Diese Schweizer Teens geben bis zu 1.000 Franken für Sneakers aus

“Als ich noch jünger war, machte es mich wütend, wenn ich Menschen in Sneakers gesehen habe, die ich haben wollte”, erklärt Sergio Muster, der Initiant der Sneakerness, während er ein Absperrgitter um einige Zentimeter verschiebt. Die Sneakerness ist eine Messe für Turnschuhe und Mekka für alle Schuhliebhaber. Sie findet neben Zürich auch in Städten wie London, Berlin und Amsterdam statt. In Zürich stehen die Leute schon Stunden vor der Eröffnung Schlange, um ihre Traum-Turnschuhe zu ergattern.

In der Halle dröhnt Hip-Hop aus den Lautsprechern. Die Händler sind aus allen Teilen der Schweiz gekommen, um ihre Schuhe anzubieten. Fein säuberlich haben sie die Sneakers aufgestellt und die ganz exklusiven Teile mit einem “Bitte-nicht-berühren”-Schild versehen. Wer sich an der Sneakerness zeigt, kommt mit seinen besten Turnschuhen. “Hier geht es schon auch darum zu zeigen, was man hat”, erklärt mir ein Besucher in Louis Vuitton Schuhen. Wer in der Szene dabei ist, weiss auch genau, wie viel Geld die Leute für die Schuhe ausgegeben haben, die sie gerade zur Schau tragen.

Genau das Budget ist ein Punkt, der bei jungen Menschen oft problematisch ist. So waren im Jahr 2007 knapp 40 Prozent der 18- bis 34-jährigen Deutschschweizer verschuldet, wie eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz zeigt. Einige Jugendliche sind wegen Lehrabbruch oder Arbeitslosigkeit mit hohen Geldbeträgen verschuldet. “Häufig begleitet von einem konsumorientierten Lebensstil”, heisst es in der Studie.

Konsumieren muss, wer in der Sneaker-Szene mitspielen will. Dieses Jahr sind die Sneakers von Off-White und – nach wie vor – die Yeezys besonders angesagt. Je nach Modell sind die Schuhe für etwa 800 Franken zu haben. Wir wollten wissen, wer die jungen Menschen sind, die Turnschuhe in diesem Preissegment kaufen. Wie sie sich das leisten können und was es ihnen gibt, diese Schuhe zu besitzen.

Alessio und Daniel, 16

VICE: Wie viel Geld wollt ihr heute so ausgeben?

Daniel und Alessio: 400 bis 500 Franken. Kommt darauf an, ob wir etwas verkaufen können.

Wie könnt ihr euch das leisten?

Alessio: Ich arbeite als Hotelfachmann, bin aber noch in der Lehre.

Der durchschnittliche Lehrlingslohn eines Hotelfachmanns sind etwa 1300 Franken . Das reicht, um dir Schuhe für 400 Franken zu kaufen?

Alessio: Ich gebe monatlich schon so 400 bis 500 Franken für Kleider aus, aber spare bei anderen Sachen. Andere gehen dafür oft auswärts essen.

Was ist das Beste daran, wenn du dir Sneakers kaufst?

Daniel: Wenn alle schauen und wissen, ich trage gerade einen krassen Schuh. Am besten ist es, wenn der Sneaker schlicht ist. Dann wissen nur die, die eine Ahnung haben, dass dieser Schuh krass ist. Sie sprechen mich nicht an, aber ich sehe es aus dem Augenwinkel.

Cedric und Dean, 16

VICE: Wie viel Budget habt ihr für heute?

Cedric: Zwischen 1.000 und 2.000 Franken.

Wie viel gebt ihr monatlich für Kleider und Schuhe aus?

Beide: Mindestens den ganzen Lohn. (lachen)

Was arbeitet ihr denn?

Cedric: Wir sind noch in der Lehre.

Was macht einen Schuh wie die Yeezys so speziell, dass du so viel Geld dafür ausgeben würdest?

Dean: Ich finde die Schuhe einfach schön und will sie haben.

Und wenn es ein Schuh wäre, der nicht von Kanye West ist?

Dean: Ganz im Ernst, ich wüsste nicht, ob ich sie dann auch kaufen würde. Nike oder Adidas muss es schon sein.

Wieso denn?

Dean: Weil es einfach die besten Marken sind.

Cedric: Die grossen Brands sind einfach nice.

Leroy, 16, Gian, 15, und Vishal, 16

VICE: Was ist euer Traum-Sneaker, den ihr an der Sneakerness kaufen wollt?

Leroy: Der, den Gian trägt. Er ist aus einer Kollaboration von Off-White mit Nike – das sind die Air Forces davon. Die kosten zwischen 800 und 1.200 Franken.

Wie könnt ihr euch das leisten?

Gian: Mit dem Lehrlingslohn aber auch mit dem Verkauf von Sneakers.

Leroy: Wir campen manchmal am Releasedatum vor den Läden und verkaufen die Sneakers anschliessend teurer weiter. Wenn sie neu rauskommen, sind Sneakers meist günstiger als später.

Was ist denn das Beste daran, wenn du dir neue Schuhe kaufen kannst?

Leroy: Man fühlt sich, wie wenn man etwas erreicht hat. Wenn du den Schuh schon lange suchst und ihn dann in der richtigen Grösse findest, ist das echt ein gutes Gefühl.

Alex, 17 und Marco, 18

VICE: Wie viel Geld habt ihr heute schon ausgegeben?

Marco: Ich habe mir neue Air Jordans gekauft und einen Pulli für insgesamt 500 Franken.

Wie leistet ihr euch euer Hobby?

Beide: Wir sind beide noch in der Lehre. Zum Teil haben wir darauf gespart, verzichten aber auch auf anderes. Zum Beispiel viel Geld im Ausgang liegen zu lassen.

Wie viele Schuhe besitzt ihr denn?

Marco: Ich besitze 25 Paar Schuhe. Meine Sammlung hat einen Wert von etwa 3.000 Franken

Alex: Bei mir Zuhause stehen etwa acht Paar Schuhe, der Wert davon ist etwa 1.500 Franken.

Oliver, 14

VICE: Hast du heute vor, etwas zu kaufen?

Oliver: Ja, ich habe die Zebras im Auge.

Was sind das genau für Schuhe?

Es sind Adidas Yeezys vom letzten Jahr. Die kosten so zwischen 600 und 700 Franken.

Hast du lange für diese gespart?

Nein. Aber normalerweise kaufe ich die Schuhe bei Release, dann sind sie günstiger.

Wie kannst du dir das leisten?

Meine Eltern bezahlen mir das.

Was macht den Schuh anders?

Ich finde ihn schön. Er ist so wie der, den ich jetzt schon habe, einfach noch mit Weiss und Schwarz.

Also eigentlich den, den du jetzt hast, einfach anders.

Genau.

