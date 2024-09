Panda to Sochi: Tag 15

Tausende Kilometer nach unserem Start sind wir hier gelandet, im sonnigen Russland in Krasnodar und essen ein gefühltes 20-Gänge-Menü. Jede Speise, die uns von den schwitzenden Kellnern in weißen Handschuhen auf den Tisch serviert wurde, erinnerte mich an einen unserer Roadtrip-Stops. Bunte Bilder, verschiedene Geschmäcker und Hintergründe mit gehaltvolle Geschichten.

Ein Roadtrip du jour, in 19 Tagen von Turin bis nach Krasnodar schafften wir es, im kleinsten SUV der Welt, so heißt es und so ist es. Jetzt liegt nur noch eine Etappe vor uns und wir landen in Sochi. Täglich erfreuten wir uns über dieses Automobil, es gab nie auch nur ein einziges Problem, bei keiner Wetterlage ließ uns der Antarctica im Stich. Bei all den vereisten Straßen sahen wir viele Autos schleudern und etliche Autowracks am Straßenrand liegen mit verzweifelten Gesichtern, während der Panda keine einzige Miene verzog und uns sicher durch die Welt chauffierte.

Videos by VICE

Was hat der Fiat Panda aber wirklich den anderen Autos voraus? Er setzte uns ins Auto und schickte uns auf eine epische Reise.

Das ist die Geschichte von einem Haufen Adrenalin-Freaks, die neugierig auf mehr waren und sind. Eine Geschichte, die unsere Willenskraft und Ausdauer beanspruchte. We dared to do this! Und dieses Märchen findet nun bald seinen Höhepunkt in Sochi, unser nächster und letzter Stopp.

Wir feiern auch noch immer unsere Goodies von Nokia, Fiat, BeatsByDre und Nitro! Verwende (und suche nach) #PandatoSochi, um mehr darüber rauszufinden.