Psychedelisch zum Burning Man: DJ Tennis’ Top-10 für das Wüsten-Festival

Der Italiener Manfredi Romano, a.k.a. DJ Tennis und Gründer des Labels Life and Death, ist so etwas wie ein Stammkünstler des Burning Man Festivals. Auch wenn der DJ und Produzent normalerweise in sehr tanzbaren Gefilden unterwegs ist (hör dir mal sein Set von 2014 an), hat er sich zu Beginn seiner Karriere an extrem ausgefallenem Material die Hörner abgestoßen—außerdem arbeitete er als Tourmanager für Punkbands. Vor seinem alljährlichen Ausflug nach Black Rock City hat uns Tennis ein paar Songs gezeigt, die ihm in den vielen Jahren, die er jetzt schon auf dem Festival spielt, ans Herz gewachsen sind.



DJ Tennis: Entgegen landläufiger Meinung ist das Burning Man kein Musikfestival: Es ist viel mehr ein Gesellschaftsexperiment in einer temporären Stadt mit etwa 70.000 Einwohnern, die plötzlich in der Wüste von Nevada auftaucht und genau so schnell spurlos wieder verschwindet. Ihren Einwohnern geht es vor allem um Kreativität: Kreativität in der Kunst, in der Technologie, in der Musik und im Ausdruck.

Videos by VICE

Mein erstes Mal dort war eine unfassbar emotionale Erfahrung. Ich fand mich schnell auf einer Mission wieder, um diese immer weiter zunehmenden Reize zu erkunden, zu absorbieren und zu reorganisieren. Meine Sinne und meine Wahrnehmung wurden auf ein extrem primitives Level zurückgesetzt. Jede neue visuelle, musikalische und sinnliche Erfahrung war intensiver als die vorherige. Hier ist nun eine kleine Playlist mit Songs, die mich die letzten Jahre über begleitet haben. Da draußen klingen sie irgendwie noch mal ganz anders.

1. Nese Karaböcek – Yali Yali (Todd Terje Edit)

Die türkische Musik der 70er war stark von Funk und Disco beeinflusst. In Kombination mit traditioneller Musik entsteht daraus etwas Fantastisches. Dieser Song ist ein großartiges Beispiel dafür und wird durch Todd Terje (in meinen Augen einer der besten Psychedelic- und Disco-Produzenten von heute) noch besser.

2. Anton Valotti – Spiro

Anton Valotti ist ein Studiomusiker, der größtenteils Musik für Soundtracks komponiert hat. Die filmischen Segmente seiner Musik passen perfekt zu der unglaublichen Landschaft des Burning Man.





3. The Beatles – A Day In The Life

Das ist wahrscheinlich mein Lieblings-Beatles-Song von meinem Lieblings-Beatles-Album. Dieser Meilenstein der Popevolution erschien 1967, einem wichtigen Zeitpunkt unserer gesellschaftlichen und politischen Geschichte. Mit der Kombination von harmonischen, rhythmischen und dissonanten Elementen loteten sie reglerecht die damaligen Grenzen der Musikindustrie aus.



4. Black Truth Rhythm Band – Umbala

Das ist eine Band aus Trinidad mit eindeutigen Afro-Funk und Jazz-Einflüssen. Die karibischen Elemente machen diesen Track zu einer wahren Psychedelic-Funk-Perle.

5. Now Now Now – Problem (Enzo Elia AfroNeukolln Edit)

Dieser italienische Edit ist ein moderner Balearic Klassiker—definitiv ein Muss für jeden eklektischen DJ von heute. Dieser pfeifende Mann kann am Wüstenstrand einfach alles.



6. Luke Abbott – Brazil (Slow Version)

Luke Abbott surft hier elegant auf der Schnittstelle zwischen Psychedelic und modernem Trance. Die leicht schiefe Akkordfolge und das repetitive Percussion-Pattern haben diesen Song zu einem meiner liebsten Burning Man-Tracks überhaupt gemacht.



7. Underworld – Dark & Long

Underworld haben psychedelische Elemente in die Rave-Musik eingebracht. Das Ergebnis war eine unglaublich erfolgreiche Karriere.

8. Burial & Four Tet – Moth

Ein beeindruckendes Meisterwerk. Die ganze Geheimniskrämerei um Burials Identität hat diesen Song noch viel besonderer gemacht. Das geht weit über Sex, LSD und Psychedelia hinaus.



9. Serge Gainsbourg – Ballade de Melody Nelson

Serge Gainsbourg war ein humorvolles, provokatives, satirisches und/oder subversives Genie. Diese Ballade zusammen mit Jane Birkin demonstriert, wie Musikschemata geformt werden, nur um sie wieder auseinanderzunehmen.

10. Peter Gabriel – Feeling Begins

Der Soundtrack von Scorseses Film Die letzte Versuchung Christi ist ein absolutes Meisterwerk und definitiv eins der erfolgreicheren Experimente zwischen traditioneller Musik und Elektronika. Dieser mit einem Akai S950 Sampler und einem Synthesizer erstellte Opening-Track zeigt, wie vielseitig und produktiv Peter Gabriel war.

**

Folgt THUMP bei Twitter.