“Prime” von Mavi Phoenix ist heute das beste Musikvideo der Welt

Mavi Phoenix steht über den Dächern ihrer Heimatstadt, tanzend am Fußballplatz, in der Boxhalle und im Studio: “The new generation is in their prime”, singt die 23-jährige Künstlerin in ihrem neuen Video und meint damit natürlich auch sich selbst. Da geht gerade eine neue Generation steil und Phoenix gibt als taffe Einzelkämpferin den Beat vor.

Mit YOUNG PROPHET II veröffentlichte Mavi Phoenix gerade ihre zweite EP. Die aus Linz stammende Künstlerin hat sich dafür Zeit gelassen. Nach einem langen Sommer mit Festivalauftritten auf der ganzen Welt ist die EP die zusammengefasste Selbstermächtigung einer Musikerin, die sich nicht anpassen möchte und gerade deswegen so gut ist. Wieso das alles auch etwas mit Linz zu tun hat, siehst du in diesem genialen Video:

Mit Auftritten am Primavera, Roskilde und Rock im Park hat sie dieses Jahr bereits international aufhorchen lassen. Unterbeschäftigt wird Phoenix aber auch in der kälteren Jahreszeit nicht sein. Bevor die Künstlerin Mitte November auf Europa-Tournee geht, spielt sie unter anderem noch in Los Angeles und auf Island.

Das Video zu Mavi Phoenix’ “Prime” seht ihr oben, die EP YOUNG PROPHET II erschien am 05. Oktober 2018 über LLT Records.

Dates:



26.10.2018 NL – Dutch Design Week, Eindhoven

27.10.2018 NL – Faded Weekender, Antwerpen

01.11.2018 US – Zebulon, Los Angeles

10.11.2018 IS – Iceland Airwaves, Reykjavik

12.11.2018 UK – Old Blue Last, London

15.11.2018 GE – Yuca, Köln

16.11.2018 GE – Kantine Am Berghain, Berlin

17.11.2018 GE – Turmzimmer, Hamburg

20.11.2018 AT – Rockhouse, Salzburg

21.11.2018 AT – PPC, Graz

22.11.2018 AT – Flex, Wien

23.11.2018 AT – Pmk, Innsbruck

24.11.2018 AT – Posthof, Linz

28.11.2018 FR – Le Pop-Up du Label, Paris

29.11.2018 ES – Sidecar, Barcelona

30.11.2018 ES – Changó, Madrid

01.12.2018 ES – Dabadaba, San Sebastian

05.12.2018 DE – Ampre, München

06.12.2018 CH – Exil, Zürich

07.12.2018 CH – Palace, St. Gallen

08.12.2018 CH – Kaserne, Basel

