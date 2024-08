Punchlines, die keiner versteht und an denen selbst Genius verzweifelt

Niemand ist so ehrlich wie Betrunkene, kleine Kinder und Leute auf Reddit. Das ist der Grund, warum wir die Plattform und vor allem ihre Themen-Threads so lieben. Da erzählen zum Beispiel ehemalige Disneyworld-Mitarbeiter, welche bizarren Szenarien sich in den Themenparks hinter den Kulissen abspielen, Burning-Man-Besucher gewähren uns Einblicke in ihre Erfahrungen im dortigen Orgienzelt oder Eltern erzählen von gruseligen Kram, den ihre Kinder so von sich geben. Realer als auf Reddit wird’s nicht. Natürlich nur angenommen, die Nutzer erzählen auch die Wahrheit. Aber wir haben Vertrauen in die Menschheit und glauben es einfach mal. Nehmt uns nicht unsere Illusionen!

Am Dienstag entdeckten wir unseren jüngsten Lieblings-Thread auf Reddit: “Welche Punchline hast du nie verstanden, wolltest es aber immer?” Der Thread ist toll. Denn erstens lieben wir es, über Punchlines und deren Reimketten, versteckte Verweise, Wortspiele und Metaphern abzunerden. Zweitens konnte man da noch wirklich was lernen – und das tut man schließlich sehr selten in den Kommentarspalten des Internets!

Sei es ein wirres Wortspiel, der scheinbar sinnlose Inhalt oder schlicht die bloße Akustik, die eine Zeile buchstäblich unverständlich macht – wir haben euch unsere Favoriten der Rätsel-Lines herausgesucht – mit freundlicher Unterstützung der hilfsbereiten Heinzelmännchen des Internets: Reddit-Nutzer. Wir küssen ihre Augen.

“You look so good huh, I suck on your daddy’s dick” – The Notorious B.I.G., “Me and my bitch”

Wörtlich betrachtet ist diese Line nicht sehr irreführend. Sie ist sogar erstaunlich direkt. Was Fans hier fragend die Augen zu- und die Brauen darüber zusammenkneifen lässt, ist eher der Inhalt. Warum sollte man das tun? Die einzige Erklärung: aus Dankbarkeit. “Sie ist so heiß, dass Biggie das Gefühl hat, ihrem Vater für ihre Erschaffung einen sexuellen Gefallen zu schulden”, ist die plausibelste Antwort, die wir finden konnten. Danke jrey0707!

“I love thick women because my aunt, she rode equestrian” – Drake, “In the Morning”

Wörtlich übersetzt bedeutet die Zeile: “Ich liebe üppige Frauen, weil meine Tante Reitsport machte/geritten ist”. Spekulationen darüber, wie die Zeile zu deuten ist, überschlagen sich. Und egal, wie man sie deutet, irgendwie hat sie am Ende immer einen fragwürdigen sexuellen Beigeschmack, der Drake entweder inzestiöse oder zoophile Neigungen unterstellen lässt. “Mag er üppige Frauen, weil er von muskulösen, wohlgeformten Pferden umgeben war? Oder weil seine Tante vom ganzen Pferdereiten so üppig geformt war?” fragt User Stypur.

Andere vermuten, dass er Pferdehintern einfach attraktiv findet, beziehungsweise Frauen, die ähnlich geformte Rückseiten besitzen. Bei der Deutung wird jedoch die Erwähnung der Tante außen vor gelassen. User Uncle_Ernie vermutet wiederum, dass Drakes Tante vielleicht ein Pferd sei. Wie dem auch sei: Vielleicht wollen wir es auch gar nicht so genau wissen.

“Keep it 300 like the romans” – Kanye West, “Black Skinhead”



Es gibt zwei Theorien. Erstens: Kanye wusste schlicht und einfach nicht, dass der Film 300 über die Spartaner, nicht über die Römer geht. Die Zeile könnte ergo ein inhaltlicher Fehler sein. Wer nicht glauben mag, dass Kanyes Bildungslücke zu der Zeile führte, den interessiert die zweite Deutungsvariante vielleicht: 300 ist in römischen Zahlen geschrieben CCC – was wiederum ein Kürzel für die amerikanische Redensart “cool, calm, collected” ist, die soviel bedeutet wie entspannt, unbeeindruckt sein.

