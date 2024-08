Peter Pilz’ Rücktritt (vom Rücktritt) in 10 Tweets

Am Freitag wurde durch die Presse und das Nachrichtenmagazin Profil bekannt, dass eine ehemalige Mitarbeiterin Peter Pilz wegen sexueller Belästigung beschuldigt. Insgesamt hatte sie zirka 40 Vorfälle dokumentiert und sich im Jahr 2015 mit dieser Liste an eine Vertrauensperson im grünen Klub gewandt, mit deren Unterstützung Anzeige bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft erstattet wurde. Diese sah die Vorwürfe als gerechtfertigt. Die Betroffene möchte bis heute nicht darüber sprechen und diesen Wunsch respektierten die Grünen dann auch. Somit war es für die Grünen unmöglich, für Pilz Konsequenzen zu ziehen, wie Klubobmann Steinhauser gegenüber der Presse sagte.

Auch der Falter recherchierte in der Sache und Chefredakteur Florian Klenk verkündete am Samstag Vormittag quasi Pilz’ Rücktritt via Twitter, noch bevor die angekündigte Pressekonferenz stattfand. (Hier könnt ihr übrigens die Vorgehensweise des Falter in der Causa nachlesen, die Klenk auf vielfachen Wunsch offengelegt hat.) Der Falter berichtete über einen zweiten Fall, in dem Pilz beim Forum Alpbach im Jahr 2013 eine Frau belästigt haben soll, auch Zeugen bestätigten den Übergriff. In der Pressekonferenz deutete Pilz schließlich eine politische Agenda hinter den Vorwürfen seiner ehemaligen Assistentin an und sprach davon, dass sie eine Beförderung wollte, diese nicht bekam und legte so einen Racheakt nahe.

Was die Vorwürfe im Rahmen des Forum Alpbach anging, schien er der Geschichte schon mehr Glauben zu schenken und betonte zwar, dass er sich nicht mehr erinnere, Florian Klenk ihm aber glaubhaft versichert hatte, dass es wohl so gewesen sei. Als Konsequenz sagte Pilz, er wolle sein Mandat im Nationalrat nicht annehmen. Am Montag sagte er jedoch im Morgenjournal auf Ö1, dass er sich keiner Schuld bewusst sei und bis Mittwoch entscheiden werde, ob er das Mandat annimmt oder nicht. Und weil diese ganze Sache schon jetzt viel zu verwirrend und vielschichtig ist, haben wir 10 Tweets gesammelt, die den Fall ziemlich gut zusammenfassen.

1. Was bei vielen hängen blieb, waren nicht Peter Pilz’ vermeintliche Taten, sondern das Stillschweigen der Grünen:

2. In der Pressekonferenz fand Pilz für beide Anschuldigungen Ausreden:

3. Auch im Fall von Peter Pilz stellten viele die Frage, warum die Frauen nicht früher an die Öffentlichkeit getreten waren. Darum.

4. Und darum:

Warum nichts früher öffentlich gemacht wurde, für die Verschwörungstheoretiker zum Mitschreiben:

W

E

I

L

S

I

E

E

S

N

I

C

H

T

W

I

L

#metoo — Sara Hassan (@sarahas_san) November 4, 2017

5. Pilz schien Florian Klenk mehr Glauben zu schenken als den Betroffenen.

"Ich kann mich nicht erinnern, aber wenn der Florian Klenk das sagt, ist das ernst zu nehmen." #Pilz — Anna Wallner (@media_wall) November 4, 2017

6. Jedenfalls gab es auch die, die Pilz eher weniger Glauben schenkten:

7. Pilz, der Märtyrer:

8. Natürlich darf auch im Fall Pilz der typische Boulevard-Sprech nicht fehlen:

9. Der Rücktritt schien fix:

10. Zumindest bis Montag.

