Panda to Sochi: Tag 6

Wien hat uns in einem weichen 25 Hours Hotel aufgefangen und lockte uns in den Untergrund der Stadt, an einen besonderen Ort. Normalerweise hat Österreich keine allzu guten Reputationen was den Ausbau von einem Keller betrifft aber dieses Mal ist es durchaus positiv. Der Jesus der Skateszene Österreichs, Johannes Wahl, hat den Keller des Wohnhauses, in dem er wohnt zu einem Indoor Skatepool umgebaut.

Mit Hilfe seiner Freunde, zementierte er innerhalb von wenigen Monaten ein Indoor-Pool. Indem hängt ein Gemälde, dass seine Ex-Freundin ihm einfach nicht gestattete in die Wohnung zu hängen. Nachdem wir Johannes gerade von seiner eigenen Skate-Film Premieren-Party abholten, sperrte er uns die Kellertüren auf und ließ den Snowboarder Markus Keller in den Keller. Dieser meinte, es fühlte sich wie beim ersten Mal Sex an. Zuerst bist du nervös und dann BoomBang und es ist vorbei!

In der Zwischenzeit ließ sich BMX-Rider Stefan Lantschner den Open-Air Park um die Ecke nicht entgehen. Als ich die jungen BMX-Fahrer vor Ort fragte, ob Stefan denn gut fährt, erklärten sie mir, dass sie ihn normalerweise von Videos kennen. Die jungen Fans wurden von uns sogleich mit vielen unserer Road-Goodies beschenkt!

Danach fuhren wir nach Budapest. Unser Hotel befand sich in Pest und die besondere Frau, die uns schon erwartete, lebt in Buda. Ich fuhr zu Miss KK, eine der wenigen Frauen der Street Art Szene. Sie ist eine Unterground Künstlerin, die sich in den letzten acht Jahren einen Namen mit ihrer Kunst machte. Sie ist begeistert von RAP Musik und lässt berühmte Pop-Künstler ihre, wie sie sie nennt „Dolls“, stark beeinflussen. Ich wurde kurzerhand zu ihrem Partner in Crime und wir zogen los, an einen sehr belebten Spot am Kurfürstendamm Budapest‘s und plakatierten eine Häuserwand mit einer Doll. In Budapest kann man dafür 2-3 Jahre Gefängnisstrafe bekommen. Zu ihrem Schutz vermummt sich Miss KK und ich werde ihre schönen und freundlichen Augen nicht so schnell vergessen. Plus sie lehrte mir eine wichtige Lektion… Nicht nur Polizei-Autos sind deine Gefahr sondern auch Taxi-Fahrer.

Ich habe das Gefühl, diese Lektion wird noch sehr oft hilfreich sein auf unserem Roadtrip. Also auf nach Sibiu!