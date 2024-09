Bilder aus den Kabinen von Langstrecken-Truckern

Der 18-Wheeler, bzw. Sattelzug, ist das Symbol amerikanischer Freiheit und Stolz der Arbeiter. Wenn man diese rollenden Ungetüme nicht gerade auf der linken Spur überholt, denkt man aber nicht unbedingt viel an die gigantischen Peterbilts und Macks, die unablässig, 24 Stunden am Tag über die Highways der USA fahren. In letzter Zeit habe ich mir allerdings immer mal wieder Gedanken über diese allgegenwärtigen Giganten der Straße gemacht. Was sind das eigentlich für Menschen, die sie fahren, und wie sieht es in den Kabinen aus? Um das herauszufinden, habe ich zwei Tage auf Rastplätzen in New York und Pennsylvania verbracht und beliebige Trucker gefragt, ob sie mich mal einen Blick auf ihren Arbeitsplatz werfen lassen.

Die Kabinen moderner Trucks sind das Industrie-Äquivalent zu deinem Kleinwagen. Das Lenkrad, der Schalthebel und die Pedale befinden sich genau dort, wo du sie auch erwarten würdest—nur macht alles einen wesentlich robusteren Eindruck. Alle Knöpfe, Hebel und Anzeigen sind frei von irgendwelchem Schnickschnack und man merkt sofort, dass diese Maschine hier vor allem darauf ausgerichtet ist, lange zu halten. Trotz des funktionellen Designs sind viele der Armaturenbretter unter unzähligen Kabeln, Adaptern und Gewirren aus Handys, GPS-Geräten und Funkgeräten begraben. Die ebenfalls eingebauten Schlafkabinen erlauben es den Fahrern, monatelang auf Tour zu sein. Dieser Bereich ist aber nicht nur Schlafzimmer, sondern auch Küche, Werkzeugbank, Kleiderschrank und Esszimmer. Nur für Toilettengänge muss der Truck noch verlassen werden.



Die Fahrer verbringen fast die ganze Zeit in ihren Lastwagen und mit der Zeit wird aus diesem winzigen Raum ein Durcheinander, in dem das Persönliche sich an das Praktische reiht. Ersatzteile finden sich Seite an Seite mit DVDs und Flaschenhaltern—oftmals überdeckt von Schmutzwäsche. Da sich quasi das komplette Leben in diesen Kabinen abspielt, sind diese auch unglaublich persönliche Orte, die Rückschlüsse auf den Hintergrund und das Wesen des Inhabers schließen lassen. Fotos von Freunden und Familienangehörigen schmücken die Wände zusammen mit Glücksbringern, Kreuzen und anderen Andenken an Zuhause. All das erinnert einen nur daran, wie sehr dieses Zuhause eigentlich fehlt und wie einsam dieser Beruf ist. Vielleicht waren auch gerade deswegen so viele Fahrer gewillt, mich an Bord zu lassen.

Carl Vera schwört auf seinen Vintage Peterbilt

Die Fullers nehmen manchmal ihre Enkelin mit auf Tour.

John Collins, 57, arbeitet von Fort Meyers, Florida, aus und ist seit 20 Jahren Trucker. Er fährt einen 2013er Peterbilt mit Flachbettauflieger für schwere Industrieladungen.

Eddie Edwards, 75, sitzt seit 55 Jahren hinter dem Steuer.



Frank und Linda Fuell. Seit Linda sich als Krankenschwester zur Ruhe gesetzt hat, fährt sie mit ihrem Mann über die Highways. Beide hoffen, genug Geld für Arbeiten an ihrem Zuhause zu verdienen, bevor auch Frank in den Ruhestand geht.

Jimmy und Crystal McQueen fahren seit 20 Jahren zusammen. Sie operieren von Georgia aus und ihre Hauptladung sind tiefgefrorene Hühnchen.

Fred Fredrickson, 65, sitzt seit 35Jahren hinter dem Steuer. Momentan fährt er einen 2013er Volvo für Ashley Furniture.

Steven Proofs