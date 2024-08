Selbstporträts und Americana: Tommy Kha trifft William Eggleston

Aus der Idols Issue. Du willst das VICE Magazine abonnieren? Hier entlang.

Unsere diesjährige Fotoausgabe beschäftigt sich mit Vorbildern. Wir haben Nachwuchsfotografen und -fotografinnen gefragt, wer sie inspiriert hat, diesen Beruf zu ergreifen. Wir haben ihre Idole kontaktiert und dazu eingeladen, ihre Arbeit ebenfalls bei uns zu veröffentlichen. Das Ergebnis ist ein Dialog darüber, wie sich ältere und jüngere Künstler gegenseitig beeinflussen.

Tommy Kha ist ein Fotograf, der seine Zeit zwischen Brooklyn und Memphis, Tennessee, aufteilt. Er hat seinen Master of Fine Arts 2013 an der Yale University gemacht. Seine Arbeit wurde bereits international ausgestellt, unter anderem in den USA und Kanada, in Deutschland und in China. Gelegentlich schauspielert Kha auch, kürzlich hatte er eine Rolle in Laurie Simmons’ Spielfilm My Art. Kha selbst sagt, seine Arbeit drehe sich um “das Selbst in Selbstporträt, das Porträt in Selbstporträt, und den Bindestrich in Selbst-Porträt”.

Foto von Tommy Kha

Foto aus William Eggleston: The Democratic Forest: Selected Works, gemeinsam herausgegeben von Steidl und David Zwirner Books

Das Idol, das Kha uns genannt hat, heißt William Eggleston. Er gilt als einer der Pioniere der Farbfotografie. Seine Arbeit betont die spannende und schöne Komplexität der Alltagswelt und des Banal-Amerikanischen – ob in einer Tankstelle oder auf dem leeren Parkplatz eines Diners, Eggleston findet das Lebhafte im normalen Leben. Unter Egglestons unzähligen Auszeichnungen war der Getty Images Lifetime Achievement Award bei den Infinity Awards des International Center of Photography. Seine Arbeit wurde in den größten Museen der Welt ausgestellt, darunter das Museum of Modern Art in New York, das Getty Museum, das Whitney Museum of American Art, das San Francisco Museum of Modern Art und Tate Modern.

Foto aus William Eggleston: The Democratic Forest: Selected Works, gemeinsam herausgegeben von Steidl und David Zwirner Books

Foto von Tommy Kha

Foto aus William Eggleston: The Democratic Forest: Selected Works, gemeinsam herausgegeben von Steidl und David Zwirner Books

Foto von Tommy Kha

Foto aus William Eggleston: The Democratic Forest: Selected Works, gemeinsam herausgegeben von Steidl und David Zwirner Books

Foto von Tommy Kha

