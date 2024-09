RZA hat einen Vorschlag, wie man mit seinen Nacktfotos umgehen sollte

Wenn ihr am Wochenende auch nur in der Nähe von funktionierendem Internet gewesen seid, dürftet ihr mitbekommen haben, dass plötzlich eine Menge Nackfotos von weiblichen Celebritys wie Jennifer Lawrence, Kate Upton, and Ariana Grande aufgetaucht sind, deren iCloud-Accounts gehackt wurden. Nein, bewusst kein Link. Medien hatten alle eine Meinung dazu: Forbes nannte es „keinen Skandal, sondern ein ,Sex Crime’”; Die Zeit pochte auf „das Recht, anzügliche Fotos von sich zu machen und sie im eigenen Onlinekonto abzulegen” und CNN fragte sich wer der Hacker namens 4Chan ist.

Auch RZA vom Wu Tang-Clan hat eine Meinung zu der Situation. „The internet is public domain. If you put it out there, I suspect someone is looking at it”, wie er einem Paparrazi erzählte, der ihn mit der Kamera attackierte. „Don’t put your tits on the screen.” Vor ein paar Monaten brachte sich der Clan übrigens mit der Meldung in die Schlagzeilen, dass er nur eine einzelne Kopie seines Albums The Wu — Once Upon a Time in Shaolin veröffentlichen wird, die einige Millionen kosten wird. Also liebe Jennifer, Kate und Ariane: Lasst euch das eine Lehre sein. Wenn ihr euer verdammtes Recht wahrnehmt und private Nacktfotos von euch selbst macht, platziert sie bitte in einer handgravierte Box aus einem Silber-Nickel-Gemisch und versteckt sie im Atlas Gebirge in Marokko.

Videos by VICE

**

Folgt Noisey bei Twitter und Facebook.

MEHR VON NOISEY

Kanye West ist noch immer ein Gott