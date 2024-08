Shot by VICE: Fotos aus unserem Archiv

Bei VICE war es uns immer wichtig, talentierten jungen Fotografinnen und Fotografen ein Forum zu bieten. Ihre Arbeiten haben nicht nur unsern Stil entscheidend geprägt, sondern auch immer wieder auf andere Medien ausgestrahlt. Für “The Final Issue”, unsere allerletzte Printausgabe, haben einige von ihnen besondere Fotos aus ihren Archiven ausgegraben und die Geschichte hinter dem Bild erzählt.

Martin Fengel

Foto: Martin Fengel

Für diesen Artikel besuchten wir 2012 eine Station des Uniklinikum Leipzig, auf der Frühchen und normalgewichtige Babys zusammen mit Kindern behandelt werden, die ihre ersten Wochen auf der Welt mit einem Drogenentzug verbringen. Das Foto zeigt ein Baby mit Neugeborenengelbsucht, das zur Behandlung unter blauem Licht liegt. Dass das Baby dann durch die Überschrift ein “Cold Turkey Kid” wurde, also ein Kind, das einen kalten Entzug macht, fand ich etwas reißerisch. Besonders wenn ich daran denke, was uns damals die Ärztin über die Problematik erzählt hatte. Ich zeige die Geschichte immer meinen Studierenden, um zu erklären, dass manchmal unter den eigenen Bildern etwas stehen kann, worauf man als Fotograf keinen Einfluss hat. Aber hey, es war ein Cover für VICE.

Eva Luise Hoppe

Foto: Eva Luise Hoppe

Anfang 2018 schickte VICE mich und meinen Kollegen Thomas Vorreyer ins hessische Städtchen Büdingen. Wir sollten den Bundeskongress der AfD-Jugend dokumentieren. Die Stimmung war angespannt. Wir hatten offiziell Zugang, aber erwarteten trotzdem, irgendwann rausgekickt zu werden. Ich versuchte möglichst schnell und unauffällig zu arbeiten. Im hinteren Teil des Saales hatten sich ein paar Leute beim Bier um eine besondere Spezialität versammelt: einen ganzen Teller Mett in der Form des Eisernen Kreuzes. In diesem skurrilen Bild vereinte sich für mich alles, was an Deutschland so furchtbar ist. Ich konnte das mit rohen Zwiebeln garnierte Mettkreuz gerade noch fotografieren, bevor es die Brigade genüsslich verspeiste. Eine Stunde später roch es dann sehr unangenehm.

Philipp Sipos

Foto: Philipp Sipos

Das Spannendste, das ich in meiner Zeit bei VICE erleben durfte, war sicherlich die Räumung der legendären Berliner Kneipe Syndikat. An einem Nachmittag im August 2020 bekam ich den Auftrag, am nächsten Morgen dort zu fotografieren. Ich entschied mich, die Nacht davor schon dort zu sein. So entstand dieses Foto, als ein paar Menschen um ca 4:30 Uhr Barrikaden anzündeten. 36 Stunden war ich am Ende wach, um die Ereignisse zu begleiten und sie danach sofort zu veröffentlichen. Ich habe mich selten so wach und lebendig gefühlt.

Hakki Topcu

Foto: Hakki Topcu

Einer der vielen Artikel, die ich für VICE fotografierte, führte mich 2019 zusammen mit der Autorin Yannah Alfering in eine Trinkhalle im Ruhrpott. Wir verbrachten dort 24 Stunden am Stück, in denen wir die Schönheit und die Schattenseiten des Ruhrgebiets sahen. Und wir hatten zahlreiche berührende Begegnungen. Eine besonders großartige war die mit Gabi, einer Kundin des Kiosks, die mir spontan eine Vorlage für ein unvergessliches VICE-Foto anbot – einen Spagat, der die Vielfalt und Spontanität dieses Ortes perfekt einfing. “Wenn alle zusammen leben und klarkommen, is’ doch alles tacko”, sagte Gabi und verabschiedete sich.

Shirin Esione

Foto: Shirin Esione

Die Maientage, ein Berliner Volksfest, sollten im Mai 2022 zum vorerst letzten Mal stattfinden. Also wollte ich dort noch einmal die schönsten Minuten einfangen, die es auf Jahrmärkten gibt: die Momente, direkt nach einer adrenalingeladenen Karussellfahrt. Auch Juliett hatte sich gerade in einem Fahrgeschäft durchrütteln lassen, als ich sie fotografierte. Das Bild, das dabei entstand, zeigt genau diese schöne Euphorie, die einen kurz alles andere vergessen lässt.

Nikita Teryoshin

Foto: Nikita Teryoshin

Das Foto zeigt Heidi, das Modell einer sogenannten gläsernen Kuh an der Freien Universität Berlin. Vor der Veröffentlichung für VICE war es Teil meiner Abschlussarbeit “Hornloses Erbe – die deutsche Milchkuh im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit” (2014 – 2017). Die Arbeit sollte das immer wiederkehrende Bild von Kühen auf Milchverpackungen aktualisieren und die Fotografie bringt alles auf den Punkt: Sie zeigt, wie die Industrie mit Hilfe modernster Technik über die Kuh herrscht. Sie lebt unter totaler Überwachung in der “schönen neuen Welt” des Kuhstalls, wo im Namen von Effizienz und Milchleistungssteigerung alles automatisiert ist. Die Schläuche des Melkroboters erinnerten mich an die Matrix-Filme und so hieß dann auch die VICE-Titelgeschichte, die daraus im Juli 2017 in Vol. 13 No. 6 wurde: “Die Milch-Matrix“.

Es war mein erstes Cover überhaupt. Nachdem ich viele Jahre lang VICE-Ausgaben gesammelt hatte und dank des Fotoredakteurs Grey Hutton, dem ich meine investigative Haltung und Spontanität verdanke, 2013 ein Praktikum in der Redaktion machen durfte, wurde mein großer Traum als Fotograf war, einmal mein Bild auf einem VICE-Cover zu sehen. Das werde ich nie vergessen.

Jan Kapitän

Foto: Jan Kapitän

Ich habe 2016 in Köln Fotos während einer Party von VICE und Tumblr gemacht. Dabei trat auch die Rapperin Haiyti auf. Diese beiden schweren Jungs, Messerwilli und Tommy Boss Brown, waren der Local Support Act. Shane Smith, der Gründer von VICE, der hier zwischen den beiden steht, war ebenfalls in der Stadt. Er fand die beiden wohl ganz cool, aber auch strange – so wie wir alle. Es war furchtbar heiß in der Location, weshalb alle die Shirts ausgezogen hatten. Aber es mussten generell natürlich auch die Tattoos gezeigt werden. Durch VICE ist man häufig in verrückte Situationen geraten oder mit außergewöhnlichen Leuten in Kontakt gekommen. Es war immer irgendwas Verrücktes los. Das war für mich auch der Spirit der VICE und das drückt dieses Foto aus.

Franziska Lange

Foto: Franziska Lange

VICE war das erste große Online-Magazin, das sich 2021 getraut hat, einen Auszug meines Projekts “How We Bleed” zu veröffentlichen: eine Sammlung von über 1.000 realistischen Menstruationsfotos von über 500 Teilnehmenden. Die dadurch ausgelöste Kontroverse zog sich durch sämtliche Medien, von Print über Radio bis TikTok. Und der Shitstorm – sorry, Bloodstorm –, den es unter dem VICE-Facebook-Post gab, uferte so aus, dass der Beitrag bei Facebook offline genommen wurde. Die beste Bestätigung für die Wichtigkeit dieses aufklärerischen Projekts. Wenn man “Menstruationsblut” googelt, sind meine Bilder nach wie vor unter den Top 5 der Suchergebnisse – PERIODTTT.

Christoph Voy

Foto: Christoph Voy

Das Bild entstand circa 2004 beim Auftritt einer queeren Tanzgruppe und Blaskapelle während des Camp-Tipsy-Festivals in Biesenthal, etwa 45 Minuten von Berlin entfernt. Es war das Cover der VICE-Ausgabe “The Natives Issue” und zugleich für mich das erste Mal, dass eines meiner Fotos auf dem Titel dieses Magazins war. Damit durfte ich mich in eine Reihe mit internationalen Fotografen stellen, deren Bilder und Attitüde ich geliebt habe. Es folgen noch zwei weitere Cover, viele Storys und Artikelbilder, unglaubliche Geschichten und wunderbare Freundschaften.

Rebecca Rütten

Foto: Rebecca Rütten

Mein Praktikum bei VICE war eine Entdeckungsreise durch Berlin. Jeder Tag brachte eine neue Geschichte, darunter im Sommer 2017 einen “Vulva Watching”-Workshop. Eine Redakteurin, eine weitere Praktikantin – ebenfalls eine Rebecca – und ich bestaunten dabei die Vulven verschiedener Frauen, ohne – so die Idee – darüber zu urteilen. Jede Teilnehmerin war sowohl Beobachterin als auch Beobachtete. Nur Rebecca wollte mit mir kein Paar bilden, aus Sorge um unser gutes Arbeitsverhältnis. Doch als der Artikel über den Workshop durch die Decke ging, entschieden wir uns, gemeinsam weitere unkonventionelle Kurse zu besuchen, durch die wir uns immer besser anfreundeten.

Bis heute bin ich VICE dankbar, dass mich dieser Laden an die skurrilsten Orte geschickt hat und mir die Freiheit gab, mich in alle möglichen Situationen zu stürzen, um das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Grey Hutton

Foto: Grey Hutton

Dieses Foto habe ich 2016 an einem warmen Tag auf einer ehemaligen sowjetischen Militärbasis bei Magdeburg geschossen. Über tausend schießwütige Männer (und 40 Frauen) hatten sich hier zum “Big Game” versammelt, dem größten Paintball-Turnier Europas – einem Wochenende voller Steaks, Bier und teurer Militärausrüstung.

Wir, die unbewaffneten Journalisten, waren beim roten Team embedded, das bei einem nachmittäglichen Angriff erbarmungslos niedergemetzelt wurde. Den Kämpfer auf dem Foto habe ich direkt nach der Niederlage erwischt, als er sich vom Geschehen erholte.

In meinen sieben Jahren als Hausfotograf für VICE habe ich Pornomessen, Papstbesuche, Furry-Festivals und zahllose Demonstrationen besucht. Das “Big Game” war vielleicht nicht die absurdeste oder trinkfreudigste Veranstaltung, die ich in meiner Zeit bei VICE dokumentiert habe, nicht mal die mit der höchsten Spandexdichte, aber dieses Foto gehört seither zu meinen Lieblingen. Es ist alles auf einmal: absurd, unheimlich, surreal und zerbrechlich.