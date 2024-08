The Mountain aus ‘Game of Thrones’ ist offiziell der stärkste Mann der Welt

Pferde enthaupten, Menschen halbieren, Schädel mit den bloßen Händen zertrümmern. Hafþór Július Björnsson ist ein vielbeschäftigter Typ. Und das ist nur seine Rolle als Ser Gregor “The Mountain” Clegane in Game of Thrones. Wenn er nicht vor der Kamera steht, trainiert der isländische Strongman für Wettkämpfe und räumt Titel ab. Dabei pusht er seinen 2,06-Meter-Körper zu immer neuen Leistungen, die zum Glück weniger gewalttätig sind als die Hobbys seiner Serienfigur. Am 6. Mai hat sich die harte Arbeit ausgezahlt: Hafþór Július Björnsson hat einen Tag lang absurd schwere Dinge gehoben, getragen und gezogen und sich als stärkster Mann der Welt bewiesen.

29 andere Supermänner hat Hafþór Björnsson besiegt, bei verrückten Events wie dem “Giant Log Lift” oder einer Challenge namens “Pillars of Hercules“. Der 29-Jährige bewies seine Kraft im Kreuzheben mit einem ganzen Jeep und zog mit seinen kolossalen 200 Kilogramm Lebendgewicht einen Doppeldeckerbus die Straße entlang, als wäre es ein Bollerwagen.

https://youtu.be/QU0QW8I91eA?t=31m36s

2009 fing der Isländer an, an Wettkämpfen im extremen Gewichtheben teilzunehmen. Seither hat Björnsson immer wieder Geschichte geschrieben: Neben seinen wiederholten Siegen beim Europe’s Strongest Man brach er 2015 einen 1.000 Jahre alten Rekord aus einer isländischen Legende, in der es um einen gigantischen Baumstamm geht. 2018 hat er nicht nur im Kreuzheben mehr Gewicht gestemmt als jemals ein Mann zuvor, sondern ist auch zum ersten Menschen der Geschichte geworden, der im selben Kalenderjahr die Titel Arnold Strongman Classic, Europe’s Strongest Man und World’s Strongest Man gewann.

“Es sind meine Leidenschaft und mein Traum, eines Tages der stärkste Mann der Welt zu werden”, sagte Björnsson 2016 der New York Times. “Ich würde so gern den Wettkampf World’s Strongest Man gewinnen, wie Sie gern zum besten Autoren der Welt gekürt werden würden. Existiert so ein Titel?”

Selbst wenn wir Journalisten um diesen Titel kämpfen könnten, das wäre wohl kaum so ein spannender Anblick wie Hafþór Július Björnsson bei … egal was. Sieh dir hier einige Highlights seiner GoT-Figur Ser Gregor a.k.a. “The Mountain” an:

https://www.youtube.com/watch?v=KRcf2k6-8ZA

Vor ein paar Jahren hat VICE Björnsson in Island besucht. Sieh dir hier unsere Doku an:

