten und auf Konzerten in den Frühling feiern. Wir verlosen mal wieder einen Haufen hochwertiger Gästelistenplätze. Los geht’s!

The Soft Moon

Kurze Vorwarnung: Jedem Liebhaber von Post-Punk wird jetzt in den nächsten Sekunden ganz anders. Das Herz wird schneller schlagen, Dopamin ausgeschüttet und die Gesichtsmuskeln werden sich unweigerlich in ein breites Lächeln verziehen. Denn The Soft Moon kommen mit dem aktuellen Album Criminal für fünf Termine nach Deutschland! Die Neo-Post-Punker um Mastermind Luis Casquez waren sogar so freundlich, ihre ausgewählten Gigs so auf die Deutschlandkarte zu legen, dass sich wirklich jeder nur maximal zwei Stunden ins Auto setzen muss. Schätzen wir jetzt einfach mal so. Ihr habt schon getankt und braucht nur noch die Tickets? Dann schreibt doch eine Mail mit dem Betreff “The Soft Moon + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

Videos by VICE

07.03.2018 München | Kranhalle

08.03.2018 Leipzig | UT Connewitz

09.03.2018 Hamburg | Hafenklang

10.03.2018 Köln | Gebäude 9

11.03.2018 Saarbrücken | Garage Club



Isolation Berlin

Die Berliner Rockband hat uns nach einem Interview vor ein paar Jahren ratlos zurückgelassen. Theoretisch super Band, Kritiker-Liebling, aber trotzdem fehlte wahrscheinlich die popkulturelle Relevanz, um aus dem elitären Kreis von ein paar Tausend Zuhörern zu rennen. Was sich in den letzten Jahren daran geändert hat? Nun, Isolation Berlin müssten jetzt schon verdammt weit rennen, um ihren Kreis zu durchbrechen. Zumal der nach dem Release des neuen Albums Vergifte dich nochmal ein ganzes Stück wachsen wird. Wozu auch ausbrechen? Lieber mit denen feiern, die die schmerzhaft ehrlichen Texte aus voller Kehle mitsingen. Ihr wollt dabei sein? Schreibt eine Mail mit dem Betreff “Isolation Berlin + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3 x 2 Tickets für diese verdient ausgedehnte Tour.

15.03. Potsdam – Waschhaus

16.03. Hannover – Cafe Glocksee

17.03. Bremen – Tower

21.03. Weinheim – Cafe Central

22.03. Frankfurt – Zoom Club

23.03. Reutlingen – franz.K

24.03. Erfurt – Engelsburg

04.04. A-Wien – Fluc

05.04. A-Salzburg – Rockhouse

06.04. Ingolstadt – KAP94

07.04. Zwickau – Alter Gasometer

11.04. Rostock – Helgas Stadtpalast

12.04. Hamburg – Uebel & Gefährlich

13.04. Köln – Luxor

14.04. Osnabrück – Popsalon OS

18.04. Chemnitz – Atomino

20.04. Augsburg – Musikkantine

21.04. Passau – Zeughaus

25.04. Nürnberg – MUZclub

29.04. München – Hansa39

30.04. Regensburg – Alte Mälzerei

01.05. Dresden – Groovestation

02.05. Fulda – Kulturkeller

03.05. Essen – Zeche Carl

04.05. Göttingen – Musa

05.05. Münster – Gleis 22

11.05. Leipzig – Naumanns

12.05. Berlin – Astra Kulturhaus

23.05. Düsseldorf – Zakk

24.05. Wiesbaden – Schlachthof

25.05. Lingen – Alter Schlachthof

26.05. Leer – JuZ

Waka Flocka Flame

Es reichen fünf Sekunden von Waka Flockas Überhit “Hard in Da Paint”, um einen ganzen Club kollektiv zum Ausrasten zu bringen. Noch bevor hierzulande Rap-Kids wussten, was ein Moshpit ist, riss der New Yorker schon 2010 alles nieder. Der Song war auf seinem 2010er Debüt Flockaveli und jetzt ratet mal, was für dieses Frühjahr von ihm angekündigt wurde? Flockaveli 2! Es gäbe also keinen besseren Grund, um jetzt eine Mail mit dem Betreff “Waka Flocka + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com zu schreiben. Immerhin verlosen wir 3 x 2 Tickets für seine wenigen Deutschland-Dates und ihr wollt doch schließlich mal vom Altmeister in den Pit gebeten werden, oder?

17.03.2018 Köln – Club Bahnhof Ehrenfeld

20.03.2018 München – Backstage

23.03.2018 Berlin – Bi Nuu

24.03.2018 Hamburg – Uebel & Gefährlich



Nimo

Nimo war 2017 offizieller Hook-König in Sachen Deutschrap. Dardan, Celo & Abdi, Capo, Hanybal … Die Liste der Rapper, denen er dem Song Ohrwurm-Faktor verliehen hat, ist wirklich endlos. Dabei sollte man nicht vergessen, dass er mit Kiki selbst ein eigenes Album voller Hits veröffentlicht hatte. Was reden wir da, natürlich hat das keiner vergessen. Dafür werden “LFR”, “Heute mit mir” und “Let’s Go Amina” doch ein bisschen zu laut bei jeder Show von den tausenden Fans mitgeschrien. Ihr könnt auch alle Texte auswendig? Dann schreibt doch eine Mail mit dem Betreff “Nimo + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

17.03.2018 Stuttgart, Im Wizemann

18.03.2018 München, Tonhalle

20.03.2018 Nürnberg, Hirsch

21.03.2018 Frankfurt am Main, Batschkapp

22.03.2018 Dortmund, FZW

23.03.2018 Kaiserslautern, Kammgarn

24.03.2018 Hamburg, Große Freiheit 36

25.03.2018 Bielefeld, Forum

27.03.2018 Bremen, Schlachthof

28.03.2018 Kassel, 130bpm



Kalim

Straßenrap aus Hamburg? Das kann doch nur die 187 Stra… Kalim! Wir reden von Kalim. Der gebürtige Billstedter hat voriges Jahr mit seinem Album Thronfolger und bösen Brettern wie “38” und “Tresi” gezeigt, das Straßenrap wieder sowas von am Leben und vielseitig ist. Wem es Spaß macht, zu den Tracks beim Vorglühen abzugehen, der kann leicht erahnen, was für eine Eskalation das erst mit hunderten anderen Leuten ist, die von der Bühen aus erbarmungslos von Kalim höchstpersönlich angefeuert werden. Los, schreibt endlich eine Mail mit dem Betreff “Kalim + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com! Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

Sa 31.03. Köln, Yuca

So 01.04. Stuttgart, F&K

Mo 02.04. München, Backstage

Fr 06.04. Frankfurt, Zoom

Sa 14.04. Berlin, Musik und Frieden

So 15.04. Hamburg, UE&G

https://www.youtube.com/watch?v=zIK1VL16M4Q

Folge Noisey auf Facebook, Instagram und Snapchat.