“Please Don’t Do Cocaine” ist der Klassenzimmer-Hit, der euch heilen oder süchtig machen wird

Wer hätte gedacht, dass die Lösung des weltweiten Drogenproblems in einem amerikanischen Klassenzimmer schlummern würde? All die Studien über die hirnschädigende Wirkung von Kokain, die abschreckenden Pete Doherty-Videos und Anti-Drogen-Kampagnen waren ja ganz nett. Aber hier kommt jetzt ein weißer Ritter (pun intended), der den Kampf gegen das Rauschgift wirklich ernst nimmt. “Please Don’t Do Cocaine” ist die Kampfansage, die in den Köpfen hängenbleibt. Schaut euch doch nur seinen Mitschüler in der ersten Reihe an!

Na gut, vielleicht übertreiben wir da ein wenig und vielleicht wird der ein oder andere gerade während seines Rausches diesen Song abfeiern. Denn wie man heutzutage sagt: Was als scheinbar entgleistes Schüler-Referat begann, ist ziemlich lit. Hardcore meets XXXTentacion meets Pablo Escobar. Deswegen gibt es jetzt den Song, der dank Instagram und Co. seit seiner Erscheinung vor etwa einer Woche viral ging, nun auch in voller Länge als Remix. Gönnt euch, aber vergesst nicht: Bleibt sauber!

