“PYNK” von Janelle Monáe ft. Grimes taucht die Welt in Pink

Eine karge Wüstenlandschaft, wunderschöne, stolze Frauen in extraordinären, pinken Kostümen und eine catchy Female-Hymne – das sind die Zutaten aus denen das neue Video zu “PYNK” von Janelle Monáe und Kanadierin Grimes gemacht ist. “PYNK” ist eine Hommage an die Stärke des gesellschaftlich lange als schwächer geltenden Geschlechts.



Die amerikanische R’n’B-Sängerin findet im Pre-Chorus ungewöhnliche, aber treffende Vergleiche für die Farbe, die sie besingt: “Pink like the secrets you hide, pink is where all of its starts, pink like the holes of your heart.” Gleichzeitig bettet Regisseurin und Feministin Tessa Thompson den Song mit krassen Farbfiltern in den idealen optischen Kontext. Außerdem gibt es eine unterhaltsame Tanz-Choreo inklusive der wohl schönsten Po-Parade ever: “PYNK” feiert Frauen und ihren Mut, Kinder zu gebären, sich gegen Widerstände durchzusetzen und das alles in Zeiten von Trumps “Grab em by the Pussy”. Für den gibt es einen besonders hübschen Seitenhieb. Auf den Panties einer der Tänzerinnen steht: “I grab back” – richtig so, Ladys!



Nach “Django Jane” und “Make Me Feel” ist “PYNK” übrigens die dritte Single als Vorankündigung von Janelle Monáes drittem Album Dirty Computer, das am 27. April erscheint.



