Premiere: Magnus—„Trouble On A Par“

Aufgepasst, es gibt Neuigkeiten einer Fusion der Superlative: Denn Magnus, das sind dEUS-Frontman Tom Barman und Produzent CJ Bolland. Bereits 2004 brachten die beiden ihr Debütalbum The Body Gave You Everything heraus, im August folgte nun ihr zweites Werk Where Neon Goes To Die. Klar, kristallen und sehr direkt kommt es daher, eine Symbiose aus dem menschlichen Herz und der elektronischen Seele.

Und da heute ja schon Freitag ist, können wir euch mit Magnus’ neuem Video zu „Trouble On A Par“ gleich hübsch in Wochenend-Stimmung bringen. Also, vorausgesetzt ihr gehört nicht zu jenem dubiosen Schlag Mensch, der am Wochenende zum Bio-Bauernhof wandert, abends Häppchen vorbereitet und Brettspiele spielt. Obwohl stille Wasser ja bekanntlich tief sind. Kurz gesagt: In diesem Video kann sich jeder von euch noch ein paar nette Inspirationen holen. Vielleicht solltet ihr davor noch kurz in den Kostümladen. Und zum Metzger. Und zu Lidl, ein paar Flaschen Fusel kaufen. Und auf jeden Fall zum Dealer eures Vertrauens. Die erste Dosis solltet ihr vielleicht schon zum Morgenkaffee genießen, dann lässt sich das obige Video auch leichter verarbeiten.

PS: Ja, auch wir werden heute Nacht nicht gut schlafen können.

PPS: Ja, auch wird sind gerade ein bisschen geil. Villeicht sogar ein großes bisschen.

Where Neon Goes To Die von Magnus könnt ihr euch auf Amazon und iTunes bestellen.