“Seventeen five, same color T shirt” – Migos, “T-Shirt”

Was ist mit der Zahlenkombination 17-5 gemeint und warum haben Migos’ T-Shirts dieselbe Farbe wie diese Zahlen? Seit wann haben Zahlen überhaupt Farben? Aufgepasst unsere jungen, unschuldigen Freunde! 17-5 ist ein Code für Kokain. Migos tragen also T-Shirts in der Farbe von Kokain: weiß, aka das berühmte White Tee, dem Atlanta-Rapper immer wieder in Songs huldigen.

Bleibt jedoch noch die Frage, woher dieser Code kommt. Offenbar kostet ein Kilo Kokain für eine Person in den höheren Machtebenen des Drogenhandels im Einkauf 17,5 Tausend Dollar. Abgesehen davon ist die Zeile eine der eingängigsten und besten Hooks des letzten Jahres.

Natürlich begannen wir, inspiriert von den Ami-Zeilen auf Reddit, darüber zu grübeln, welche Punchlines deutscher Rapper unsererseits schon seit Ewigkeiten Fragezeichen über unseren Köpfen produzieren und die wir auch ein für alle mal klären möchten.

Scheinbar haben unsere Kollegen bei HipHop.de die gleiche Liebe für Reddit wie wir und stellten sich und ihren Facebookfans selbige Frage:

Und man mag es nicht glauben: Sobald es darum geht, Punchlines zu analysieren, herrscht auch in den Kommentarspalten eines HipHop-Magazins herrscht plötzlich eifrige Wissbegierde, Hilfsbereitschaft und eine einigermaßen gesunde Diskussionskultur. Liebe dafür. Wir hätten da aber noch ein paar andere Vorschläge:

“Oh man, Jungs, das ist so, wie wenn man schlecht träumt und plötzlich aufwacht und man hat das ganze Bett vollgepisst, alter” – Bushido “Endgegner”

Wem passiert sowas? Was hat das mit dem Song zu tun? Warum passiert das Bushido scheinbar öfter, da er ja aus Erfahrung zu sprechen scheint? Unsere Theorie: Der Beat von Rizbo fetzt so, dass man sich vor Furcht einpisst. So, als ob man eben einen schlechten Traum gehabt hätte. Wirklich Sinn ergibt diese Erklärung trotzdem nicht.

“Ich geh ab wie Glenn auf Crack” – Kool Savas “Schwule Rapper”

Die Vergleich findet sich außerdem auch auf Savas’ “King of Rap”, auf Songs dessen ehemaliger Crew MOR oder auch bei Biztram, der inzwischen nur noch produziert. Wir verstehen sie auch nach Jahren immer noch nicht. Wer ist Glenn?

Savas hat übrigens eine Menge rätselhafter Lines in seinem Repertoire. Auch “Ich spring von Bäumen wie Tarzan und rede mit Bären” löst in uns gleichermaßen Begeisterung, aber eben auch Verwunderung aus. Warum redet er mit Bären? Worüber unterhalten sie sich? Ist das eine Metapher, die wir nicht verstehen? Savas oder Bären, bitte antwortet!

Liebst du meine Art Humor, schrei du brauchst Eko hier, ich lass mir Watt Life auf den Bauch tätowieren – Eko Fresh, “Deutschlands 1”

Klar, man kann davon ausgehen, dass er “Thug Life” meint und das steht so auch bei Genius und wir sie einfach akustisch nicht verstehen. Aber egal wie genau man hinhört, er sagt einfach nicht “thug”. Was könnte dieses Wortspiel also bedeuten? Warum Watt Life? Meint er damit die Maßeinheit oder den Schlamm, der zurückbleibt, wenn Ebbe ist? Oder ein gar ein ganz anderes Wort? Und nicht zuletzt: Warum zum Teufel sollte man das tun?

Wir sind über jede Rückmeldung dankbar, macht uns schlauer! Solange chillen wir auf Reddit und suchen die Antworten in den endlosen, bunten Blitzen und Alogorhythmen des größten und mächtigsten Gehirns unserer Zeit, dem Internet.

